РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10430 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
4 490 22
Зеленский (16530) кинофестиваль (158) Одесса (7378)

Международный кинофестиваль стартовал в Одессе, Зеленский поблагодарил организаторов за активную гражданскую позицию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) традиционно начался с прохождения по красной дорожке участников и гостей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В их числе, в частности, украинский режиссер Олег Сенцов, известные немецкие продюсер Марте Грунерт и актер Даниэль Брюль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые фильмы Сенцова и Васяновича покажут на кинофестивале в Венеции

Церемония открытия проходила в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

На следующей неделе ожидается прибытие британского режиссера Терри Ґиллиама.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля.

"Сердечно поздравляю вас с открытием 12-го Одесского международного кинофестиваля. Приятно, что Одесский кинофорум стал чрезвычайно важным культурным событием, которое способствует развитию национального кино, его интеграции в европейское культурное пространство, международном сотрудничестве кинематографистов", - говорится в поздравлении на сайте главы государства.

Также читайте: Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Зеленский выразил благодарность организаторам фестиваля "за активную гражданскую позицию, вдохновения в популяризации отечественных фильмов, поддержке творческой молодежи".

"Мне близок девиз фестиваля - "Кино в твоем ДНК", ведь это и обо мне, и о многих соотечественниках, в ДНК которых ген любви к кино. Верю в мощный талант украинских деятелей культуры и убежден, что нынешнее поколение кинематографистов принесет нашему кино мировую славу. Желаю всем удачи, счастья и незабываемых впечатлений от просмотра", - сказано в поздравлении президента.

Этот кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. В программе - более 50 фильмов.

12-й Одесский международный кинофестиваль продлится по 21 августа. В конкурсе примут участие шесть полнометражных фильмов и восемь – короткометражек. Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу - по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) - 25 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лента об украинской гимнастке "Ольга" получила награду на Каннском фестивале. ФОТО

Закрытие 12-го ОМКФ впервые пройдет под открытым небом – на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина "Малыш".

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 346
показать весь комментарий
14.08.2021 23:27
+7
Із пісні слів не викинешМіжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 1552
показать весь комментарий
14.08.2021 23:29
+4
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4484
показать весь комментарий
14.08.2021 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там вовка как метр кино лауреат всех малин и уве бол нашего тв Международный кинофестиваль стартовал в Одессе, Зеленский поблагодарил организаторов за активную гражданскую позицию - Цензор.НЕТ 7143
показать весь комментарий
14.08.2021 23:15 Ответить
Де воно сидить? Що відбувається в Одесі бачить, а що біля його ОПи ніц не баче.
показать весь комментарий
14.08.2021 23:18 Ответить
ну наконец то реальная и близкая тема для Вовки Зеленского
а то достали уже нашего Черчилля вопросами войны и мира..
показать весь комментарий
14.08.2021 23:18 Ответить
О це вже клована парафія !!!В цієї галузі він дока !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 23:36 Ответить
Бляха, наконец-то уставший пацанчик отдохнет в 5 раз в году. А нацжены ходили к пустому дому и офису. А ну-ка ударьте автопробегом до Одессы!!!
показать весь комментарий
14.08.2021 23:20 Ответить
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4484
показать весь комментарий
14.08.2021 23:23 Ответить
Они за 7 лет дом мертветчука не смогли найти, а Вы их в Одессу. Пойдут на Одессу, а выйдут к Херсону...
показать весь комментарий
14.08.2021 23:39 Ответить
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 346
показать весь комментарий
14.08.2021 23:27 Ответить
Із пісні слів не викинешМіжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 1552
показать весь комментарий
14.08.2021 23:29 Ответить
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 7375
показать весь комментарий
14.08.2021 23:33 Ответить
Вироб №2,правда штопаний !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 23:38 Ответить
"в ДНК которых ген любви к кино..."

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3423
показать весь комментарий
14.08.2021 23:43 Ответить
ЦЕ відомо ,що москалі ,це мутовані потвори кремлівської селекціі ,зайвохромосомні ,з "русскоязичною" щелепою !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 23:46 Ответить
Про іскуство.
На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5791
показать весь комментарий
15.08.2021 00:10 Ответить
киношник херов, что оно делает в президентах. ошибку пора исправлять
показать весь комментарий
15.08.2021 00:51 Ответить
у зелоха он начался с прохождения белой дорожки, как всегда
показать весь комментарий
15.08.2021 00:52 Ответить
... любитель "грёз"
показать весь комментарий
15.08.2021 07:34 Ответить
Нарешті пожива для Рагулівни.
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4385

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 8589

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 9596

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 2308
показать весь комментарий
15.08.2021 08:49 Ответить
"Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію.",-це коли дякуєш дружині мультимільйонера Тігіпка (і діток своїх на вертольоті приперла).
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 6122
показать весь комментарий
15.08.2021 08:54 Ответить
Ресторатор Савва Лібкін.Не з онукою.Й навіть не з донькою.
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5948
показать весь комментарий
15.08.2021 08:57 Ответить
А тут просто м'ясце ! Жирне й соковите ! От прям втілення Адєси !Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3724
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5954 Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3508 Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 129Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5664Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 8997
показать весь комментарий
15.08.2021 09:03 Ответить
Зеленский!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГДЕ, ПОСАДКИ?
показать весь комментарий
15.08.2021 16:40 Ответить
 
 