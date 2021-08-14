Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч, - Билецкий под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Национальный корпус требует от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток пойти на уступки в переговорах о судьбе временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.
Об этом заявило руководство партии во время митинга у Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
"Мы здесь по двум причинам. Первая - это то, что мы видим перед собой сейчас попытки систематически уже дискредитировать, систематически давить репрессиями на ветеранскую патриотическую общественность. А второе - это то, что нам с вами известно, что Зеленский уже готов сдать полностью украинские интересы как западным партнерам, так и восточном врагу", - заявил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.
В то же время лидер партии Андрей Билецкий анонсировал продолжение и развертывания протестных движений. "На предыдущей неделе нас было 2 тысячи, сегодня 3-4 тысячи, через неделю-две будет 10 тысяч. Мы будем раскручивать эту историю. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей", - сказал Билецкий. По его словам, ОП начал развертывание политических преследований проукраинского сообщества, чтобы уничтожить единственное препятствие для сдачи национальных интересов.
"Для этого надо сделать только одно - прижать тех, кто будет противостоять, кто сегодня не боится, как в 2014 году не боялся дубинок, шлемов, газа и всего этого дерьма, которым нас активно кормили в 2014-м при Януковиче. И, очевидно уже, активно будут пробовать кормить и при Зеленском. Для этого надо прижать тех, кто никогда не согласится на капитуляцию страны", - считает Билецкий.
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А зараз хто заробляє на війні?????
Рокировка пЭ на Зе была заранее спланированная с обеих сторон под руководством кремля!!!
днскредитировать (опорочить, скомпроментировать, опозорить) " АЗОВ" , равно как и Порошенко-
поставлена с самого начала
этого циркового представления,
т.е с марта 2019 г.
Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Детали: Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.
Сейчас остались без содержания
Юлія Мендель
Нові майдани - нові банани.
Соцмережі знову «качають». На носі - осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.
Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація»
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли..Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу..."
Народу насрать сейчас на проблемы какого то нацкорпуса.)))
После арестов членов Национального корпуса в Харькове, Белый вождь Билецкий пытался встретиться с Порошенко. Однако из офиса "ЕС", гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку.
Да, ту самую. Намек более чем откровенный: если Билецкий хочет "дружить" с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои заказные ФСБшные акции против Порошенко.
Порох верен себе - зла не держит, поэтому все записывает. И напоминает, что в "брачных играх" ФСБ и Ермака - участия не принимает.
А в свете распространения дезинформации, будто "Порошенко готовит революцию", можно считать, что операция по "дискредитации Пороха" сорвана.
С чем я всех и поздравляю.
І.Лютий
Ломать то не строить.Обясните народу все это и из именами возможно через неделю а не через три выйдут и миллионы.
Время лозунгов миновало,нужна конкретная программа с именами и целями.