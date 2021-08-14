РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10430 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныКиевские новости
36 668 180
акция (2402) Киев (24534) Билецкий (227) Национальный корпус (393) Офис Президента (1692)

Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч, - Билецкий под ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Национальный корпус требует от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от попыток пойти на уступки в переговорах о судьбе временно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Об этом заявило руководство партии во время митинга у Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Мы здесь по двум причинам. Первая - это то, что мы видим перед собой сейчас попытки систематически уже дискредитировать, систематически давить репрессиями на ветеранскую патриотическую общественность. А второе - это то, что нам с вами известно, что Зеленский уже готов сдать полностью украинские интересы как западным партнерам, так и восточном врагу", - заявил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

В то же время лидер партии Андрей Билецкий анонсировал продолжение и развертывания протестных движений. "На предыдущей неделе нас было 2 тысячи, сегодня 3-4 тысячи, через неделю-две будет 10 тысяч. Мы будем раскручивать эту историю. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей", - сказал Билецкий. По его словам, ОП начал развертывание политических преследований проукраинского сообщества, чтобы уничтожить единственное препятствие для сдачи национальных интересов.

"Для этого надо сделать только одно - прижать тех, кто будет противостоять, кто сегодня не боится, как в 2014 году не боялся дубинок, шлемов, газа и всего этого дерьма, которым нас активно кормили в 2014-м при Януковиче. И, очевидно уже, активно будут пробовать кормить и при Зеленском. Для этого надо прижать тех, кто никогда не согласится на капитуляцию страны", - считает Билецкий.

Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч, - Билецкий под ОП 01
Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч, - Билецкий под ОП 02
Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч, - Билецкий под ОП 03

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Порошенко не имеет к ним никакого отношения.
Спросите у Авакова
показать весь комментарий
14.08.2021 22:44
+18
Zik і НАШ ведуть приму трансляцію "акції". Робимо висновки! Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 107
показать весь комментарий
14.08.2021 22:43
+18
кААнешна! И пожары в Турции тоже проплатил. Про Мертвое море слышали? - тоже Пэдра убил.
показать весь комментарий
14.08.2021 22:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Приходить митинговать нужно будет 22, когда Меркель привезет Вове обещание 1,5 млрд. евро в обмен на сдачу страны с потрохами. Но что то подсказывает, что в этот день будет тихо-тихо.(с)
показать весь комментарий
14.08.2021 23:04 Ответить
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
показать весь комментарий
14.08.2021 23:08 Ответить
Кто сейчас !? На манеже одни и теже что были и тогда...правда немного клоунов добавилось !!!

Рокировка пЭ на Зе была заранее спланированная с обеих сторон под руководством кремля!!!
показать весь комментарий
14.08.2021 23:24 Ответить
Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку?
показать весь комментарий
14.08.2021 23:36 Ответить
Кто оплачивает этот банкет?
показать весь комментарий
14.08.2021 23:05 Ответить
У кого интерес нагреться на этом есть... Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 1654
показать весь комментарий
14.08.2021 23:09 Ответить
байден
показать весь комментарий
14.08.2021 23:32 Ответить
Что именно? ОбсиРание акции протеста против предательской политики кремлёвских зелёных слуг? Естественно, оплачивает кремль...
показать весь комментарий
15.08.2021 06:58 Ответить
Там і п'ятисот не було.Які тисячі ? А після канікулів,-і тих не нашкребеш !
показать весь комментарий
14.08.2021 23:07 Ответить
Та і "свинок" недостатньо буде, треба було економити в 2019 році, бо тоді і мови не було про здачу українських інтересів, навпаки за якимось "баригою" гонялися по країні.
показать весь комментарий
15.08.2021 07:07 Ответить
задача квартального зебила -

днскредитировать (опорочить, скомпроментировать, опозорить) " АЗОВ" , равно как и Порошенко-
поставлена с самого начала
этого циркового представления,
т.е с марта 2019 г.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:07 Ответить
а чего их компрометировать ? они сами не плохо справляються
показать весь комментарий
14.08.2021 23:17 Ответить
какие ваши доказательства
показать весь комментарий
14.08.2021 23:22 Ответить
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 8217
показать весь комментарий
15.08.2021 01:25 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/14/7303858/

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Детали: Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.

Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 6530
показать весь комментарий
14.08.2021 23:10 Ответить
Вимагаємо визнати нацкорпус терористичною організацією та перевірити, хто фінансує цю банду, яка тероризує Київ, Харків та інші обласні центри. Згиньте, сукі фсбешні
показать весь комментарий
14.08.2021 23:13 Ответить
пес слезливій помяни царя свого Фуйла на Расеюшке
показать весь комментарий
14.08.2021 23:30 Ответить
Аваков их финансировал - это всем известно
Сейчас остались без содержания
показать весь комментарий
15.08.2021 05:48 Ответить
Не будьте ви настільки тупими і сліпими. Зеленський, звичайно, ще той нелох, але і порох ще та гнида. Чомусь вже всі забули історію з Лісником (Мужчіль), вже нікому не цікаво за що і за чиїм наказом що убили патріота України. Усі цілком доречно ставлять у провину Зе переслідування патріотів, але чомусь не згадують про вбивство Лісника при Пороху.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:22 Ответить
Endy Brix в чому саме порох гніда?
показать весь комментарий
14.08.2021 23:23 Ответить
Я ж навів вам приклад з Лісником. Забийте в школі 'хто вбив Лісника' і читайте. Порох завжди був в першу чергу бізнесменом і думав про власну вигоду. Дуже швидко забулося, як під час іловайського котла він займався відкриттям офшору у панамі.
показать весь комментарий
15.08.2021 07:27 Ответить
Порох? не Аваков?
показать весь комментарий
15.08.2021 04:52 Ответить
До чого там Аваков, Лісника вбили сбушники.
показать весь комментарий
15.08.2021 07:15 Ответить
Аваковские шлюхи остались без крыши и теперь называют себя патриотами. Про то, как они в 19-м нападали на украинского Президента вместе с Шарием и пророссийским быдлом уже не вспоминают.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:23 Ответить
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 1166 Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 3074
показать весь комментарий
14.08.2021 23:24 Ответить
3000-4000 тысячи человек и каждому нужнг дать по 500 гр.А завттра будет 10000 человек и каждому нужно дать по 500 гр.А это 5 миллионов гривень в день!Круто!Видно у москвы деньги никак не закончатся ...
показать весь комментарий
14.08.2021 23:26 Ответить
И на кого это рассчитано?Что к этим идиотам примкнут новые митингующие и начнется новый майдан!Москве - это выгодно!В кремле только этогоии хотят!
показать весь комментарий
14.08.2021 23:28 Ответить
Ничего не будет. Патриоты воюют на Востоке Украины и умирают при этом, а нацженам в необходимо армию и призваться и воевать. Ветераны, если Вы повелись на этот тупой популизм, то вспомните убитые тела товарищей, они ведь были еще теплые...
показать весь комментарий
14.08.2021 23:30 Ответить
Чуть ли не единственный раз, когда я с тобой согласен и поддерживаю.
показать весь комментарий
15.08.2021 00:01 Ответить
Якби там не було, а зелений сикливий ішак по ночам буде підриватись від кошмарів
показать весь комментарий
14.08.2021 23:34 Ответить
а выбирали его не менее тупые ишаки))
показать весь комментарий
15.08.2021 15:09 Ответить
Не будет 10 тисяч. Не мечтай
показать весь комментарий
14.08.2021 23:39 Ответить
Если так хотите не сдаваться, то 10 000 военных не в Киеве ножно, а на линии фронта. Это будет эффективнее. Иначе митинг напоминает 2014, когда все были в Киеве, а в это время Крым и Донбасс захватили
показать весь комментарий
14.08.2021 23:40 Ответить
«Велика деолігархізація» від Мендель швидко перетворюється на «Великий антимайдан».

Юлія Мендель

Нові майдани - нові банани.
Соцмережі знову «качають». На носі - осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.

Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація»
показать весь комментарий
14.08.2021 23:40 Ответить
У Люсі янукович були наколоті апельсини, у мендель банани.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:54 Ответить
Бо ще молода, "банани" на думці.
показать весь комментарий
15.08.2021 07:09 Ответить
Компромиссным решением на ДАННОМ этапе будет обменять вонючего медведчука с его обжз на украинских ребят,которые томятся на росии.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:43 Ответить
Медведчук в России никому не нужен и никто его забирать по обмену туда не будет.
показать весь комментарий
15.08.2021 01:06 Ответить
Тут видосиками отмазаться не выйдет 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶
показать весь комментарий
14.08.2021 23:50 Ответить
А где 3-4 тысячи?
показать весь комментарий
14.08.2021 23:53 Ответить
Если так хотите не сдаваться, то 10 000 военных не в Киеве ножно, а на линии фронта. Это будет эффективнее. Иначе митинг напоминает 2014, когда все были в Киеве, а в это время Крым и Донбасс захватили
показать весь комментарий
15.08.2021 00:13 Ответить
Кто кому не хочет сдаваться?
показать весь комментарий
15.08.2021 00:14 Ответить
Кстати где вы лично были в 2014 году?
показать весь комментарий
15.08.2021 00:17 Ответить
ворог не в москві а в києві!
показать весь комментарий
15.08.2021 04:55 Ответить
Причому постійно...
показать весь комментарий
15.08.2021 21:27 Ответить
Просто интересно...зачем твоей зекрысе ещё 10 000военных на линии фронта...может оно воюет?
показать весь комментарий
15.08.2021 17:13 Ответить
Люди пытаются создать картинку. И это патриоты? Сюр какой то
показать весь комментарий
15.08.2021 00:56 Ответить
белицкий, кто же тебе поверит после выступлений нацжен в 19 году?
показать весь комментарий
15.08.2021 01:03 Ответить
Жаль что он всегда врет.
показать весь комментарий
15.08.2021 05:51 Ответить
Нацкорпус и Нацдружины. Почему не фронте? Происхождение. Источники финансирования. Почему считают, что представляют ветеранов? Билецкий. Расходы, источники финансирования. Необходимо прежде чем делать выводы.
показать весь комментарий
15.08.2021 06:00 Ответить
А ху-ху не хо-хо? Знову **********,бити перехожих,журналістів і поліціянтів?! Наробили сміху на увесь світ,особливо,на параші! Протестувальники,мля,позорники!
показать весь комментарий
15.08.2021 06:16 Ответить
Не там нужно начинать. Что бы бубочка начал соображать нужно начинать с 95 квартала. Сначала нужно призвать к ответу за термос, проститутку, передвижение границ
показать весь комментарий
15.08.2021 07:19 Ответить
...беда этих земель, то что: его адрес проживания находиться не в центре населённого пункта!!!
показать весь комментарий
15.08.2021 07:31 Ответить
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 7430 Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 2481
показать весь комментарий
15.08.2021 07:54 Ответить
А пацанчики то в масочках, мордочки свої ховають...
показать весь комментарий
15.08.2021 09:36 Ответить
Так вони ж дисципліновані, карантійних заходів дотримуються. Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 2746
показать весь комментарий
15.08.2021 11:01 Ответить
Ні ! Не буде .
показать весь комментарий
15.08.2021 09:49 Ответить
через неделю вас будет просто 3-4. без тысячи.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:54 Ответить
Лучше в суд иди и защищай своих любителей рэкета. Больно убедительно видео сбу выглядит.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:48 Ответить
Спочатку Білецький повинен публічно вибачитись перед Порошенком.
показать весь комментарий
15.08.2021 12:54 Ответить
За что?
показать весь комментарий
15.08.2021 14:20 Ответить
за то что был проститутом)))
показать весь комментарий
15.08.2021 15:05 Ответить
встать на колени
показать весь комментарий
15.08.2021 15:04 Ответить
"Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч"
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли..Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу..."
показать весь комментарий
15.08.2021 13:04 Ответить
Этот грозный перец по фамилии белецкий кого хочет запугать?
показать весь комментарий
15.08.2021 14:19 Ответить
Протест поддерживаю. Зелёные мародёры и предатели ответят за всё.
показать весь комментарий
15.08.2021 14:42 Ответить
Светлый ликом красавец... но гапон.
показать весь комментарий
15.08.2021 14:58 Ответить
да кто за тобой придурок пойдет? моральная проститутка, кива твой клон
показать весь комментарий
15.08.2021 15:03 Ответить
Нихуа у Белецкого не выйдет, пересадят за беспорядки и все.
Народу насрать сейчас на проблемы какого то нацкорпуса.)))
показать весь комментарий
15.08.2021 15:48 Ответить
В ОПе боятся нового Майдана и Порошенко.
После арестов членов Национального корпуса в Харькове, Белый вождь Билецкий пытался встретиться с Порошенко. Однако из офиса "ЕС", гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку.
Да, ту самую. Намек более чем откровенный: если Билецкий хочет "дружить" с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои заказные ФСБшные акции против Порошенко.
Порох верен себе - зла не держит, поэтому все записывает. И напоминает, что в "брачных играх" ФСБ и Ермака - участия не принимает.
А в свете распространения дезинформации, будто "Порошенко готовит революцию", можно считать, что операция по "дискредитации Пороха" сорвана.
С чем я всех и поздравляю.

І.Лютий
показать весь комментарий
15.08.2021 18:32 Ответить
Тягнибок Фарион Белецкий и даже Стерненко разгонят слуг урода простой палкой Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 9012
показать весь комментарий
15.08.2021 21:06 Ответить
Возможно будет и сто тысяч,но вы сперва озвучте что вы хотите,конечную цель и что будете делать после устранения правительства и как это будете делать.Кого вы видите на посту главы переходного правительства кто будет заниматься обороной страны и как кто и кого поддержит мировое сообщество и с кем бдут обсуждать экономические и политические дела Украины.
Ломать то не строить.Обясните народу все это и из именами возможно через неделю а не через три выйдут и миллионы.
Время лозунгов миновало,нужна конкретная программа с именами и целями.
показать весь комментарий
15.08.2021 22:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 