Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов. ВИДЕО

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

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Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

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