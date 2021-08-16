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Последние минуты жизни мэра Кривого Рога Павлова. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Появилось видео с камер видеонаблюдения в доме погибшего городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с камер дома мэра Кривого Рога опубликовано в Telegram Репортер UA в понедельник, 16 августа.

На видео можно увидеть мужчину, похожего на Павлова, который ходит в доме, останавливается и смотрит на улицу через дверное стекло, в какой-то момент он присел, продолжая смотреть в окно.

"Вопрос с убийством мэра Павлова отходит на второй план. На записи четко видно, что покойный находится дома один. Он ходит по коридору с карабином в руках, много курит, с кем-то переписывается по телефону. Долго сидит, потом приставляет оружие к туловищу и стреляет (в этот момент кошка отпрыгивает). После этого проходит около 10 метров и вываливается из входной двери", - говорится в комментарии под видео.

Также сообщается, что подробности обещают обнародовать сегодня в 10:00 на брифинге МВД.

Вместе с тем отмечается, что время и дата на камерах сбиты. В средине видео вырезан фрагмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Топ комментарии
+111
рабиновича
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16.08.2021 09:20
+84
кошку **** напугал
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16.08.2021 09:16
+61
Видео нулевое, совершенно не информативное. где прятался в этот момент рабинович не ясно.
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16.08.2021 09:25
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це отак чувак собі по хаті з карабіном ходить, типа нема що робити, спецназом себе уявляє.
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16.08.2021 19:57 Ответить
Туфта ! мєнти , вочевидь , хочуть замяти справу ...
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16.08.2021 22:16 Ответить
Більше складається враження по його поведінці,що когось чекав щоб застрелити.Питань більше ніж відповідей з появою цього відео.
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16.08.2021 23:15 Ответить
Относительно, вывалился из двери, дверь открывается во внутрь
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17.08.2021 14:15 Ответить
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