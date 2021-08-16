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Молитвы кота Кокосика к Киве - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятом выпуске "Легко-шоу" - лучшие стихи сатириков Юрия Космины и Николая Воськало, посвященные маршруткам, коту Кокосику и постоянным животным - Илье Киве, его диссертации, Василию Вирастюку и не только.

Специальные гости этого выпуска "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ - группа @Ukiez/Юкіз, которые искусно сочетают украинскую реальность с американским кантри и кельтские напевами.

Музыканты Ukiez - Иван Семесюк, Богдан Буткевич и Дмитрий Данов - объединяют тексты украинских народных песен с музыкальной традицией Ирландии, Англии, Шотландии, США и Канады.

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Топ зашкваров в Раде, немного Мендель и мусора | Гетман @История без мифов Владлен Мараев в "Легко-шоу". ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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на Главбрєдє півгодини тому щось пішло нє так

Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 3657
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15.08.2021 21:02 Ответить
Це случайно не на сайті европейської солідарності?
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15.08.2021 21:06 Ответить
просто избиратели Зеленского еще не голосовали . не могут определиться . вроде как положено за Зельку но по старой памяти так хочется за Януковича
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16.08.2021 09:12 Ответить
Блин, да наймите уже нормального ведущего! Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 8312
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15.08.2021 21:07 Ответить
Все кто сдал украинское ядерное оружие РАБссии,герои Украины...ядерной катастрофы не будет зато типа Чернобыля....
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15.08.2021 21:08 Ответить
Побродите лет 50 по пустыне может и поймете где вы сделали Обсерон... Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 5786с нужным Моисеем... Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 432873 % идиотов было,стало 93%
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15.08.2021 21:10 Ответить
якось не однозначно відношусь до Буткевича,він чомусь не з того не з чого чомусь ципляє і хейтить нашого блогера Луганського,хоча б пояснив чому.
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15.08.2021 21:28 Ответить
Арена таж сама..клоуни макіяж поміняли....
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15.08.2021 21:40 Ответить
 
 