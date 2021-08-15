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Волонтеры нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился в Карпатах, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В 19:27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося 14 августа на Говерле вблизи поселка Ворохта. Он в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, одна из поисковых групп по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли живым.

"По предварительной информации, это именно Олексийко Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км. Это на границе с Закарпатьем. 1,5 часа ходьбы для взрослого. Сейчас мальчика спускают", - уточняют спасатели.

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Напомним, 14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла вблизи поселка Ворохта от группы из шести туристов из Коломыи, отстал и заблудился мальчик.

15 августа поиски ребенка продолжались. Создано 7 поисковых групп, которые обследовали местность по определенным зонам и секторам.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+99
Слава Богу !!!
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15.08.2021 20:23
+33
всем спасателям- спасибо, ребенку-здоровья, родителям- мозгов
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15.08.2021 20:35
+32
Якби не волонтери ,то невідому щоб сталось з Україною !!!))))
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15.08.2021 20:32
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Приезжает "москаль" из отпуска, в "Буковель" ездил. Смотрит жена, а он весь в синяках. Спрашивает:
- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках ********. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
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16.08.2021 08:20 Ответить
Це для них як вища математика,в школі не викладали !!! Ніяк не второпають ,що м.Дніпро,це г.Днипро,а не г.Днепр ,а ОТУ "Схід" ,це ОТГ "Схид",а не "Восток" !!!!)))
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15.08.2021 23:10 Ответить
Я сьогодні "німцю" "віталію ковальчуку номерному" питання задав - у нього Дрезден стоїть на річці Дрезна - під Орєхово-Зуєво? Волонтери знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав у Карпатах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 291
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15.08.2021 23:18 Ответить
Есть проблема. Им наверно тоже надо экзамен сдавать , как и госслужащим 😀
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15.08.2021 23:28 Ответить
Непогана ідея !!!)))
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15.08.2021 23:38 Ответить
нашли, слава Богу!
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15.08.2021 22:48 Ответить
Фффф-у-у, відлягло від серця,слава Богу,що так щасливо все скінчилось. Хлопчикові-здоров"я, батькам-мізків!
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15.08.2021 23:09 Ответить
То як вони ще бабу не потіряли, так іти: одні попереду, ті ззаду, хто так в гори іде
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15.08.2021 23:42 Ответить
Вуйки)))))
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16.08.2021 00:44 Ответить
Хотелось бы спросить как можно было дитё потерять, но нашлось и слава Богу...
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16.08.2021 00:49 Ответить
неххзт разыгрывать любофффф до дытыны, если ты - просто дэбилка.............(((
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16.08.2021 06:51 Ответить
Как можно вообще было ребенка прощелкать?!
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16.08.2021 07:28 Ответить
потомушо все по своим айфонам в табло лупятся
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16.08.2021 08:10 Ответить
буде матері наука на все життя ! хоча для неї напервно фоточки в інсті важливіші за дитину !
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16.08.2021 09:19 Ответить
Знайшлося янголятко)
Дупка мала із крилами.
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16.08.2021 10:09 Ответить
Поздравления малышу.Его спас Бог.
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16.08.2021 10:20 Ответить
Слава Богу!
...А от баба з тіткою хай би оплатили у повному обсязі роботу рятувальників. А в якості бонусу - добрих різок їм дати. Щоб через дупи дійшло, як через голову не доходить: за дитиною дивитись треба.
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16.08.2021 13:18 Ответить
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