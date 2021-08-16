Изъятие партии кокаина из Эквадора в морском торговом порту "Южный". Эксклюзивное ВИДЕО

Служба безопастности Украины изъяла кокаин, который прибыл в украинский порт "Южный" из Латинской Америки.

Цензор.НЕТ получил в свое распоряжение эксклюзивное видео процедуры изъятия наркотиков.

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Напомним, 15 августа 2021 оперативники спецслужбы в морском торговом порту "Южный" в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли из Эквадора, в ходе углубленного таможенного досмотра обнаружили 50 брикетов с высококачественным кокаином.

Стоимость такой партии кокаина на "черном рынке" составляет 5-10 млн. долларов США. Напомним, что в начале августа этого года спецслужащего в порту "Южный" было изъято аналогичную партию кокаина весом около 60 кг и задержаны организаторы его контрабандного ввоза в Украину.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.