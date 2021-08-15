Волонтеры нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился в Карпатах, - ГСЧС. ВИДЕО
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В 19:27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося 14 августа на Говерле вблизи поселка Ворохта. Он в удовлетворительном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, одна из поисковых групп по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли живым.
"По предварительной информации, это именно Олексийко Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км. Это на границе с Закарпатьем. 1,5 часа ходьбы для взрослого. Сейчас мальчика спускают", - уточняют спасатели.
Напомним, 14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла вблизи поселка Ворохта от группы из шести туристов из Коломыи, отстал и заблудился мальчик.
15 августа поиски ребенка продолжались. Создано 7 поисковых групп, которые обследовали местность по определенным зонам и секторам.
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- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках ********. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
Дупка мала із крилами.
...А от баба з тіткою хай би оплатили у повному обсязі роботу рятувальників. А в якості бонусу - добрих різок їм дати. Щоб через дупи дійшло, як через голову не доходить: за дитиною дивитись треба.