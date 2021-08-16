Изъятие партии кокаина из Эквадора в морском торговом порту "Южный". Эксклюзивное ВИДЕО
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Служба безопастности Украины изъяла кокаин, который прибыл в украинский порт "Южный" из Латинской Америки.
Цензор.НЕТ получил в свое распоряжение эксклюзивное видео процедуры изъятия наркотиков.
Напомним, 15 августа 2021 оперативники спецслужбы в морском торговом порту "Южный" в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли из Эквадора, в ходе углубленного таможенного досмотра обнаружили 50 брикетов с высококачественным кокаином.
Стоимость такой партии кокаина на "черном рынке" составляет 5-10 млн. долларов США. Напомним, что в начале августа этого года спецслужащего в порту "Южный" было изъято аналогичную партию кокаина весом около 60 кг и задержаны организаторы его контрабандного ввоза в Украину.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
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А что такое кокаин, как он выглядит и пахнет - знает любой таможенник в мире
До речі, зараз рейтинг Порошенкі найвищій.
Допускаю. Он самый хитрый хамелеон. И на дураков хорошо действует
Так він живий і здравствує, малого, ще й перемагає в рейтингах.
Як так?
Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
1) Изъято 50 брикетов. Сколько конкретно кг. изьято - вопрос открытый...
2) Оценочная партия 5-10 млн. долларов. Уже заложен коэффициент "потери"...
мабуть кількісті партій, що не затримали, достатньо для задоволення внутрішнього попиту..
а затримують тільки надлишки..
що кондитером бути треба мозок мати і вміти працювати.
щось у вас не збігається.