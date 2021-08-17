Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов.
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.
В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.
Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.
Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.
Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.
Пожалуйста, подождите...
Вам що пригод мало?
Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.
Средневековье должно быть полным.
"Кто достойный?"
Любая всратая регулярная армия - даже узбекская или туркменская - разобьёт их в хлам.
То, шо талибы полезут воевать китайцев или лаптей - не более чем влажные мечты.
Нашо им провоцировать китайцев с лаптями, если у китайцев можно брать деньги, а через лаптей гонять героин в Европку?
Никаких денег они от китайцев не получат, с какого перепугу вы так решили?
А героин в европу и так идет.
Никаких других елит, которые умнее и организованнее - там нет, считать талибов дегенератами - ето большая ошибка.
Они две недели назад уже летали на переговоры к китайцам, на прошлой неделе были у русни.
Китайцы будут поддерживать талибов хотя бы потому, шо они идеологические противники США.
Героин в промышленных масштабах при американцах не производился, разве шо отдельными партизанами-фермерами.
Если производство выйдет на государственный уровень - будут трохи другие масштабы.
а от части вы правы. Китай это хороший канал для поставок героина в США.
Там треба сотні залпів десятків дивізіонів, а потім ще місяці зачистки. Нікому це не треба. І жовті коротуни теж не хочуть мати теракти у Шанхаї та пекіні.
С дугой стороны тут 2 варианта:
1. ХПБ добавить головной боли Китаю и РФ (через среднеазиатские страны)
2. Гегемон устал
а вот самому гидранту и всяким разным Ермакам и Арестовичам стоит изучить опыт эвакуации
1) это перепость это товарисчу Степану Серому . это он там строит планы на 22-ой год
2) во многом благодаря потужному Петру ДыНыРы и ЛынЫрЫ это лишь часть Донецкой и Луганской области а не весь Юго-Восток Украины . при этом стоит вспомнить чем в тот момент занимался найвеличніший лідер ********** . аа он концерты давал . апальченцев развлекал . а женушка передвижение ВСУ отслеживала для сепаров
Если серьезно - им не нужны эти страны.
Им нужно было устранить угрозу, которая оттуда исходила.
23 ч. ·
Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.
А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:
1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,
2) радарні системи,
3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,
4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.
Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.
Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
США сейчас и не очень в их поле зрения. У них там Таджикистан есть, Китай... На крайняк россия. А когда совсем станет скучно могут и свою историческую родину Пакистан захватить!
В Афганистане 38млн человек. Если бы хоть 10% были против Талибана то хер бы они захватили Афганистан.
А если даже припустить что вы правы, то хер на них не захотели оборонятся пусть дохнут. Подобное было и в Украине в 1920+ годах. Кто не захотел воевать с кацапами через 10 лет жрали своих детей или дохли с голоду!
2.- шр хош...)
США, в течение последних 20-и лет, как раз наоборот пытались вывести Афганистан из средневековья. Потому, что главным и самым опасным оружием террористов является радикальный, религиозный фанатизм. Который полностью лишает фанатика инстинкта самосохранения и превращает в оружие массового уничтожения. Бороться с этим явлением можно только путём тотальной трансформации социальной среды и приобщением населения к современной цивилизации и её ценностям. Но Афганистан по своей сути и оказался одним большым Талибаном.
Ще раз повторю, що США своє завдання виконали. Свою країну убезпечили від нападу. Ще кілька років афганці будуть ділити владу та сфери впливу в середині країни самостійно.