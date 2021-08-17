Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО
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Талибы контролируют все районы Кабула. Они заявили, что войти в город их подтолкнули известия о начавшихся там грабежах и насилии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, представители "Талибана" вошли в афганскую столицу вечером 15 августа и стали занимать здания госучреждений, в том числе и президентский дворец.
"Бывший президент Афганистана покинул страну в этой сложной ситуации. Всевышний должен привлечь его к ответственности", - написал в своём Twitter Абдулла Абдулла, глава Совета национального примирения Афганистана.
Оставшиеся представители властей - в том числе и исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал - пытаются создать видимость нормальной жизни и говорят, что передача власти будет проходить мирным путём. Представители талибов говорят, что взяли ситуацию под контроль и будут обеспечивать безопасность населения.
Но это не обнадёживает жителей Кабула. Опасения усиливаются и в связи с тем, что талибы освободили сотни заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, недалеко от столицы, а среди них было много членов террористической организации Аль-Каида. Люди ринулись в банки, чтобы снять деньги со счетов и создать себе резерв наличности.
В результате стремительного наступления движение "Талибан" захватило почти весь Афганистан всего за неделю, несмотря на миллиарды долларов, потраченные США и НАТО в течение почти двух десятилетий для оснащения афганских сил безопасности.
Канал Al Jazeera показал эксклюзивные кадры, как талибы занимают президентский дворец.
Представитель талибов объявил, что вскоре движение официально из президентского дворца в столице Кабуле провозгласит установления в стране Исламского эмирата Афганистан.
Столичный аэропорт Кабула остаётся под международным контролем и продолжает работу. Его безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. Власти ряда стран эвакуируют своих граждан и работавших на них афганцев. Многие, в том числе США, Франция и Германия, перевели свои посольства в аэропорт Кабула.
"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - отметил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Власть в Афганистане переходит к лидеру талибов Мулле Абдуле Гани Барадару. Переходное правительство возглавит экс-министр внутренних дел генерал в отставке Али Ахмад Джалали.
В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.
Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, она запланирована на понедельник.
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26 июля 1949 года, когда афгано-пакистанские отношения стали быстро ухудшаться, съезд Лойя-джирги был проведён в Афганистане после налёта военных самолетов пакистанских ВВС на афганскую деревню возле линии Дюранда. В результате этого конфликта афганское правительство заявило, что оно не признаёт мнимой границы между двумя государствами и что все предыдущие соглашения по линии Дюранда являются недействительными. В 1950 и 1951 году с территории Афганистана проникали незаконные вооружённые формирования с целью присоединить часть территории Пакистана, но попытки не увенчались успехом. Правительство Пакистана в ответ разорвало дипломатические отношения, отозвало посла из Кабула, а также примерно на три месяца прекратило поставку нефти в Афганистан
"Владислав Турович (англ. Wladyslaw Turowicz; польск. Władysław Turowicz; 23 апреля 1908 года, ЗудыраЗабайкальский край, Российская империя - 8 января 1980, Карачи, Пакистан) - этнический поляк родом из Сибири, сыгравший большую роль в развитии ВВС Пакистана".
А у афганців таких людей не було (та й авіації - теж Хоча в 30-ті СРСР і передавало афганцям літаки Р-5, однак британці, йдучи з Пакистану залишили там літаки кращі (і підготовлених пілотів - теж) А афганці так і залишилися "козопасами")