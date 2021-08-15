Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой. ВИДЕО
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Во время акции "Национального корпуса" 14 августа на Банковой от слезоточивого газа пострадал оператор телеканала "1+1".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке директор департамета коммуникаций МВД Артем Шевченко.
Он так подписал опубликованное видео: "Медики подразделения ТОР Патрульная полиция Киева оказали помощь видеооператору телеканала "1+1", который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПГ".
Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.
Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
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Бородай - пострах москвофілів
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям. Якось він завітав до аптеки, вручив рецепт, а аптекар-єврей сказав йому польською: «Проше за пул ґодзіни».
Бородай вдав, що не зрозумів. Аптекар повторив, але Бородай став вимагати, щоб йому відповіли українською, бо Львів українське місто. І тут якийсь добродій, на своє лихо, вирішив йому помогти і ввічливо переклав московською: «Они говорят, что будет готово через полчаса».
Бородай, уже завівшись на польській мові, мовби тільки цього й чекав і накинувся на того добродія з таким запалом, що той не знав, як боронитися.
- Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії і думав, що вже не почую цієї падлючої мови, а ти, московський запроданець, і тут загиджуєш нею повітря!
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Справжній Українець !!!
Надо бы чтобы Мосейчучка пострадала так, чтобы кроме "му" больне ничего не смогла произнести
Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
Видно,за мєнтами ховався,от і перепала порція...
сутички спровокувала недолюстрована беркутня, за вказівкою зедарасів з ОП.
беркутня сама ж і сльозогінний газ бризнула