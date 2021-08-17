22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

Талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, который сдались без сопротивления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, афганские военные прошли спецподготовку по стандартам Нато, были вооружены, но приняли решения сдаться без боя. Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие.

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