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Армия Израиля принимает на вооружение сверхточные минометные снаряды "Стальное жало". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Армия Израиля принимает на вооружение сверхточные минометные снаряды "Стальное жало".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Стальное жало" - уникальный минометный снаряд, который уже признан прорывом на международной арене. Такая точность, как у него, ранее была лишь у авиаоружия. А самое главное: производство снарядов "Стальное жало" для поставок в ЦАХАЛ идет полным ходом.

Израильские эксперты убеждены, аналогов "Стальному жалу" в мире нет. Сверхточность 120-мм минометного снаряда достигается благодаря системе GPS и лазеру. Сравнить "Стальное жало" можно лишь с воздушными и наземными ракетами ВВС.

С помощью уникального минометного снаряда солдаты ЦАХАЛа могут ликвидировать вражеские объекты на ближних дистанциях, при этом не нанося урон находящимся рядом людям и другим постройкам. "Стальное жало" можно применять не только на открытой местности, но и на плотно застроенных участках.

"10 лет исследований и разработок привели к тому, что мы предоставляем в распоряжение сухопутных частей вооружение, дающее преимущество на поле боя. Такая точность, как у этого минометного снаряда, раньше была только у авиаоружия. Это разработка является прорывом в международном плане, а также может стать первым шагом на пути разработки других современных вооружений," - объяснил генерал-майор Янив Ротем, возглавляющий Управление по разработке вооружений и промышленно-технической инфраструктуры (MAFAT).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+44
коли нарід нє "устал ат вайни"
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16.08.2021 10:57
+16
Якими видами ракет на озброення ЗСУ відповість единоверцям найвеличніший?
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16.08.2021 10:53
+15
платформу взяли стандартную пока что, выстрел экспериментальный, куча приборов и народу просто фиксирует всё. В боевых условиях адаптируют всё как надо. Что касается скорострельности и стоимости, тут за счёт точности попадания будет выигрыш. Там где надо 10-20 мин и 10-20 выстрелов чтобы уничтожить цель - обойдутся одним. Впрочем... уверен, это будет нечто типа спецснаряда, только в определенных условиях применяться. А так будут старыми гатить.
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16.08.2021 11:14
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Сравнить "Стальное жало" можно лишь с воздушными и наземными ракетами ВВС.
Наземные ракеты ВВС это как?
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16.08.2021 11:53 Ответить
Редакторы или переводчики Цензора просто не в курсе, что есть общепринятые обозначения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность(земля)". Ничего удивительного, ведь главред Цензора крупный военный эксперт.
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16.08.2021 12:26 Ответить
Новость носит рекламно-пропагандистский характер: броня крепка и танки наши быстры.
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16.08.2021 12:37 Ответить
ізраїль справами довів що їх новини збігаються з реальністю
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16.08.2021 15:27 Ответить
уникальный минометный снаряд, который уже признан прорывом на международной арене - ну да, ну да, пошли мы нахер Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 5362 XM395 2011 г.

Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 9126
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16.08.2021 12:43 Ответить
Тільки заздрити мовчки можна. Було б у нас таке... У кацапсятини б відпало бажання пуляти з населених пунктів.
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16.08.2021 14:22 Ответить
Той хто "устал от войни" той буде годувати чужого солдата (кацапа) Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 1254
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16.08.2021 23:06 Ответить
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