Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры. ВИДЕО
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В Киеве возле Офиса Президента на Банковой произошли столкновения между участниками акции, объявленной Национальным корпусом, и полицией. На месте остались камни, шины, файеры, газовые баллончики и древки от флагов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.
Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
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Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
Шмаркля десь відпочиває. Потім подивиться по телевізору, якщо захоче. Ну що це за приколи приходити протестувати туди, де нікого немає?
вот как получается по вашему - Нацкорпусу Украина до лампочки, но они выходят против капитуляции Зели, а таким как вы не до лампочки, а не выходите..
Как так то?
мы писатели, а не читатели, да?
где все остальные?
ведь капитуляция с приездом Меркель действительно реальна
- Зе-чмо уже и так сдал многое - и только угрозы таких вот митингов его останавливают
- а кроме Малюты в Нацкорпусе (считай Азов) очень много реальных патриотов Украины - а в каждом движе можно найти козла..
ными педиками............ афтора скульптурной композиции явно не по децки плющило......
- тогда картинка была бы ОК - овцы вышли протестовать..
-Украинцы совершенно не один народ!