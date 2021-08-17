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22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, который сдались без сопротивления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, афганские военные прошли спецподготовку по стандартам Нато, были вооружены, но приняли решения сдаться без боя. Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+123
Наглядный пример для "просто перестать стрелять". Слушать нужно умных людей.

22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 8985
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16.08.2021 12:36
+110
США вложили в афганскую армию около 30 млрд. Но если они сами не хотят защищать себя и свои семьи, то кто им доктор?
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16.08.2021 12:28
+89
За свою жизнь и свободу нужно бороться, это понятно уже каждому ослу, просто перестать стрелять не получится...
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16.08.2021 12:30
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у тех,кто не готов сражаться за свою страну-не будет своей страны...
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16.08.2021 15:26 Ответить
Сцикливі мавпи отримали те, на що заслуговують.
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16.08.2021 15:31 Ответить
Дурню, прочитай комент вище. Сцикун швидше за все ти сам.
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16.08.2021 15:57 Ответить
Пиши чемно, брудна худобо. Ти не зі своїми дебільними друзяками у дешевому генделику спілкуєшся.
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16.08.2021 17:52 Ответить
очень правильное было принято решение у тамошних спецназовцев - "не стрелять", Бубочкам на заметку !
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16.08.2021 16:12 Ответить
Надо просто перестать стрелять! Не так ли, зебилы?
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16.08.2021 16:31 Ответить
Почнеться війна - всі проти всіх.
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16.08.2021 16:49 Ответить
Чем то напоминает Украину. После 5 лет отрыва, 73% имбицилов захотели вернутся в совок и привели к власти московского марионетку зелю.
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16.08.2021 17:12 Ответить
Не спешите с выводами про американцев они не просто ушли но и оставили много оружия для талибов.Русским уже популярно обьяснили что будут делать талибы особенно на границах всей азии и куда беженцы пойдут толпой и что начнёться в самой рашке.Американцы весь гемор скинули на Рашку и Китай,Если на Китай талибан ложить и шансов там нет то азия для них просто лакомый кусочек.Эти заявления Шойгу что возможен розвал России про укрепление Сибирских земель и прочую непонятную дичь вроде как бы но с другой стороны об этом говорят на верхах уже вполне серьёзно.Скоро мы станем свидетелями новой террористической войны огромных маштабов.Успех так называемый талибана это зелёный свет для всех террористических организаций мира !
И самое интересное чисто теоритически если бы сейчас америкосы провели спец операцию с союзными войсками талибан бы розмазали в считанные дни.По одной простой причине все талибы вылезли из нор просто все и они как на ладони !Если бы весь мир был на много дружнее и амбициозней талибов бы по просто не стало так же как ИГил.Но увы у каждого свой интерес.Но вот террористам на всё насрать и они все против всех.

По этому уход американцев буквально за неделю выглядит не просто.Это спланированная акция давно.Такие кардинальные шаги всегда в истории заканчиваются очень интересно.Последний такой шаг был развал союза.Так что вполне может быть начат передел азии и вллоть до огромных проблем внутри самой рашки.
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16.08.2021 17:23 Ответить
Байден залишив талібам 300-тисячну армію, озброєною та навченою за стандартами НАТО. Яка переважно перейшла на бік бородатих макосіїв. Щось я не чув щоби цю техніку хтось знищував. Це схоже на те, як ригівська СБУ в Луганську озброїла проросійську "Армию Юго-Востока" навесні 2014 року - завезла за день до штурму будівлі СБУ в ту будівлю 1000 стволів пістолетів, автоматів, кулеметів та РПГ. Щось буде.
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16.08.2021 18:22 Ответить
Таліби -- не макосії, вони заборонили наркотики ще до того.
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19.08.2021 16:50 Ответить
И ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО !!!
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16.08.2021 17:26 Ответить
Байден залишив талібам 300-тисячну армію, озброєну та навчену за стандартами НАТО. Яка переважно перейшла на бік бородатих макосіїв. Щось я не чув щоби цю техніку хтось знищував. Це схоже на те, як ригівська СБУ в Луганську озброїла проросійську "Армию Юго-Востока" навесні 2014 року - завезла за день до штурму будівлі СБУ в ту будівлю 1000 стволів пістолетів, автоматів, кулеметів та РПГ. Щось буде.
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16.08.2021 18:27 Ответить
Якщо в талібану є хтось зі здоровим глуздом, то він не зможе стримати варварський бандитизм, та наркоторгівлю. Розпад талібану та нова різня неминучі, плюс туди підтягнуться усі світові ісламісти, які набиратимуть рекрутів для терактів в цивілізованому світі. Так чи інакше США знову бомбитимуть Афганістан. Як не крути а Байден крім слабкості більше нічого не показує.
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16.08.2021 18:29 Ответить
Нелюди, выпустили обезьян. Чьей жопой думал этот байден? Все поздно.
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16.08.2021 18:29 Ответить
Байден все сделал правильно. Избавил Штаты от вечного бестолкового афганского гемора.
Пусть трахаются сами. Или поубивают друг друга или поймут, что так жить нельзя.
А гнобить их, при желании, можно и извне, экономически, если понадобиться.
Если кто-то снова захочет влезть в эту черную дыру, то флаг ему в руки и гемор на многие лета. Байден избавил свою страну от этого. Наконец-то
Америка не станет от этого беднее.
А все вопли вокруг... Ну надо же всем поумничать по этому поводу.
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16.08.2021 18:49 Ответить
Тільки з біженцями потраплять на території нормальних країн терористи-смертники, й почнуться нові теракти по світу. Не думаєте ж Ви що отримавши Афганістан ці дикуни заспоеояться? Ні, не заспокояться.
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16.08.2021 20:38 Ответить
Пойдут северную помойку бомбить. Да и Чечню надо освобождать.
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16.08.2021 21:13 Ответить
Навіщо талібам "терористи-смертники", вони ж не палестинці, і свою територію звільнили.
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19.08.2021 16:55 Ответить
А шо ты будешь говорить, когда Байден с Меркель и Путиным разопьют на троих бутылочку Столичной и поделят украинские волости между Приднестровьем, Белоруссией, Лугандоном и Белгородской областью?
Тоже избавятся от гемора и полярда в год сэкономят... Шо тогда будешь петь? Подмосковные вечера на схилах Днипра?
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16.08.2021 21:33 Ответить
не хотіли афганці себе захищати-дика ,неписьменна країна просякнута корупцією. на відміну в Україні є відсотків 10-20 патріотів, котрі завжди врятують націю!
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17.08.2021 10:29 Ответить
Гнобть экономически аж никак не получится, там экономики как таковой нету. Международная помощь, маковые плантации, и финансирование терроризма всякими странами изгоями. Это и вся экономика. Какие экономические санкции? Квоты на экспорт опиоидов в Евросоюз? Или введут армию для конфискации ишаков у пуштунских атаманов?
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17.08.2021 08:42 Ответить
Да... Гнобить вдається тільки Білорусь, бо там крім економіки більше немає нічого, хіба ще Лукашенко...
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19.08.2021 16:59 Ответить
Бачили ми уже "зелені коридори" в Іловайську🤬🤬🤬
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16.08.2021 18:55 Ответить
ВЛАСТИ ИСЛАМСКОГО ЭМИРАТА АФГАНИСТАН ОГЛАСИЛИ ПЕРВЫЕ УКАЗЫ. ЗАПРЕЩЕН ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ. ВСЕ ДОЛГИ ПО ПРОЦЕНТАМ АННУЛИРУЮТСЯ. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА НАРКОТИКИ, СВОБОДА СМИ И ПР.
16 августа в 03:11

Власти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:
Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.
Ссудный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются
Приносить обеты святыням и приносить жертвы на могилах запрещено. Все виды колдовства, амулета и гадания - преступление, за которое следует Шариатское наказание.
Исламский Эмират Афганистан готов принимать инженеров и врачей со всего мира для развития страны. Всем им мы будут платить высокие зарплаты.
Ремесленники и торговцы могут без опасений продолжать свой бизнес.
Женщинам не разрешается путешествовать без махрама (близкого родственника из числа мужчин) в одиночестве.
СМИ (пресса, медиа, интернет) свободны и издаются без цензуры. В случае оскорблений, клеветы, пропаганды и распространения разврата наказание определяется Шариатским судом.
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16.08.2021 19:05 Ответить
НЕПОРЯДОК ІЗ ГЕЯМИ, ЄВОПА І ІНШІ ЦЬОГО НЕ ПІДТРИМАЮТЬ.
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16.08.2021 19:51 Ответить
Першим законом, який прийняв Карзай, (його американці призначили в. о. Президента у 2001 р. -- був закон про шлюби геїв. Був навіть малюнок до статті в газеті "Ель Мундо" -- летять птахи в небі з одним крилом, бо другим прикривають гузно.
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19.08.2021 17:10 Ответить
ще забули написати земля-селянам,фабрікі-рабочим.
брехливий "ісламський коммунізм" з 1996 по березень 2001 року таліби торгували наркотою в промислових масштабах.все інше просто маячня та популізм не буде ніякого інтернета та змі тому усі будуть "вільні".
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16.08.2021 20:05 Ответить
Кацапи ведуть інформ війну, як завжди. Усі ці укази варти того ж що й домовленості з кацапами.
путин-*****!
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16.08.2021 20:36 Ответить
Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков отныне будет караться смертной казнью....

Они забыли добавить, что запрещено без их разрешения и контроля. И да, употребление запрещено то же. Зачем ценный продукт на своих нищих переводить.

Расстреливать за герыч будут кого надо расстреливать (конкурентов и тех, кто не отстегивает долю). А наркота для финансирования правящей верхушки - это другое, понимать надо. Аллах же дает.

высокие зарплаты врачам и отмена долгов..

ну и каждому по РПГ-7 и горсти камней)



и еще одно у "хахлов" военный переворот тут мирный переход власти легитимычам.
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16.08.2021 20:48 Ответить
за рік до входження амеріканців ,таліби виробили рекордну кількість опія-сирцю 4 тищи тоннн! кормити сотні тисяч бородатих дервішів чимсь треба-прожерливі і робити не будуть!
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17.08.2021 10:34 Ответить
Нормальные законы - что не так ?
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16.08.2021 22:57 Ответить
АМЕРИКАНЦЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ВОЕННУЮ МОЩЬ В ЕВРОПЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ АГРЕССИЮ РОССИИ

16 августа в 18:47
Командование сухопутных сил США в Европе и Африке сообщило о планах размещения в Германии нового подразделения - межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF), пишет Stars and Stripes.
Также восстанавливается артиллерийское командование в Германии времен Холодной войны, которое отвечало также за ядерные ракетные силы.
Новую экспериментальную группу планируется развернуть к октябрю в городке Майнц-Кастеле под Франкфуртом. Руководить группой будет создаваемое вновь специальное командование - 56-е командование полевой артиллерии, которое возглавит двухзвездный генерал Стивен Мараниан.
Уточняется, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в группу войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве.
В оснащение войдут наиболее современные ударные системы, в том числе те, которые сейчас только находятся в разработке.
По мнению издания, «это очередной шаг вперед для военного присутствия» США в Европе, которое в последние годы расширилось из-за «опасений становящейся все более агрессивной России».
Stars and Stripes напоминает: В годы холодной войны именно 56-е артиллерийское командование отвечало за эксплуатацию ядерных ракет средней дальности Pershing II - одного из символов «кризиса евроракет» между НАТО и СССР.
В марте 2019 года стало известно о том, что Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу Assault Breaker времен холодной войны по сдерживанию России в Европе.
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16.08.2021 19:10 Ответить
до сраки,треба під Маріуполем розгортати
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16.08.2021 20:06 Ответить
В интервью телеканалу «Аль-Джазира» представитель Исламского Эмирата Афганистан заявил, что война в Афганистане закончена и пообещал обеспечить безопасность граждан и дипмиссий.
Ранее представители ИЭА сообщили агентству Reuters, что переходного правительства в стране не будет и что талибы ожидают полной передачи власти.
По словам официального представителя политического офиса ИЭА Мухаммада Наима, ни одна дипломатическая миссия и ни одно из зданий дипмиссий не являются целями муджахидов. Он заверил, что ИЭА обеспечит безопасность для иностранных граждан и дипломатических миссий.
«Мы готовы вести диалог со всеми лицами в Афганистане и гарантируем им необходимую защиту», - заявил Мухаммад Наим в интервью каналу «Аль-Джазира». - «Мы делаем каждый шаг ответственно, и делаем все необходимое, чтобы обеспечить мир со всеми».
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16.08.2021 19:13 Ответить
Т. ч. ничто на земле не проходит бесследно...
В худшую или в лучшую сторону и для кого, посмотрим .
И кто сделал эти перемены возможными тоже надо сделать выводы...
Дай Бог, чтобы все двигалось к лучшему.
Мне сдается, что Байден все сделал правильно, если война в Афгане таки закончится.
И поменьше надо слушать расейских пропагандонов и провокаторов.
Нас убивает не Америка , а Расея
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16.08.2021 19:21 Ответить
Війна там ніколи не закінчиться, бо це Афганістан. Публічні страти це тепер будні життя в Афганістані. Ще плюс таліби збільшать площу посівів, щоб ще більше вирощувати опійного
маку на переробку в героїн. Це тепер товар на експорт, бо по іншому люмпени які там
прийшли до влади фінансувати свою країну не можуть.

Хронологічно Байден відмічається яскраво - Північний потік 2, втеча з Афганістану, що далі....
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16.08.2021 20:09 Ответить
Байден? Що може вирішувати маразматичний дідусь? Там працює команда, можливо Бідон навіть не в курсах багатьох справ.
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16.08.2021 20:11 Ответить
Скоріше маразм у тебе.
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16.08.2021 23:06 Ответить
Вивід військ почав Трамп, а не Байден.
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16.08.2021 23:05 Ответить
А ну скажи що бідон молодець і добудова північного Потоку 2 це перемога 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 2908
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17.08.2021 21:11 Ответить
рішення про вихід американських війск було прийняте при попередніх президентах.ще абама скоротив до 8 тищ.а при трампі їх було 2тищі 400осіб.
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17.08.2021 10:37 Ответить
Скорочення це не вивід військ, відкрий словник чи енциклопедію.
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17.08.2021 21:11 Ответить
22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 7841 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 7841 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 7841
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16.08.2021 20:09 Ответить
логично. а зачем им те кто сдался однажды?
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16.08.2021 19:20 Ответить
З таким думками жити треба на терораші.
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16.08.2021 20:32 Ответить
Армия которую готовили 20 лет рассыпалась за один день. Это бегство Америке еще долго будут припоминать.
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16.08.2021 19:29 Ответить
до чого тут Америка?
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16.08.2021 23:00 Ответить
подивись у ютубі аналітику за сьогодні Юрія Швеця(бувшого котрозвідника кгб) там всі причини названі . це в першу чергу неможливість стврити ******** світ родоплемінній ,неписьменній країні просякнутій коррупцією!
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17.08.2021 10:41 Ответить
Українці ніколи не здавайтеся на милість ворога,бо життя в неволі гірше смерті.
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16.08.2021 19:30 Ответить
22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 2728
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16.08.2021 19:31 Ответить
Обьясните мне что плохого тут :

"Bласти Исламского Эмирата Афганистан огласили первые Указы. Вот некоторые из них:

Самостоятельные акты кровной мести запрещены. В делах об убийствах нет никакой власти, кроме Шариатских судов.

За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь

Девиантная традиция бача-бази (похищение, танцы и сексуальное насилие над мальчиками) объявляется вне закона. Наказание за это преступление - смертная казнь.

Ссудный процент запрещен на всей территории ИЭА. Все долги по процентам аннулируются "
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16.08.2021 20:01 Ответить
Бачу ти із за поребріка.
Бажаю щоб ти все життя жив в Афганістані при владі талібів.
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16.08.2021 20:03 Ответить
Проверь зрение . Оно тебя неоднократно уже подводило в случае с Баденом и Северным Потоком 2 .
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16.08.2021 20:35 Ответить
З зіром у мене все гаразд, а Північний Поток 2 це підвіщення цін на газ у ЄС і не кажи наївно що це не так.
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16.08.2021 20:42 Ответить
З ЗІРОМ ?
Не мучай транслейтор, пиши по-московитски.
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16.08.2021 23:08 Ответить
не мучайся, хто тебе змушує московит
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16.08.2021 23:23 Ответить
Української мови ти не знаєш.
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17.08.2021 12:44 Ответить
Знаю, але такому московиту як ти доводити нічого не буду
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17.08.2021 21:06 Ответить
на заборе написано.... а потрогаєшь-занзистые доски!те все заявы *************, для тех кто умеет читать. а поскольку в афгане 90с вы.уем %населения неграмотны ,то те все законы местные кадии, муллы будут трактовать как им надобно. советы тож много чего декларировали и даже комуниздм! таки построили ,но для небольшой кучки *********!
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17.08.2021 10:47 Ответить
Талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, который сдались без сопротивления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, афганские военные прошли спецподготовку по стандартам Нато, были вооружены, но приняли решения сдаться без боя. Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие. Источник: https://censor.net/ru/v3282952
ПРЕМІЮ ДАРВІНА В СТУДІЮ 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 6644
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16.08.2021 20:02 Ответить
Им зарплату правительство полгода не платило . Что они должны были делать ? Тем более когда вся страна уже под талибаном .
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16.08.2021 20:37 Ответить
Так може вся країна під талібаном тому що ти не хочеш воювати за свою країну, а не тому що зарплату за це не платять.

Акценти у тебе недолуго розтавлені.
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16.08.2021 20:43 Ответить
Стандарти НАТО...
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16.08.2021 23:17 Ответить
Причем тут зарплата - командиры жирные разбежались и бросили войска. А без управления армия превращается в группу вооруженных мужчин, которые скоро начнут искать, чего можно покушать. Но этим сдаваться никак нельзя было - им только в Таджикистан пробиваться нужно было.
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16.08.2021 21:56 Ответить
ми не можемо відстажити всю повноту картини,а ці тварини знімають такі відео для пропаганди.
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16.08.2021 20:12 Ответить
Ілюстрація до 'простих рішень':
"Просто пєрєстать стрілять", "Бистро закончить вайну"
та "Какая разница" і "Хуже ні будіт".
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16.08.2021 20:20 Ответить
22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 3227
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16.08.2021 20:44 Ответить
Брехня.
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16.08.2021 21:08 Ответить
Лапки поднял- жизнь потерял.
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16.08.2021 21:08 Ответить
22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 3438Все-таки західні журналісти дуже відрізняються від ваших.
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16.08.2021 21:34 Ответить
І де ти у моєму дописі побачило ********* і сікєльова? Здурів на підґрунті інформавійни?
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16.08.2021 23:32 Ответить
Чи ти звикло, щоб всіх дописах, де згадується США, всі співали осанни америкоїдам? Між вилизуванням заду путлєру чи бідену, я обираю не приниження, а українську гордість. Якщо США і союзники Україні, то ситуативні і тимчасові. Побачиш, де будуть ці "союзнички" після відновлення ядерного статусу Україною.
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16.08.2021 23:40 Ответить
Отличный пример для тех кто ищет мира в глазах агрессора
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16.08.2021 21:48 Ответить
С другой стороны, в одной только тюрьме в Пули-Хумри афганское СБУ казнило 35 тысяч талибов за 30 лет. Возможно эти спецназовцы, а может их коллеги. Это как афганские Беркуты испытали на себе любовь начеления.
А картинку из аэропорта Кабула можно назвать как бегство слуг народа - судьи, прокуроры, чиновники с хлебных должностей, полиция, служба безопасности и их прислуга. Население кабульской Кончи-Заспы, которые жили в охраняемом районе и дерибанили американскую помощь и обирали местный народ. Поверьте, они бегут не потому, что не хотят носить паранджу. В исламских странах, где запрещено давать ссуды под проценты с коррупционерами разговор очень жесткий. Я как-то в Амстердаме остановился в гостиннице, которой как оказалось владела семья афганского функционера, которые бежали из Афганистана вместе с нашими войсками. Хорошая видать была зарплата, чтобы купить гостинницу в полукилометре от музея Ван-Гога в туристическом центре города.
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16.08.2021 21:53 Ответить
Афганская армия напоминает чем-то украинскую после бегства Януковича - точно так же Крым сдали...
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16.08.2021 21:59 Ответить
кацапские уши торчат

- ассаляма шурави письков-бей. што делатама?
- говори "интамнет".
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16.08.2021 22:23 Ответить
Меня тут сейчас забросают тапками но в 1918 в Киеве и не только было то же самое, только на месте талибов- большевики, а на месте спецназа были обученные офицеры бывшей царской армии котооые не понимали что лучше воевать за УНР чем ждать по домам пока красные выведут и пустят в расход.
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16.08.2021 22:43 Ответить
Большевики принесли беззаконие и грабёж.
А талибы ввели чёткие правила.
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16.08.2021 23:14 Ответить
точна! чёткие правила бандитизма и грабежей!
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17.08.2021 10:49 Ответить
Какая разница, думали спецназовцы,
Узнали.
Но поздно.
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17.08.2021 00:46 Ответить
Гитлер внезапно и вираломна напал на Талибан без объявления войны.... 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці - Цензор.НЕТ 2969в плен сздалось 4 млн солдат и офицеров РККА....Марк Солонин и Виктор Суворов....оба брехуны...советские бараны не сдатся в таком количестве...особенно под Минском и Белостоком...
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17.08.2021 03:57 Ответить
22 идиота...
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17.08.2021 04:06 Ответить
не удивлюсь ,
ежели они неграмотные были...
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17.08.2021 10:51 Ответить
Како было, тако стало. Ничего не поменяется. Точка невозврата достигнута еще в прошлом веке. Причина проста - афганцы поняли что можно не работать и сносно жить.
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17.08.2021 08:26 Ответить
Они наверное увидели стремление к миру в глазах талибов...
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17.08.2021 08:36 Ответить
Я видел видео этих тренировок. Ничего удивительного в том, что они сдали оружие
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17.08.2021 12:16 Ответить
Згідно іншої інформації, специ здалися після того, як закінчилися боеприпаси.
Але ж "треновані американцями та здалися без бою", звучить хайповіше. Чи не так, журнашльондри?
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17.08.2021 12:40 Ответить
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