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Афганистан (599) Талибан (168)

Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы контролируют все районы Кабула. Они заявили, что войти в город их подтолкнули известия о начавшихся там грабежах и насилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, представители "Талибана" вошли в афганскую столицу вечером 15 августа и стали занимать здания госучреждений, в том числе и президентский дворец.

"Бывший президент Афганистана покинул страну в этой сложной ситуации. Всевышний должен привлечь его к ответственности", - написал в своём Twitter Абдулла Абдулла, глава Совета национального примирения Афганистана.

Оставшиеся представители властей - в том числе и исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал - пытаются создать видимость нормальной жизни и говорят, что передача власти будет проходить мирным путём. Представители талибов говорят, что взяли ситуацию под контроль и будут обеспечивать безопасность населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД

Но это не обнадёживает жителей Кабула. Опасения усиливаются и в связи с тем, что талибы освободили сотни заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, недалеко от столицы, а среди них было много членов террористической организации Аль-Каида. Люди ринулись в банки, чтобы снять деньги со счетов и создать себе резерв наличности.

В результате стремительного наступления движение "Талибан" захватило почти весь Афганистан всего за неделю, несмотря на миллиарды долларов, потраченные США и НАТО в течение почти двух десятилетий для оснащения афганских сил безопасности.

Канал Al Jazeera показал эксклюзивные кадры, как талибы занимают президентский дворец.

Представитель талибов объявил, что вскоре движение официально из президентского дворца в столице Кабуле провозгласит установления в стране Исламского эмирата Афганистан.

Также читайте: Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие

Столичный аэропорт Кабула остаётся под международным контролем и продолжает работу. Его безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. Власти ряда стран эвакуируют своих граждан и работавших на них афганцев. Многие, в том числе США, Франция и Германия, перевели свои посольства в аэропорт Кабула.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - отметил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Власть в Афганистане переходит к лидеру талибов Мулле Абдуле Гани Барадару. Переходное правительство возглавит экс-министр внутренних дел генерал в отставке Али Ахмад Джалали.

В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.

Читайте также: В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, она запланирована на понедельник.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.

В Россию хай бегут. Там хорошо.
Остальным такое счастье предлагать не стоит.
Не хотели гуманитарной катастрофы - надо было бороться, а не сдавать страну мракобесам.

Украинцев это тоже касается.
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16.08.2021 02:17
+26
на этом кадре запечатлён этот самый "вой"
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2045
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16.08.2021 02:26
+22
А чого "не віриться"? Згадай що творили кацапи у Абхазії, Південній Осетії, на Донбасі, Перекопі і Чонгарі! Відкочуючись назад у нас в Україні, покрали все що могли(навіть унітази з електророзетками повисмикували) а решту потрощили...
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16.08.2021 06:32
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Нападали и получали лещей.

26 июля 1949 года, когда афгано-пакистанские отношения стали быстро ухудшаться, съезд Лойя-джирги был проведён в Афганистане после налёта военных самолетов пакистанских ВВС на афганскую деревню возле линии Дюранда. В результате этого конфликта афганское правительство заявило, что оно не признаёт мнимой границы между двумя государствами и что все предыдущие соглашения по линии Дюранда являются недействительными. В 1950 и 1951 году с территории Афганистана проникали незаконные вооружённые формирования с целью присоединить часть территории Пакистана, но попытки не увенчались успехом. Правительство Пакистана в ответ разорвало дипломатические отношения, отозвало посла из Кабула, а также примерно на три месяца прекратило поставку нефти в Афганистан
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16.08.2021 07:40 Ответить
На границе Афганистана и Пакистана есть так называемая "зона племен", которая формально хоть и является территорией Пакистана, но реально не контролируется его правительством. При таком раскладе вряд ли можно всерьез говорить о каких-нибудь афгано-пакистанских пограничных конфликтах по причине отсутствия собственно границы.
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16.08.2021 08:03 Ответить
Конфликт очень просто - пуштуны. Которые составляют меньшинство в Афганистане и Пакистане.
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16.08.2021 08:06 Ответить
Вот как раз эти самые пуштуны и населяют ту самую "зону пемен". И Талибы кстати тоже пуштуны в основном. Так что если конфликт и есть, то он скорее межплеменной, чем межгосударственный.
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16.08.2021 08:12 Ответить
Ну вот у нас конфликтуют из-за языка, а у них конфликтуют из-за того, что родня живет через границу. Всё это средство влияния. Оттого и предполагают, что Талибан нападет на узбекистан и Таджикистан, так там есть узбеки и таджики.
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16.08.2021 08:18 Ответить
Где это у вас конфликтуют? В Украине не конфликтуют, не смотрите кацапский зомбоящик. К тому же узбеки и таджики (в том числе афганские) не особо разделяют идеи талибов, они с ними даже активно боролись в свое время. "Северный альянс" как раз на территориях, населенных таджиками образовался.
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16.08.2021 08:28 Ответить
Как бы пугать страшными бандеровцами вполне рабочая идея. И тем что они придут, навяжут украинский язык. Вот у нас работает такие вещи. А в странах, типа, Афганистана работает идея - ты из моего племени, давай освободимся от этих плохих владык.
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16.08.2021 09:24 Ответить
Так справа в тому, що пакистанську авіацію сформувала людина, яка пройшла всю другу Світову саме в бойовому літаку Кличка у нього була - "Божевільний поляк"
"Владислав Турович (англ. Wladyslaw Turowicz; польск. Władysław Turowicz; 23 апреля 1908 года, ЗудыраЗабайкальский край, Российская империя - 8 января 1980, Карачи, Пакистан) - этнический поляк родом из Сибири, сыгравший большую роль в развитии ВВС Пакистана".
А у афганців таких людей не було (та й авіації - теж Хоча в 30-ті СРСР і передавало афганцям літаки Р-5, однак британці, йдучи з Пакистану залишили там літаки кращі (і підготовлених пілотів - теж) А афганці так і залишилися "козопасами")
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16.08.2021 08:35 Ответить
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 9262 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 8332дерьмо сдохло....ужОс
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16.08.2021 07:19 Ответить
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2673 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2341почему Распялся Ссср?потому что большой был...
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16.08.2021 07:21 Ответить
Потому, что жрать нечего было. Если бы не ножки Буша, то и раша бы распалась.
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16.08.2021 08:20 Ответить
24 августа кстати у меня день рождения...52 года стукнеть... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 1777 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 9079
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16.08.2021 07:22 Ответить
Хорош загонять, - тебе у же сто лет в обед....
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16.08.2021 07:57 Ответить
"Щось ви дядьку "прибріхуєте"!!! Рік тому писав мені що тобі вже під 70! А от пам"ять у тебе "слабувата" - та і "фантазуєш" багато... Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 6116
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16.08.2021 08:39 Ответить
Под этим ником раньше писал его отец, он уже умер.
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16.08.2021 12:19 Ответить
Ні!Хтось його перепитував і він сказав про батька Щось "мутне" у нього!
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16.08.2021 12:27 Ответить
Про "хтось" не знаю. Лично мне он описывал ситуацию таким образом.
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16.08.2021 13:03 Ответить
Я з його батьком не спілкувався
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16.08.2021 14:15 Ответить
Это не помешало Вам обвинить человека в слабой памяти и фантазиях. Но это Ваше личное дело.
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16.08.2021 15:40 Ответить
Він "фантазує" частенько з різних приводів - я неодноразово кидав йому докази його помилок Він пише, не перевіряючи чи це дійсно факт чи чиясь придумка Посилаю йому витяг з Гугла чи Вікіпедії - мовчить Через деякий час історія повторюється - вже в іншій тематиці Особливо його "заносить " в питаннях історії - я якраз непогано в ній розбираюся!
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16.08.2021 15:57 Ответить
Сєнатор Ес - місцевий "городской сумасшедший", його всі форумчани знають, з його одноманітними дописами, де завжди є сралин, мазолейный ленин, рабSSия, дохлый совок і т.д.
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16.08.2021 18:02 Ответить
Не знаю...Для мене - людина, не гірша за основну масу інших ...Просто я не терплю, коли "вільно" з фактами обходяться... А він пише, не вияснивши до кінця, чи пише він правду, чи чиюсь "фантазію" А написавши неправду , він виставляє "балаболом не тільки самого себе, а й сам сайт - люди заходять , його читають і думають, що на сайті купа таких "фантазерів"...
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16.08.2021 18:49 Ответить
Я Вам объяснил только кажущуюся несостыковку возраста сенатора, что здесь дело не в фантазиях. Всё остальное - каждый пишет, что хочет, вообще не принципиально, это интернет.
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16.08.2021 20:59 Ответить
По причине полной бессмысленности такого мероприятия. Это как пытаться добывать мед в осинном гнезде.
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16.08.2021 07:54 Ответить
Оси меду не збирають.
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16.08.2021 09:14 Ответить
Так ото ж.
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16.08.2021 09:22 Ответить
Колись у поляків прислів"я було - точно не пам"ятаю, але суть така: "Українцями воювать проти українців - все одно що вовком орать!"
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16.08.2021 14:17 Ответить
До речі, слова правильні, але як мій політпрацівник, комісар, таке казати солдатам? Нормальна така мотивація, нє?
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16.08.2021 09:16 Ответить
було б що цитувати, анекдот про Новловимого Джо знаєш? отак само і про Афганістан, ну а про рукожопих кацапів тут взагалі мови немає, вони взаггалі ні на що не здатні.
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16.08.2021 09:51 Ответить
Капуста в Афгане растеть,что Херсонские арбузы в Украине,а еще в Афгане много золота алмазов и угля с нефтью и газом... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 6880 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 6880
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16.08.2021 07:25 Ответить
В Росії теж багато чого є - а толку? Вони що - дехкан у шахти і на нафтопромисли поставлять?
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16.08.2021 08:42 Ответить
Афган это Якутия №2 в мире.... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 5192 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 5192
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16.08.2021 07:26 Ответить
Путь на Москву открыт ! Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 8965
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16.08.2021 08:15 Ответить
Угу, шлях на козломордію відкритий. А козломорде пуценя ніяк від України не відчепиться, Київ йому у райдужних снах сниться. Від сьогодні буде снитись гострючий ятаган направлений попід брУхо напаРашії зі сторони "мирних" братів-талібів.
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16.08.2021 09:51 Ответить
Хороший пример народам центральной азии освободить президентские дворцы от трусливых путинских шестерок.
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16.08.2021 08:26 Ответить
І куди той потік біженців потече?
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16.08.2021 09:20 Ответить
Світ захопили бандити. Імпотентний,гомосексуальний Захід проковтне все,що йому впендюрять агресивні фанати.
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16.08.2021 08:50 Ответить
Как средневековые фанатики обмотанные чуть ли не ссанными тряпками так легко разогнали огромную армию правительства? Панический верковой страх перед пуштунами, или просто неспособность воевать афганских таджиков и узбеков, или там вообще Пакистан воюет руками талибов. Ни одного достойного аналитического материала на эту тему так и не встретил. То что писалли экспэрды месяц, неделю назад про Афган вызывает гомерический хохот - полностью ошибочные статьи. В Украине катастрофически упал уровень аналитической журналистики, на жаль.
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16.08.2021 08:56 Ответить
Портников все разложил по полочкам
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16.08.2021 09:08 Ответить
коррупция в Афганском правительстве , военным не платили зарплат . солдаты Афганской армии голодали . все это упростило задачу талибам .
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17.08.2021 00:02 Ответить
Ну що, тепер черга Китаю "покорити" Афган.
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16.08.2021 09:16 Ответить
Китайці просто каструють більшу частину населення, так як вони це роблять з уйгурами.
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16.08.2021 11:27 Ответить
Раз талибы так легко захватили всю страну, значит у них есть поддержка местного населения, значит 20 лет правления американцев не принесло улучшений. А "западные ценности" для граждан оказались хуже, чем законы шариата.
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16.08.2021 09:21 Ответить
Теперь у США и Европы будет 100% отмазка не замечать гопничество россии. "Не до россии сейчас. Вы видите что в Афганистане ..."
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16.08.2021 09:31 Ответить
Они переживают эру крестовых походов.
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16.08.2021 09:47 Ответить
Туркмения, Узбекистан, Таджикисьан и Киргизия недалеко ушли от Афганистана. Будет наверное то же самое.
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16.08.2021 10:19 Ответить
вот ведь как получается: мелкое государство, ЯО нет, да что там ЯО, там нет ни авиации, ни армии, ни бронетехники, ничего нет кроме стрелкового оружия да переносных ЗРК, а проблемы создают всему миру.
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16.08.2021 10:36 Ответить
Таліби мають незрівнянно більшу перевагу , ніж бронетехніка, авіація, фльота чи ЯЗ. Їхня сила в невмерущій глибинній вірі і ідеології, що просякла Афганську землю віками. Впевненість у своїй правоті, силі і перемозі на своїй землі значно примножує їхній мілітарний потенціал.
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16.08.2021 15:11 Ответить
вера...идеология...бла-бла-бла...вторично все это. на тупой массе быдла с промытым исламом мозгом далеко не уедешь, бабло нужно. тысячи гектаров мака значительно приумножает их милитаристический потенциал.
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16.08.2021 20:39 Ответить
невозможно победить партизан обьединенных родовыми и племенными связями , живущими по простым и очень жестким законам , за нарушение которых одно наказание - смерть.
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17.08.2021 00:05 Ответить
кебаб кумыс в помощь
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16.08.2021 10:42 Ответить
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