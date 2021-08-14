РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10430 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияКиевские новости
10 196 54
Киев (24534) Нацполиция (15731) столкновения (503) Национальный корпус (393) Офис Президента (1692)

Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве возле Офиса Президента на Банковой произошли столкновения между участниками акции, объявленной Национальным корпусом, и полицией. На месте остались камни, шины, файеры, газовые баллончики и древки от флагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
А чого вони лише зараз заметушились?
Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:21
+11
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1971
показать весь комментарий
14.08.2021 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого вони лише зараз заметушились?
Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:21 Ответить
Ну що там, "нацкорпус" вже закидав офіс зеленського рожевими клоунами? Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры - Цензор.НЕТ 8760
показать весь комментарий
14.08.2021 22:23 Ответить
Сподіваюсь жити спокійно вони кловану не дадуть.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:25 Ответить
под домом где жил вава вобще шины палили Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 6863
показать весь комментарий
14.08.2021 22:27 Ответить
ну, і як там? знесли?
показать весь комментарий
14.08.2021 22:28 Ответить
хто ?сметуны Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 3649
показать весь комментарий
14.08.2021 22:31 Ответить
А чого ж у вихідний день все це дійство? У будні не дозволили?
Шмаркля десь відпочиває. Потім подивиться по телевізору, якщо захоче. Ну що це за приколи приходити протестувати туди, де нікого немає?
показать весь комментарий
14.08.2021 22:27 Ответить
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1971
показать весь комментарий
14.08.2021 22:28 Ответить
згуртування бояться вороги українства,а як показали останні президент вибори,тай слідуючі докажуть,якщо так буде як булоніхто НІКОГО не боїться,тим більш зараз,а Порошенко є на що"зла не держать"-згоден але;НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? .......2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ! Це не спам ,не баньте
показать весь комментарий
15.08.2021 20:11 Ответить
Как и Порошенко, когда нападали на него в 19-м, словно бешенные обезьяны?
показать весь комментарий
14.08.2021 23:24 Ответить
а вы Ксения хотя бы против одной зрады вышли?
вот как получается по вашему - Нацкорпусу Украина до лампочки, но они выходят против капитуляции Зели, а таким как вы не до лампочки, а не выходите..
Как так то?
показать весь комментарий
14.08.2021 22:27 Ответить
А чё они хотят? Чтоб Авакова вернули? Без хозяина тяжко?
показать весь комментарий
14.08.2021 22:29 Ответить
а требования протеста просмотреть слабо, да - (здесь на Цензоре можно)?
мы писатели, а не читатели, да?
показать весь комментарий
14.08.2021 22:32 Ответить
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 2841 ага тронули и может за дело Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 4573 но патрио только белый фошть и его правый рука Малюта Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 874 Понторезы они обычные Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 4573
показать весь комментарий
14.08.2021 22:41 Ответить
а почему не видно не понторезов?
где все остальные?
ведь капитуляция с приездом Меркель действительно реальна
- Зе-чмо уже и так сдал многое - и только угрозы таких вот митингов его останавливают
- а кроме Малюты в Нацкорпусе (считай Азов) очень много реальных патриотов Украины - а в каждом движе можно найти козла..
показать весь комментарий
14.08.2021 22:46 Ответить
не понторезы выходили за Рифа Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1983 звеняй я белому фоштю не верю Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 681
показать весь комментарий
14.08.2021 22:49 Ответить
Так пускай на фронт идут, или там одни инвалиды собрались? По их прыткости незаметно...
показать весь комментарий
15.08.2021 09:34 Ответить
В Харькове на рэкете за жопу двоих взяли, вот они теперь и бунтуют как бы в интересах Украины. Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7933
показать весь комментарий
15.08.2021 00:06 Ответить
Мусорня проти мусорні..?

Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры - Цензор.НЕТ 5889
показать весь комментарий
14.08.2021 22:22 Ответить
троянский петух... зх времена эх нравы.... раньше конями расчитывались сейчас обторчан-
ными педиками............ афтора скульптурной композиции явно не по децки плющило......
показать весь комментарий
16.08.2021 07:35 Ответить
мусора vs мусора
показать весь комментарий
14.08.2021 22:22 Ответить
Дивіться, дивіться! Нацкорпус шмарклю зносить! Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7289

Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7120
показать весь комментарий
14.08.2021 22:26 Ответить
это все цирк для приезжих.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:27 Ответить
Визивайте Альону-Альону Банкову відмивати, там дуже чорно і воняє.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:31 Ответить
Самое смешное, что претензии были не "пророссийская позиция", а... сережки в ушах. Как в 90-х.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:25 Ответить
В итоге картинка для Х#йло TV и не более...отработали.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:28 Ответить
нужно было как в Беларуси - с цветочками и обнимашками с мусорами..
- тогда картинка была бы ОК - овцы вышли протестовать..
показать весь комментарий
14.08.2021 22:31 Ответить
Ну и задалось вам мнение того пуйла?)я ,лично,могу как хочу к чему то относиться,но самое последнее о чем я подумаю -это мнение пуйла и остальных свинособак...
показать весь комментарий
14.08.2021 22:38 Ответить
Что бы кто не говорил. Поддерживал или нет. Но это вам не россияне, которые максимум пластиковым стаканчиком. И разговоров потом на весь мир. Смех.
-Украинцы совершенно не один народ!
показать весь комментарий
14.08.2021 22:31 Ответить
Мля, придите на выбори и проголосуйте за того кто вам нравится. А не беспределом этим занимаются. Журналиста отлупили - то провокация (кричали здесь же в комментах) а то что в метнтов полетели камни и ипрочее то это норм. Беспредел. Путин спит и видит расшата ситуации.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:35 Ответить
хм значит в2014-18 можно было а сейчас не Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1351
показать весь комментарий
14.08.2021 22:37 Ответить
Что то до тех пор,пока это не пошло в сторону зекрысы,некоторые души в них не чаяли )
показать весь комментарий
14.08.2021 22:41 Ответить
Ось така вона справжня, дивовижно непередбачувана «реинкарнация ЧМЫРЯ - перевоплощения» В.Ф.Януковича!
показать весь комментарий
14.08.2021 23:00 Ответить
Чмырь жжОт!
показать весь комментарий
14.08.2021 22:42 Ответить
Якщо Нацкорпус візьметься за зброю - режим Блазня і півдня не протимається проти обстріляних ветеранів. Які вміють воювати. Так що Блазень або давай задній хід, або скоро нові вибори.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:41 Ответить
не візьметься.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:43 Ответить
Якщо в 14-15 взялись. І як правило добровольно - то зараз тим більше.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:47 Ответить
что то я там больше каких то парней схожих с тетушней больше наблюдал а не ветеранов - картинка одинаковая
показать весь комментарий
14.08.2021 22:56 Ответить
договорняк
показать весь комментарий
14.08.2021 22:45 Ответить
Поліція терміново має затримати оцього подонка Білецького і його банду безпридельщиків. Авакова вже нема, ніхто його і його відморозків прикривати вже не буде.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:53 Ответить
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 3929 Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 5889 Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 313
показать весь комментарий
14.08.2021 23:27 Ответить
Тогда Ваш Бог много нюхает.
показать весь комментарий
15.08.2021 12:30 Ответить
Чтобы как то оправдать нацкорпус, считаю, шо вышли против предательской кадровой политики вовчика.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:56 Ответить
Сумісна циркова вистава нацжон і квартала 666...
показать весь комментарий
15.08.2021 00:07 Ответить
арсенбарысыч муштинка злопамятный......
показать весь комментарий
15.08.2021 07:18 Ответить
Аваковский Нацкорпус как всегда хорошую картинку даёт для пропагандонов на Раша ТВ, он их никогда не подводил. Теперь там неделю на говнище будут исходить, показывая это набутылочным скрепцам
показать весь комментарий
15.08.2021 10:15 Ответить
Характерною особливістю ВСІХ критиканів Азову Є те, що вони на цьому сайті метеликами-одноденками, проквакав свою партію і - в касу за зарплатою, 3.14 здуни на довєрії, одним словом.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:05 Ответить
шота рано стартанули в конце декабря лучше получается.....
показать весь комментарий
16.08.2021 07:36 Ответить
 
 