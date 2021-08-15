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журналистика (3166) 1+1 (164) Шевченко Артем (259)

Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Во время акции "Национального корпуса" 14 августа на Банковой от слезоточивого газа пострадал оператор телеканала "1+1".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке директор департамета коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он так подписал опубликованное видео: "Медики подразделения ТОР Патрульная полиция Киева оказали помощь видеооператору телеканала "1+1", который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПГ".

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
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Топ комментарии
+25
Сильно смерділо видно від журнашлюхи, ось поліцейський його і продезинфікував.
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15.08.2021 12:49
+18
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 2239

Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
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15.08.2021 12:58
+17
Г+Г дивиться ,, мудрий наріТ", якому подобається , як іх тр@@ ють Зелені потвори із коломойським 😀
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15.08.2021 13:01
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Каломойша премію випише. зєля і так 2 роки тримався, забезпечуючи вільний до ступ на Банкову. А тут не витримав. Ющ місяці 3 тримався.
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15.08.2021 12:45 Ответить
За ,что боролись , на то и напоролись ! Так вам и надо Зеублюдки , брехунцы и журнашшлюшки Г+Г!
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15.08.2021 13:34 Ответить
И шо - теперь не сможет рассмотреть даже "пiввареника" (с) ? Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 8204
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15.08.2021 12:47 Ответить
Сильно смерділо видно від журнашлюхи, ось поліцейський його і продезинфікував.
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15.08.2021 12:49 Ответить
кто то еще смотрит г+г?
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15.08.2021 12:49 Ответить
Г+Г дивиться ,, мудрий наріТ", якому подобається , як іх тр@@ ють Зелені потвори із коломойським 😀
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15.08.2021 13:01 Ответить
Прокліпає і знов за своє.
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15.08.2021 12:49 Ответить
От так вот, злые полициянты глаза закапывают
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15.08.2021 12:51 Ответить
Но, за то не Порошенко ! Каламойным 🪃ещё вернётся
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15.08.2021 13:37 Ответить
Бородай присвятив себе відродженню кобзарства і зробив тут чимало корисного: це він придбав фонографи, на які Леся Українка, Опанас Сластіон та Філарет Колесса записали кобзарів, і тепер ми чуємо їхні пісні. Але вславився не цим. А тим, що люто ненавидів москалів. Ненавидіти москалів легко тепер, а в ті часи це було непросто. Надто, що він ненавидів їх відкрито, провідуючи російських діячів і письменників або зачіпаючи їх на вулиці - і не лише в Києві, а й у Петербурзі.

Бородай - пострах москвофілів
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15.08.2021 12:52 Ответить
Старі петербурзькі українці, бувші члени Київської громади В. Беренштам та Ю. Цвітковський висловились, що Бородай якийсь варіят, помішаний на лютій ворожнечі до москалів і скрізь голосно вигукує, що «не вмре, поки не помочить рук своїх в кацапській крові». Москалів він ненавидів усією душею і при сутичках з ними губив усяку рівновагу і раз у раз попадав у конфлікт».
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям. Якось він завітав до аптеки, вручив рецепт, а аптекар-єврей сказав йому польською: «Проше за пул ґодзіни».
Бородай вдав, що не зрозумів. Аптекар повторив, але Бородай став вимагати, щоб йому відповіли українською, бо Львів українське місто. І тут якийсь добродій, на своє лихо, вирішив йому помогти і ввічливо переклав московською: «Они говорят, что будет готово через полчаса».
Бородай, уже завівшись на польській мові, мовби тільки цього й чекав і накинувся на того добродія з таким запалом, що той не знав, як боронитися.
- Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії і думав, що вже не почую цієї падлючої мови, а ти, московський запроданець, і тут загиджуєш нею повітря!
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15.08.2021 12:56 Ответить
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям

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Справжній Українець !!! Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3395
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15.08.2021 13:10 Ответить
Ничего страшного. Они всё равно не видят что происходит в стране...
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15.08.2021 12:54 Ответить
Оператор - напрасно.
Надо бы чтобы Мосейчучка пострадала так, чтобы кроме "му" больне ничего не смогла произнести
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15.08.2021 12:57 Ответить
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 2239

Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
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15.08.2021 12:58 Ответить
Абсолютное число украинских журнашлюх не вызывает уважения. Вот если бы дворник пострадал - другое дело.
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15.08.2021 13:09 Ответить
Бо всі чесні журналісти -бідні і хочуть велику квартиру і смачно пожерти. Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4317
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15.08.2021 13:11 Ответить
Мало вдули... и тут даже не смогли нормально справиться аваковские обдрыстыши!
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15.08.2021 13:16 Ответить
На г+г вже тепер не кажуть що на протести прийшли "фермери".🙂
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15.08.2021 13:32 Ответить
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 8756
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15.08.2021 13:44 Ответить
А с чего вы взяли что он страдал?Может он наслаждался?
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3553
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15.08.2021 13:53 Ответить
Галімий вкид. Типу,не тільки на опозиційні "Букви" тітухани напали,але й на медведчуківські-теж...
Видно,за мєнтами ховався,от і перепала порція...
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15.08.2021 13:59 Ответить
Это не Майдан - это шоу шестерок Коломойского - Зели, Билецкого, МВД тоже под ним, журналисты Коломойского...
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15.08.2021 15:00 Ответить
Неуважение закона порождает беззаконие.Талибан опять воскрес.Начали с малого.Ввели принудительніе браки.
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15.08.2021 15:36 Ответить
Г+Г не жалко
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15.08.2021 16:31 Ответить
"Наших бьют !" Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 7868
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15.08.2021 17:15 Ответить
"директор Департамету комунікацій МВС Артем Шевченко" бреше.
сутички спровокувала недолюстрована беркутня, за вказівкою зедарасів з ОП.
беркутня сама ж і сльозогінний газ бризнула
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15.08.2021 18:31 Ответить
Ну собственно издержки профессии. Знал ведь куда направлялся. Понимал же, что с вероятностью 99% спокойно и мирно не будет.
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15.08.2021 21:33 Ответить
Як зворушливо. Зєбєнятко кліпає баньками, а добрий дядя поліцейський рятує нещасного.
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15.08.2021 22:21 Ответить
була б польза якась з цией мутни, окрим хни..- приихав бы з днипра й далеко не один.)- а так= як завжды...(((- поламаем усе нахххт, - може щось-колысь выйде...((((
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16.08.2021 06:20 Ответить
Ну как гомноканалу пропустить такой пиар?
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16.08.2021 08:49 Ответить
Тат, так, тепер журналісту Букви Кужельному якого побили мудаки спокійніше буде від цієї новини
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16.08.2021 11:36 Ответить
 
 