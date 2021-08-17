Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО

В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17.

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