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Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине.

Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

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По заданию российских кураторов он:

- собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
идентифицировал представителей специальных служб Украины;
- передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные на выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал с помощью скрытых каналов связи.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты:

- средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями;
- оружие с патронами и взрывчатку.

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Гражданину Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Прекращение противоправной деятельности осуществлялось по процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+21
"передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки"
а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно
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16.08.2021 11:33
+15
Не там ищите, там на Банковой рядом с петухом в косоворотке сидит парочка
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16.08.2021 11:08
+13
новые подробности о расстреле впопучленцем Цуприк четырех военных и трех гражданских..
русский мир, *****!
Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9139
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16.08.2021 11:27
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Не там ищите, там на Банковой рядом с петухом в косоворотке сидит парочка
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16.08.2021 11:08 Ответить
Не хочет СБУ узнать у нашего министра спорта со своими собратьями в россии?
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16.08.2021 11:14 Ответить
новые подробности о расстреле впопучленцем Цуприк четырех военных и трех гражданских..
русский мир, *****!
Контррозвідка СБУ викрила агента російської військової розвідки на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9139
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16.08.2021 11:27 Ответить
Вот гнида, они ж его любили 😂🤣😂
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16.08.2021 11:52 Ответить
"передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки"
а че там их искать . берешь любого члена ОПЗЖ и вот готовый объект для вербовки . да и к Слугам народа можно присмотреться . там тоже всяких Шевченок и Бужанских предостаточно
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16.08.2021 11:33 Ответить
Какие-то вражеские агенты все на одно лицо - у всех морда в клеточку.
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16.08.2021 11:42 Ответить
Ермак или брат???
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16.08.2021 11:42 Ответить
Пенсионер. Не на службе. Не в ВСУ, не в СБУ - нигде. И - государственная измена? Что-то здесь попахивает разводняком. Есть достаточное полное определение государственной измены и для кого.
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16.08.2021 12:22 Ответить
Лапоть, якщо пнсіонер здійснює шпигунську діяльність на користь країни ворога, то це і є державна зрада. І найкраще покарання для такого падла - повісити на бірозі.
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16.08.2021 13:52 Ответить
Ты, соплежуй, видимо эксперд большой в вопросах предательства. Личный опыт?
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16.08.2021 15:46 Ответить
не ной, теленок...- обосрался, - веди себя....))))
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17.08.2021 00:01 Ответить
3/14дарас...
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16.08.2021 13:25 Ответить
А коли до мацковськага агєнта в ОПє доберуться???
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16.08.2021 14:39 Ответить
обратите внимане когда СБУшники заметили что у задержанного нож.Или подготовка хреновая,или раздолбайство,которое может стоить жизни...
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16.08.2021 15:41 Ответить
 
 