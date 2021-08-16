Молитвы кота Кокосика к Киве - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

В пятом выпуске "Легко-шоу" - лучшие стихи сатириков Юрия Космины и Николая Воськало, посвященные маршруткам, коту Кокосику и постоянным животным - Илье Киве, его диссертации, Василию Вирастюку и не только.

Специальные гости этого выпуска "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ - группа @Ukiez/Юкіз, которые искусно сочетают украинскую реальность с американским кантри и кельтские напевами.

Музыканты Ukiez - Иван Семесюк, Богдан Буткевич и Дмитрий Данов - объединяют тексты украинских народных песен с музыкальной традицией Ирландии, Англии, Шотландии, США и Канады.

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

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