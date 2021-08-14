Международный кинофестиваль стартовал в Одессе, Зеленский поблагодарил организаторов за активную гражданскую позицию. ВИДЕО

12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) традиционно начался с прохождения по красной дорожке участников и гостей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В их числе, в частности, украинский режиссер Олег Сенцов, известные немецкие продюсер Марте Грунерт и актер Даниэль Брюль.

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Церемония открытия проходила в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

На следующей неделе ожидается прибытие британского режиссера Терри Ґиллиама.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля.

"Сердечно поздравляю вас с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля. Приятно, что Одесский кинофорум стал чрезвычайно важным культурным событием, которое способствует развитию национального кино, его интеграции в европейское культурное пространство, международном сотрудничестве кинематографистов", - говорится в поздравлении на сайте главы государства.

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Зеленский выразил благодарность организаторам фестиваля "за активную гражданскую позицию, вдохновения в популяризации отечественных фильмов, поддержке творческой молодежи".

"Мне близок девиз фестиваля - "Кино в твоем ДНК", ведь это и обо мне, и о многих соотечественниках, в ДНК которых ген любви к кино. Верю в мощный талант украинских деятелей культуры и убежден, что нынешнее поколение кинематографистов принесет нашему кино мировую славу. Желаю всем удачи, счастья и незабываемых впечатлений от просмотра", - сказано в поздравлении президента.

Этот кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. В программе - более 50 фильмов.

12-й Одесский международный кинофестиваль продлится по 21 августа. В конкурсе примут участие шесть полнометражных фильмов и восемь – короткометражек. Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу - по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) - 25 тыс. грн.

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Закрытие 12-го ОМКФ впервые пройдет под открытым небом – на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина "Малыш".