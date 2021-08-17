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22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО
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Талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, который сдались без сопротивления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, афганские военные прошли спецподготовку по стандартам Нато, были вооружены, но приняли решения сдаться без боя. Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие.
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И самое интересное чисто теоритически если бы сейчас америкосы провели спец операцию с союзными войсками талибан бы розмазали в считанные дни.По одной простой причине все талибы вылезли из нор просто все и они как на ладони !Если бы весь мир был на много дружнее и амбициозней талибов бы по просто не стало так же как ИГил.Но увы у каждого свой интерес.Но вот террористам на всё насрать и они все против всех.
По этому уход американцев буквально за неделю выглядит не просто.Это спланированная акция давно.Такие кардинальные шаги всегда в истории заканчиваются очень интересно.Последний такой шаг был развал союза.Так что вполне может быть начат передел азии и вллоть до огромных проблем внутри самой рашки.
Пусть трахаются сами. Или поубивают друг друга или поймут, что так жить нельзя.
А гнобить их, при желании, можно и извне, экономически, если понадобиться.
Если кто-то снова захочет влезть в эту черную дыру, то флаг ему в руки и гемор на многие лета. Байден избавил свою страну от этого. Наконец-то
Америка не станет от этого беднее.
А все вопли вокруг... Ну надо же всем поумничать по этому поводу.
Тоже избавятся от гемора и полярда в год сэкономят... Шо тогда будешь петь? Подмосковные вечера на схилах Днипра?
16 августа в 03:11
Власти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:
Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.
Ссудный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются
Приносить обеты святыням и приносить жертвы на могилах запрещено. Все виды колдовства, амулета и гадания - преступление, за которое следует Шариатское наказание.
Исламский Эмират Афганистан готов принимать инженеров и врачей со всего мира для развития страны. Всем им мы будут платить высокие зарплаты.
Ремесленники и торговцы могут без опасений продолжать свой бизнес.
Женщинам не разрешается путешествовать без махрама (близкого родственника из числа мужчин) в одиночестве.
СМИ (пресса, медиа, интернет) свободны и издаются без цензуры. В случае оскорблений, клеветы, пропаганды и распространения разврата наказание определяется Шариатским судом.
брехливий "ісламський коммунізм" з 1996 по березень 2001 року таліби торгували наркотою в промислових масштабах.все інше просто маячня та популізм не буде ніякого інтернета та змі тому усі будуть "вільні".
путин-*****!
Они забыли добавить, что запрещено без их разрешения и контроля. И да, употребление запрещено то же. Зачем ценный продукт на своих нищих переводить.
Расстреливать за герыч будут кого надо расстреливать (конкурентов и тех, кто не отстегивает долю). А наркота для финансирования правящей верхушки - это другое, понимать надо. Аллах же дает.
высокие зарплаты врачам и отмена долгов..
ну и каждому по РПГ-7 и горсти камней)
и еще одно у "хахлов" военный переворот тут мирный переход власти легитимычам.
16 августа в 18:47
Командование сухопутных сил США в Европе и Африке сообщило о планах размещения в Германии нового подразделения - межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF), пишет Stars and Stripes.
Также восстанавливается артиллерийское командование в Германии времен Холодной войны, которое отвечало также за ядерные ракетные силы.
Новую экспериментальную группу планируется развернуть к октябрю в городке Майнц-Кастеле под Франкфуртом. Руководить группой будет создаваемое вновь специальное командование - 56-е командование полевой артиллерии, которое возглавит двухзвездный генерал Стивен Мараниан.
Уточняется, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в группу войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве.
В оснащение войдут наиболее современные ударные системы, в том числе те, которые сейчас только находятся в разработке.
По мнению издания, «это очередной шаг вперед для военного присутствия» США в Европе, которое в последние годы расширилось из-за «опасений становящейся все более агрессивной России».
Stars and Stripes напоминает: В годы холодной войны именно 56-е артиллерийское командование отвечало за эксплуатацию ядерных ракет средней дальности Pershing II - одного из символов «кризиса евроракет» между НАТО и СССР.
В марте 2019 года стало известно о том, что Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу Assault Breaker времен холодной войны по сдерживанию России в Европе.
Ранее представители ИЭА сообщили агентству Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти.
По словам официального представителя политического офиса ИЭА Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями муджахидов. Он заверил, что ИЭА обеспечит безопасность для иностранных граждан и дипломатических миссий.
«Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту», - заявил Мухаммад Наим в интервью каналу «Аль-Джазира». - «Мы делаем каждый шаг ответственно, и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми».
В худшую или в лучшую сторону и для кого, посмотрим .
И кто сделал эти перемены возможными тоже надо сделать выводы...
Дай Бог, чтобы все двигалось к лучшему.
Мне сдается, что Байден все сделал правильно, если война в Афгане таки закончится.
И поменьше надо слушать расейских пропагандонов и провокаторов.
Нас убивает не Америка , а Расея
маку на переробку в героїн. Це тепер товар на експорт, бо по іншому люмпени які там
прийшли до влади фінансувати свою країну не можуть.
Хронологічно Байден відмічається яскраво - Північний потік 2, втеча з Афганістану, що далі....
"Bласти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:
Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.
Ссудный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются "
Бажаю щоб ти все життя жив в Афганістані при владі талібів.
Не мучай транслейтор, пиши по-московитски.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, афганские военные прошли спецподготовку по стандартам Нато, были вооружены, но приняли решения сдаться без боя. Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие. Источник: https://censor.net/ru/v3282952
ПРЕМІЮ ДАРВІНА В СТУДІЮ
Акценти у тебе недолуго розтавлені.
"Просто пєрєстать стрілять", "Бистро закончить вайну"
та "Какая разница" і "Хуже ні будіт".
А картинку из аэропорта Кабула можно назвать как бегство слуг народа - судьи, прокуроры, чиновники с хлебных должностей, полиция, служба безопасности и их прислуга. Население кабульской Кончи-Заспы, которые жили в охраняемом районе и дерибанили американскую помощь и обирали местный народ. Поверьте, они бегут не потому, что не хотят носить паранджу. В исламских странах, где запрещено давать ссуды под проценты с коррупционерами разговор очень жесткий. Я как-то в Амстердаме остановился в гостиннице, которой как оказалось владела семья афганского функционера, которые бежали из Афганистана вместе с нашими войсками. Хорошая видать была зарплата, чтобы купить гостинницу в полукилометре от музея Ван-Гога в туристическом центре города.
- ассаляма шурави письков-бей. што делатама?
- говори "интамнет".
А талибы ввели чёткие правила.
Узнали.
Но поздно.
ежели они неграмотные были...
Але ж "треновані американцями та здалися без бою", звучить хайповіше. Чи не так, журнашльондри?