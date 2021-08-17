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Афганистан (599) аэропорт (1494) Талибан (168) Ян Осока (1501)

Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в воздушную гавань, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула. В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Также читайте: В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

Также читайте: Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД
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Топ комментарии
+32
Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

Средневековье должно быть полным.
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16.08.2021 10:26
+31
в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
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16.08.2021 10:38
+17
Sergey Naumovich

23 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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16.08.2021 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Кто последний будет улетать, пусть не забудет выключить свет.
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16.08.2021 10:25 Ответить
Таліби навішають феєрверків. Не зловтішаюся, а просто жаль, що НЕ лише США, а і Нато, тобто процентів 70% світового військового потенціалу напівдикі релігійні фанатики поставили в позу ЗЮ.
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16.08.2021 10:31 Ответить
А так було завжди і з кожним хто приходив до них зі зброєю
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16.08.2021 10:38 Ответить
С полудикими религиозными фанатиками можно было сделать так же, как китайцы с уйгурами. Но в США такие методы не приветствуются, да и Афганистан не территория США, в отличии от уйгуров, которые таки территория КНР.
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16.08.2021 10:52 Ответить
На очереди создание новых исламских валаятов. Сначала в улусах Средней Азии, а затем и в Моксель- Урду. Приспело время маскавитам ордынцам возвращаться к своим истинным корням и скрепам. Изгадили население строительством "светлого будущего" и опорочили перспективную идею. Затем останкинские хабалки закачав в мозги правосланутого люмпена дегенерата духовный сифилис и заразную имперскую азиопскую проказу догноили мозговую систему мутантов половиночников "получивших самое лучшее в мире совейское образование". Талибан дает многочисленным народам Орды надежду на справедливость. Аллах Акбар.!!!
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16.08.2021 16:59 Ответить
Вот же незадача... Только решил слетать отдохнуть в Кабул.
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16.08.2021 10:26 Ответить
В Кабул?
Вам що пригод мало?
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16.08.2021 11:54 Ответить
😂
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16.08.2021 11:55 Ответить
Мотнитесь отдохнуть в лугандонию и домбабве. Там бесы и моторылки восстановили савейскую власть. Вспомните молодость поносите пионерский галстук и пообщаетесь из совкодрочерами, которыми лугандония --новоотсоссия переполнены как чирий гноем.
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16.08.2021 17:05 Ответить
Спасибо,Гриша,вы очень добрый человек
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16.08.2021 17:12 Ответить
Через пару недель можно будет его совсем закрыть и разбомбить.
Мракобесам не нужно международное сообщение. Да и никому не нужно воздушное сообщение с мракобесами.

Средневековье должно быть полным.
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16.08.2021 10:26 Ответить
Китайцы уже начали писать о том что США недостойно быть мировым лидером из-за их краха в Афганистане. Американцы дали китайцам прекрасный аргумент, который они будут активно использовать ближайшие годы.
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16.08.2021 10:28 Ответить
Кто достойний? Китаезы, паРаша?
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16.08.2021 10:36 Ответить
Китайцы о себе пишут.
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16.08.2021 10:47 Ответить
А ваше мнение?
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16.08.2021 10:53 Ответить
20 лет не выходили. СССР продержался 10 лет. Результат по сути тот же. Оно того стоило?
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16.08.2021 11:00 Ответить
Я не об этом спрашивала.
"Кто достойный?"
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16.08.2021 11:19 Ответить
В ближайшие годы Китай будет решать проблему нашествия Талибан в провицию, где живут Уйгуры-мусульмане.
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16.08.2021 10:38 Ответить
Китай слишком часто остается в стороне мировых событий. Пора уже и китайцам Афган на себе "потаскать"!
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16.08.2021 10:43 Ответить
Талибы не войны, они просто приходят туда, куда их зовёт местное население.
Любая всратая регулярная армия - даже узбекская или туркменская - разобьёт их в хлам.

То, шо талибы полезут воевать китайцев или лаптей - не более чем влажные мечты.
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16.08.2021 10:46 Ответить
Талибы - это авантюристы. В лобовую воевать не полезут, но провокации будут однозначно.
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16.08.2021 10:49 Ответить
Они авантюристы, но не дегенераты.
Нашо им провоцировать китайцев с лаптями, если у китайцев можно брать деньги, а через лаптей гонять героин в Европку?
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16.08.2021 10:54 Ответить
дегенераты!
Никаких денег они от китайцев не получат, с какого перепугу вы так решили?
А героин в европу и так идет.
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16.08.2021 10:55 Ответить
Они очень быстро без особых затрат и потерь захватили власть в 30-милионной стране.
Никаких других елит, которые умнее и организованнее - там нет, считать талибов дегенератами - ето большая ошибка.
Они две недели назад уже летали на переговоры к китайцам, на прошлой неделе были у русни.
Китайцы будут поддерживать талибов хотя бы потому, шо они идеологические противники США.
Героин в промышленных масштабах при американцах не производился, разве шо отдельными партизанами-фермерами.
Если производство выйдет на государственный уровень - будут трохи другие масштабы.
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16.08.2021 11:08 Ответить
Возможно... но договор с обезьянами ничего не стоит.
а от части вы правы. Китай это хороший канал для поставок героина в США.
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16.08.2021 11:15 Ответить
Китай решит 'эту проблему за полчаса одним залпом двух дивизионов Градов. Ослоиобы могуть гонять только мягких американцев, следующих общечеловеческих ценностям.
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16.08.2021 11:13 Ответить
Що ти верзеш?
Там треба сотні залпів десятків дивізіонів, а потім ще місяці зачистки. Нікому це не треба. І жовті коротуни теж не хочуть мати теракти у Шанхаї та пекіні.
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16.08.2021 15:45 Ответить
талибы пуштуны . им уйгуры до лампочки будь они хоть сто раз мусульмане
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16.08.2021 12:09 Ответить
китай просто зассал щас етот исламский мир к ниму прийдет
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16.08.2021 12:14 Ответить
Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов - Цензор.НЕТ 1337
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16.08.2021 10:30 Ответить
Мавзолейное быдло проснулось,после 20 лет пребывания США в Афгане...а шош такое Скабеевы?не нравится? Платите бабло братве Талибанской Аэропорт Кабула приостанавливает выполнение гражданских рейсов - Цензор.НЕТ 5207а то мало ли ...среди появится генерал Дудаев...или майор Масхадов...
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16.08.2021 10:32 Ответить
Кидонули всех кто им помогал...
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16.08.2021 10:35 Ответить
Мне очень,очень жаль тех афганцев, которые бегут от талибов... Спаси и сохрани нас Господи!!! 🙏🙏🙏 Мир катится в пропасть... Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів - Цензор.НЕТ 8933
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16.08.2021 11:44 Ответить
А мне нет. Это трусы! Они похожи на украинцев в 20е годы прошлого века. Вместо того что бы сражаться они бегут, даже не бегут а встают на сторону талибов с криками, - Аллаявбар и ХУЖЕНЕБУДЕТ!! Через год-два будут детей своих жрать с голоду.
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16.08.2021 13:12 Ответить
в последнее время принято ругать американцет за то что происходит в Афганистане . но если немного окунуться в историю то мы выясним что в середине 20-го века Афганистан был хоть и не самым спокойным государтвом в Азии но в общем то вполне стабильным . обвал в гражданскую войну произошел после свержения короля и особенно после так называемой саурской революции устроенной афганскими коммунистами . появились моджахеды а потом и более радикальные талибы . то есть то что мы видим это результат идиотской политики СССР по устроению коммунизма в странах совершенно не желающих принимать такое счастье
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16.08.2021 10:38 Ответить
Штаты к этому тоже руку приложили чего уж душой кривить
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16.08.2021 12:54 Ответить
к чему именно . организовали переворот Дауда или Саурскую революцию . ? может ликвидировали Амина ?
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16.08.2021 13:03 Ответить
Новый сюжет для блокбастера появился "Миссия невыполнима: Сбежать из Афгана"

С дугой стороны тут 2 варианта:
1. ХПБ добавить головной боли Китаю и РФ (через среднеазиатские страны)
2. Гегемон устал
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16.08.2021 10:40 Ответить
Именно. Плюс сосредоточить усилия на Европейском направлении.
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16.08.2021 10:42 Ответить
Размечтались
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16.08.2021 11:18 Ответить
Падіння Сайгону ремастеред. Не вистачає скидання гелікоптерів з авіаносців
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16.08.2021 10:40 Ответить
Ще ж евакуація не закінчилася. Та й наддержава набула вже досвіду екстренного драпання.
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16.08.2021 10:44 Ответить
Репортаж из аэропорта Симферополя 2022г
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16.08.2021 10:43 Ответить
Есть предпосылки?
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16.08.2021 10:45 Ответить
Ну да, после восстановления Крымского Ханства.
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16.08.2021 11:01 Ответить
22-ой год ? при Зельке ? не верю

а вот самому гидранту и всяким разным Ермакам и Арестовичам стоит изучить опыт эвакуации
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16.08.2021 11:03 Ответить
Если быть объективным, то и при потужном Петре с антироссийской коалицией впридачу, х.у.й.л.о умудрилось построить мост в крым не для того, что бы из него эвакуироваться.
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16.08.2021 11:10 Ответить
если быть объективным то

1) это перепость это товарисчу Степану Серому . это он там строит планы на 22-ой год

2) во многом благодаря потужному Петру ДыНыРы и ЛынЫрЫ это лишь часть Донецкой и Луганской области а не весь Юго-Восток Украины . при этом стоит вспомнить чем в тот момент занимался найвеличніший лідер ********** . аа он концерты давал . апальченцев развлекал . а женушка передвижение ВСУ отслеживала для сепаров
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16.08.2021 11:17 Ответить
Почему Американцы активно помогали таким странам, как Афганистан, Ирак, Сирия, Вьетнам? Чем эти страны интереснее для США чем Украина? В тех странах, грубо говоря, США ничего не добились, а Украина, наоборот, ментальнее ближе к западу.
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16.08.2021 10:44 Ответить
Згадалася реклама :"А зачем платить больше?".
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16.08.2021 10:45 Ответить
В том и дело что платят они больше. Но раз платят больше значит и получают больше.
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16.08.2021 10:47 Ответить
А надо было всего-лишь вовремя пригласить Бен-Ладена в Карпаты
Если серьезно - им не нужны эти страны.
Им нужно было устранить угрозу, которая оттуда исходила.
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16.08.2021 12:52 Ответить
Sergey Naumovich

23 ч. ·

Видя кадры из Афганистана, понимаешь, кто был настоящим союзником США. Талибы похвастались в сети тем захваченным добром, которое местная армия не успела отвести и/или просто отдала, сдавшись почти без боя. А там - десятки вертолетов, десятки беспилотников, бронетехника, тяжелое вооружение, множество другого летального вооружения. Суммарно - миллиарды долларов. Вот это реальная помощь! Но и она в итоге не помогла, как видим, ведь афганская армия переоценила желание США защищать их территорию и не подготовилась дольным образом к подобному развитию событий.

А теперь смотрите, что Украина получила в 2014 году во время аннексии наших территорий:

1) «США передали Україні 330 000 комплектів сухпайків власного виробництва»,

2) радарні системи,

3) 2 000 бронежилетів,1 500 наборів медичної допомоги, 1 000 спальних килимків, 3 600 камуфляжних жакетів, 400 коробок марлевих бинтів і 1 000 чохлів на каски,

4) 35 броньованих позашляховиків «Volkswagen Amarok» і «Toyota Land Cruiser 200», а також 2300 комплектів уніформи.

Да, у нас лучше чем США союзников пока что нет, я не предлагаю делать какие-либо серьёзные решения, но, глядя на такое сравнение, - с одной стороны одеяла, марлевые бинты, бронежилеты, крузаки, военные инструкторы и глубокая обеспокоенность, а с другой - современное тяжелое вооружение, невольно задумываешься о преувеличенном значении Украины для Запада.

Это мы думаем, что Украина имеет уникальные транзитные возможности и важнейшую геополитическую ценность. На самом деле - нет. Мы находимся на краю демократической цивилизации и наша судьба никому особо не интересна. На самом деле необходимо отказаться от надежды, что к Одессе скоро отправят американские авианосцы и дело в шляпе. И агрессор сходит под себя и побежит с мокрыми штанами домой. Необходимо рассчитывать только на свои силы и это давно уже очевидно.
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16.08.2021 10:51 Ответить
Лише москалі мріють щоб тут була військова місія НАТО. Тоді вони матимуть привід втекти з України, а поки що мусять виконувати роль живих мішеней на лугандоні та отримувати санкційні втрати від перебування в АРК.
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16.08.2021 11:06 Ответить
Я про це тут писав ще 7 років тому, а місцева отара верещала про стратегічне партнерство та "анаконду ".
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16.08.2021 15:48 Ответить
и этот весь табун бежит в сытую европу
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16.08.2021 10:53 Ответить
Картина маслом. При освобождении Донбаса, любители русского мира штурмуют самолеты в россию ...
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16.08.2021 10:54 Ответить
Швидше 1917 рік: навала москальської сарани та останній пароплав із Одеси.
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16.08.2021 11:00 Ответить
Не сыпь соль на рану: Одесса такая ватная ...
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16.08.2021 11:13 Ответить
Швидше що гроші їм не пахнуть. Це різні речі. Коли справа в АРК дійшла до "націоналізації" москалями нажитого непосильною працею на українських фошиздів особистого майна новоспечених "москалів", уся пролетарська ненависть до колоністів почала пливти у кремль сцарю у вигляді скарг та скиглення.
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16.08.2021 11:24 Ответить
Может быть, когда границы Эмирата будут проходить по Кубани.
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16.08.2021 11:04 Ответить
теперь на ковре самолете...в парандже...с бородой с ишаком..с кувшином ...кебабом и полетел...
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16.08.2021 10:57 Ответить
США виконали свою місію - загнали терористів, що влаштували їм армагедон, у середньовіччя. Тепер, щоб надолужити технології тероризму до умов сьогодення та знову дістатися території США, радикалам потрібен не один рік постачання наркоти до московії та Китаю. Ті хто нарікає американцям що вони пішли з Афганістану разом із демократичною владою, насправді жалкує що США не винищили третину афганців, як це вони намагалися зробити у В'єтнамі. США просто не повторили своїх людожерських помилок.
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16.08.2021 10:57 Ответить
Ерунда полнейшая. США как раз и обучили этих террористов и оставили им кучу современного оружия. Хорошо что в Афгане нету моря, а то и подлодки у талибов были бы!
США сейчас и не очень в их поле зрения. У них там Таджикистан есть, Китай... На крайняк россия. А когда совсем станет скучно могут и свою историческую родину Пакистан захватить!
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16.08.2021 11:02 Ответить
Автомати калашнікова, "Хамві" та ПЗРК, США та Європі не загрожують. А про підводні човни та "навчених талібів" це дійсно маячня. )))
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16.08.2021 11:11 Ответить
Интересно тогда, куда они вкинули 1млрд баксов???
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16.08.2021 11:13 Ответить
На снікерси. і не мільярд, а трильйон.
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16.08.2021 11:16 Ответить
На створення "громадських інституцій та механізмів з ефективного управління". Тобто - в нікуди. Всі ці "інституції" показані у цих кліпах, і вони ж їх, ці кліпи, фільмували.
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16.08.2021 12:35 Ответить
содержать бойца за бугром- скоко..??)))(((- ага............
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16.08.2021 23:48 Ответить
Дебіл, зпираючийся на "загальнолюдські цінності". Тепер таліби знищать одну третину афганців. Влаштує тебе?
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16.08.2021 11:08 Ответить
ХАХАХАХА....
В Афганистане 38млн человек. Если бы хоть 10% были против Талибана то хер бы они захватили Афганистан.
А если даже припустить что вы правы, то хер на них не захотели оборонятся пусть дохнут. Подобное было и в Украине в 1920+ годах. Кто не захотел воевать с кацапами через 10 лет жрали своих детей или дохли с голоду!
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16.08.2021 11:11 Ответить
1.- 33 (+ белорашка)...
2.- шр хош...)
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16.08.2021 23:50 Ответить
Який стосунок мають США до громадянської війни у Афганістані, окрім того що вони її стримували 20 років?
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16.08.2021 11:14 Ответить
Если под Армагеддоном имеется в виду теракты 11 сентября, то технологии, с помощью которых они осуществлялись, заключались в канцелярских ножах и перцовых баллончиках.
США, в течение последних 20-и лет, как раз наоборот пытались вывести Афганистан из средневековья. Потому, что главным и самым опасным оружием террористов является радикальный, религиозный фанатизм. Который полностью лишает фанатика инстинкта самосохранения и превращает в оружие массового уничтожения. Бороться с этим явлением можно только путём тотальной трансформации социальной среды и приобщением населения к современной цивилизации и её ценностям. Но Афганистан по своей сути и оказался одним большым Талибаном.
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16.08.2021 11:25 Ответить
****** технології дозволяють відслідкувати штирів з канцелярськими ножиками за межами афганістану. А обійти ці технології терористи поки не можуть. З приводу "трансформації суспільного середовища", побачимо наскільки воно трансформувалося та чи готове молоде покоління, що дізналося про свободу та демократію, повернутися у середньовіччя як того прагнуть кілька відсотків дітей гір та злочинці, котрих вони мобілізували для збільшення своєї чисельності.
Ще раз повторю, що США своє завдання виконали. Свою країну убезпечили від нападу. Ще кілька років афганці будуть ділити владу та сфери впливу в середині країни самостійно.
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16.08.2021 11:45 Ответить
Що вони будуть там робити? - вирощувати опіум і планувати терористичні атаки, а ось китайські геологи будуть тюкати молоточками по камінчикам.
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16.08.2021 13:41 Ответить
Не захотели светского общества. Ок ! Дальше что? Экономики нет и не будет. Средневековье. Дальше маковые поля и опиумный трафик через кацапстан по всему миру. Кто и как будет останавливать? Разве что Китай, если туда сунутся...
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16.08.2021 11:05 Ответить
Кому потрібно - зупинять. Та й москалям буде чим мізки накачати, замість шизоїдних )(.йлових мрій про розширення своєї злиденної імперії для процвітання москви та області.
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16.08.2021 11:30 Ответить
До уваги псевдоблогерів наступного разу як будете писати що нам не продають летальну зброю бо її продадуть, кинуть на полі бою, вкрадуть (необхідне підкреслити) прохання уважно передивитись це і подібне відео з Афганістану.
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16.08.2021 11:13 Ответить
А "найвеличніший" лох до цих пір не чухається вивезти біля 100 наших громадян! Попадуть вони в заручники до талібів а ті віддадуть їх коцабам.
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16.08.2021 11:20 Ответить
Ваши грамадяны? Это бабы-ниндзи или те которые нарожали черножопым джихадистов???
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16.08.2021 11:32 Ответить
свои в такую погоду дома сидят...
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16.08.2021 11:33 Ответить
Афганістан поступово повертається в "родную гавань" з відповідними "скрепами")
Аеропорт Кабула призупиняє виконання цивільних рейсів - Цензор.НЕТ 6986
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16.08.2021 11:47 Ответить
Как в фильме "Исландия"... Успеть на самолет... Жесть конечно..
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16.08.2021 12:14 Ответить
Як влучно підмітила американська преса: «Байден дістав свій «Сайгон»».
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16.08.2021 13:37 Ответить
овцы-бараны...((((((((((((((((((9
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16.08.2021 23:42 Ответить
 
 