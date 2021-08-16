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Проект "Без цензуры": Афганистан - главное для Украины. Действительно ли США слили союзника, что и нам грозит? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

"Талибан" объявил о своей победе в Афганистане – после входа в столицу государства боевики захватили президентский дворец Кабула.

Российская пропаганда кричит, аж разрывается, о плохих американцах, которые всех "сольют". А Богдан Буткевич объясняет, почему надо держать голову холодной и не злоупотреблять сравнениями Афганистана и Украины.

Сейчас "Талибан" контролирует почти всю территорию Афганистана. Система, которую США выстраивали 20 лет, посыпалась за считанные месяцы. Как так получилось? Почему не стоит обвинять США в сливе союзника?

Почему не стоит проводить параллели между политикой США по Афганистану и Украине? И какие выводы мы должны сделать из этой истории?

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Топ комментарии
+28
Це просто українцям "до уваги" - якщо Україна не буде боротись з ворогом, то американці за неї воювати не будуть.
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16.08.2021 14:04
+23
Кацапов зло берет,что теперь раскошеливаться придется ИМ,а не американцам
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16.08.2021 14:03
+17
Я вообще не понимаю,как можно сравнивать Афганистан и Украину -чтоб за нас все амеры делали и так нас вооружали,то было понятно...но мы то сами за себя воюем,вооружение чуть ли не с зубами выдераем -и его не сравнить с афганским ,так что нах все сравнения.
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16.08.2021 14:13
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Страница 2 из 2
Армия Афганистана - 300 тысяч, вся обмундирована и насыщена новейшим западным вооружением. + мощная авиа поддержка. А её разогнала толпа в 50 тысяч, без авиации, без бронетехники, одетая в тапки и вооруженная старыми автоматами. Как же так?
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16.08.2021 15:12 Ответить
Можно провести параллели с 2014 годом в Украине. Только толпа в разы меньшая разогнала нашу армию. Отдавали и оружие и БТРы и танки. Хорошо воевать и в тапках если знаешь кто за тобой стоит. Психология очень многое значит.
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16.08.2021 15:25 Ответить
Не звизди! За "трактористами" стояла Раша, оснащавшая их всем, от танков до "буков".
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16.08.2021 15:35 Ответить
Ага, а за талибами не Раша стоит.
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16.08.2021 15:39 Ответить
Ти дібіл?
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16.08.2021 15:43 Ответить
Да в общем один в один с Донбассом образца 2014.
Сначала талибы десятилетиями вели антиамериканскую пропаганду + ислам.
Потом когда государство ослабло подняли бунт и прикрываясь местным населением (оно как правило добровольно после пропаганды). Местные власти практически поголовно были куплены, запуганы или опять таки пропаганда. Армия в это население стрелять не стала.
Как результат у них исламский эмират, а у нас лугандон.
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16.08.2021 16:16 Ответить
Америка по ходу все. Только вот посмотрел как они убегают на военных самолетах, а люди цеплялись з шасси и падали с огромной высоты. Жесть конечно. Удар прежде всего психологический. И особую дружбу с такими водить не стоит. Многие после такого задумаются, чего стоит дружба с США для простых людей.
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16.08.2021 15:22 Ответить
Да, Саша, мы уже поняли, что ты РосПроп.
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16.08.2021 15:39 Ответить
Так, Саньок, США залишили державу, яка побажала здатися терористам. А Ви уявляєте собі москоликів? Ті б до кінця вбивалим одну частину і ці злочини вішали на іншу частину, стравлюючи їх, озброюючи і вести за ці дві сторони переговори в ООН.
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16.08.2021 15:44 Ответить
Это и было государство талибов. Американцы начали эту войну в 2001 году. И они ее проиграли.
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16.08.2021 15:53 Ответить
так завжди буває коли швидко відходять. Думаєш коли раша буде тікати з Криму цивільні понаєхавші будуть поводити себе інакше?
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16.08.2021 17:44 Ответить
Надо думать не о дружбе с кем-то, а своем месте и роли в жизни. Тогда не придется пытаться на ходу сесть в последний самолет на Ростов.
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17.08.2021 10:13 Ответить
"Без суду не буде нормальної країни" - люто плюсую.
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16.08.2021 16:05 Ответить
Росія має непогані стосунки із багатьма ісламіськими рухами. Хаммас, Хезбалла і.т.д. Недарма Китай і США вирішили залишити свої посольства. Головна проблемма була не у тому що американці почали будувати демократію. В Афганістані як це не дивно демократія це не щось нове. Незважаючи на те що це військова племінна демократія, це все таки сильно відрізняється від народів які знають лише одного лідера якому треба кланятися до землі. Проблемма не у демократії, а у спроба введення ліберальних цінностей. До яких афганське суспільство як раз і не було готове. Мішання представників різних релігій і народів в армії і поліції, щоб нікого не образити, призвело до того що люди які ненавиділи один одного по різні сторни фронту почали ненавидіти в середені одного підрозділу. Очевидно, вони брали на озброєння власний досвід із залученням нац меншин в поліцію і армію США. Незнаю як із боєздатністью в США але в Афганістані це повністью провалилось. І тут головна проблемма, що таліби взяли навіть більше ніж було у них в 2001р. Тобто загони які більш менш успішно протидіяли талібану з 90-х по 2001 і стали основою для його повалення, через ліберальну політику були повністью знищенні і перетвопенні на аморфну массу. Тобто головна проблемма що американці зруйнували те що було не створивши нічого навзаєм.
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16.08.2021 16:58 Ответить
Никто не будет воевать за другого, если он не будет воевать за себя сам.
Украинец не будет воевать за афганцев.
Бельгиец и немец не будут воевать за украинцев.
Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.
То жди прихода орков.
Только орки разного пошиба и разных скреп, такие хоть как русскомирные, готовы воевать веками.
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16.08.2021 18:19 Ответить
Конечно же, они братские народы.
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16.08.2021 18:46 Ответить
"Талибан" объявил о своей победе в Афганистане - после входа в столицу государства боевики захватили президентский дворец Кабула. Источник: https://censor.net/ru/v3282972

PZDC Афганістану знову. Жінки знову без прав, ходити тільки в паранжі, ніякої освіти,
ТБ і Інтернет то шайтан і в тому ж дусі Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 7524

Байден бідон дірявий....
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16.08.2021 19:51 Ответить
"Якщо воно виглядає, як качка, плаває, як качка, і крякає, як качка, то це напевно і є качка."
Дивіться відповідні канали в Телеграм, там чимало відео, як люди чипляються за шасі американських літаків і не втримавшись розбиваються. Натовпи в аеропорту благають їх врятувати, проте вони приречені, тому що кількість транспортної авіації США в тому районі обмежена і всіх вони не візьмуть на борт. Вони таки злили союзників і це дійсно ганьба і жах, повторення ситуації з Південним В'єтнамом. Не дай Бог таких союзників... Сумно на це дивитись.
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16.08.2021 20:48 Ответить
Нічого ще не дивися, але моя особиста думка: ТАК!!! ЗЛИЛИ!!! І це дуже прикро, та до того ж лякає!
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16.08.2021 20:52 Ответить
_Это бесит! Что может натворить даже один-единственный упырь и предатель на наивысшем посту: своими единоличными решениями вопреки интересам страны он наносит удар в её незащищённую имунной системой от предателей спину!
_В Турции, кстати, на раскопках Трои, которую историки почитали за выдумку, археологи обнаружили остатки троянского коня.
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16.08.2021 21:49 Ответить
Украина-не Афган. И проводить аналогию с американцами не стоит. Не они нам гадят, а кацапы. Немеряное бабло на это валят. А вот тут сразу же возникает сладкое предчувствие картинки, как сепарня и "шахтеры" цепляются за шасси увозящих русодипломатов самолетов. Это они заслужили хохлоджихад.
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16.08.2021 22:25 Ответить
_Ну да. Так офуенно работают, что не ожидали нападения расии в 2014 на Украину, в чём сами постфактум признались - хотя легко могли бессовестнейшим образом врать что не ожидали, конечно.
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16.08.2021 23:54 Ответить
Знали, знали и предупреждали еще Ющенка о Крыме.Ненада ляля.
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17.08.2021 00:05 Ответить
ПНХ, лживый подлец! Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 8576
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17.08.2021 00:07 Ответить
Че это, -знали, ты троль можеш без оскорблений. Прослушай выступления политиков многих. Помню еще разгар майдана Р.Лыжичко будучи депутатом выступала и говорила, что готовится военная операция соседней страны против нас, а ты пиз..ш тут.
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17.08.2021 00:15 Ответить
Не для бота, а для тех у кого укороченная память на всё кроме своей собственной жизни:
Волкер: США не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину и захватит Крым
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17.08.2021 00:27 Ответить
Не верила, а розвітдані передавала, навіть ГУР це знав, але політичної волі не було у нас, бо ми самі неверили. Але аргументи і факти були. Отож у ВІРІ вся і проблема. Чому США пішли з афгану , а армія не счинила супротив, тому , що "где то там в глубине души" по вірі більшість солдат афганської армії та і самого населення були таліби.
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17.08.2021 00:50 Ответить
Один ты получается стратех, что амеры тебе в подметки не годятся, Але, немножко приземлись. И как то аргументируй свои мысли без оскорблений, ибо это расценивается как нечего сказать по-сути.
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17.08.2021 00:10 Ответить
_Чтобы сложить два и два - после Тузлы и расийских шабашев лужкова и пр. в Крыму, включая попытку госпереворота; после Майдана 2004 и Северодонецка!; после мюнхенской програмной речи фюрера; после газовых и торговых войн; после нападения в 2010 на Польшу и убийства польской верхушки - вовсе не надо было быть гением чтобы понимать, что ответ будет "четыре"! Более того, аналитики в разведке не могли не понимать очевидное если они хоть на что-то годятся! Даже мне это после нападения на Грузию было совершенно ясно, а сами грузины об этом прямо кричали, предупреждая что Украина - следующая!
_И если разведки США и Европы правда этого не видели и не понимали, а не врут, то они сборище никчёмных тупиц и плугов.
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17.08.2021 00:41 Ответить
Нахрен ти триндиш і мішаєш " котлєти окремо мухи окремо", хто такий Волкер в порівняні з військовою розвідкою і Пентагоном. Нахера ти сцикун зрівнюєш, що знає віськова розвідка чи СІА і що знає Волкер-посол в Україні, йому кажуть те що потрібно. Може йому було відомо де Бен Ладен переховувався?! Чи як.Тупіздень ти.
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17.08.2021 00:58 Ответить
Молодці США, це перемога, це справжня многоходовочка Путлєру і його прихвостням диктаторам в Середній азії ще не раз ікнеться. Хто б що не говорив, але це перемого США, просто візміть і подумайте на перед, як спражні цивилізовані европейці. Це мат РФ и КНР. Пипец подрался незаметно, хоть виден был из далека. Закладаюся, що слідуючим кроком буде укріплення обороноспроможності і озброєння Іраку і Ізраілю.
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16.08.2021 22:54 Ответить
Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 6193
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16.08.2021 23:57 Ответить
Час покаже хто із нас дурак. А ти телепень. Іноді відступити це не програти.
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17.08.2021 00:03 Ответить
Уже всё показал, тормоз. Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 7936
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17.08.2021 00:43 Ответить
Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 9275
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16.08.2021 23:33 Ответить
Давайте сначала станем союзником полноценным, потом получим триллион долларов за 20 лет, кучу оружия и техники, помощь во всём, чём можно и американские базы с солдатами, а потом пусть себе едут домой, дальше мы сами так и быть.
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17.08.2021 00:52 Ответить
яка купа зброї? Ми ще не дорослі до вільного володіння зброєю
Принаймні на думку "73%" Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? - Цензор.НЕТ 7815
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17.08.2021 09:32 Ответить
имеется в виду куча оружия и техники которую американцы поставили афганской правительственной армии... там реально дофига
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17.08.2021 13:11 Ответить
караул устал!
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17.08.2021 09:28 Ответить
Українцям навіть нерозумно ставити перед собою подібні питання - відмова від ядерної зброї і напад рашки -одного гаранта, і невтручання інших гарантів української безпеки в цю ситуацію.. ...
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17.08.2021 09:31 Ответить
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