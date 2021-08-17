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Талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17.
Топ комментарии
+61 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показать весь комментарий16.08.2021 12:52
+52 Solomon c5c4359c
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+40 Бяка Бука
показать весь комментарий16.08.2021 12:57
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Украинец не будет воевать за афганцев.
Бельгиец и немец не будут воевать за украинцев.
Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.
То жди прихода орков.
Только орки разного пошиба и разных скреп, такие хоть как русскомирные, готовы воевать веками.
Ганебна втеча Байдена з Афганістану і північний поток 2 це тільки початок.
скоріш за все буде іржавіти на вулиці. А тим часом увесь світ буде свідком кривавих
вакханалій талібів над грамадянами Афганістану.