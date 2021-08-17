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Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+61
Вот и приоритеты, Афганистану вертолеты, Украине - одеяла.
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16.08.2021 12:52
+52
Хоть бы гранату в движки кинули, когда отступали, от вояки.
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16.08.2021 12:52
+40
Куею я с этих США. Раздали бабуинам за спасибо кучу отличной современной техники и оружия на миллиарды, которую они, как только запахло жареным, бросили, а нас, тех, кто отстаивает западные ценности и демократию, кормят обещаниями поддержки, отдают какой-то неликвид, или же продают по полной цене малыми партиями оружие. Ничего не понимаю, сюрр какой-то.
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16.08.2021 12:57
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Маю надію що москвабад засмокче в той Афганістан. Тоді можна буде не переживати за москалів.
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16.08.2021 15:08 Ответить
афганцы москалям ещё 1979 год припомнят....
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16.08.2021 15:09 Ответить
Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17 - Цензор.НЕТ 4440
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16.08.2021 17:21 Ответить
Никто не будет воевать за другого, если он не будет воевать за себя сам.
Украинец не будет воевать за афганцев.
Бельгиец и немец не будут воевать за украинцев.
Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.
То жди прихода орков.
Только орки разного пошиба и разных скреп, такие хоть как русскомирные, готовы воевать веками.
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16.08.2021 18:20 Ответить
а чому украиньцам американьцы гвинтокрылы не донатилы... Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17 - Цензор.НЕТ 3872
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16.08.2021 19:01 Ответить
ТОМУ ЩО ПО РФ .
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16.08.2021 19:23 Ответить
Не гоніть на США хвилю,бо то їх націонльні інтереси,краще думайте,як боронити Україну,хто ворог,а хто союзник.
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16.08.2021 19:54 Ответить
Північний поток 2 це теж національні інтереси США ?

Ганебна втеча Байдена з Афганістану і північний поток 2 це тільки початок.
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16.08.2021 20:13 Ответить
АРМІЯ Я НЕ ХОЧЕ ВОЮВАТИ ЗА СВОЮ КРАЇНУ ЦЕ АНЕКДОТ ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17 - Цензор.НЕТ 2528
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16.08.2021 20:11 Ответить
Мавпам дістались "Чорні яструби" і інша техніка якою користуватись вони не вміють,
скоріш за все буде іржавіти на вулиці. А тим часом увесь світ буде свідком кривавих
вакханалій талібів над грамадянами Афганістану.
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16.08.2021 20:19 Ответить
Если запрячь лошадей, то будут для талибов отличные тачанки.
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16.08.2021 20:24 Ответить
Какуе-то шайтан-машину нашли...
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17.08.2021 04:23 Ответить
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