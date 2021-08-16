Проект "Без цензуры": Афганистан - главное для Украины. Действительно ли США слили союзника, что и нам грозит? ВИДЕО
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"Талибан" объявил о своей победе в Афганистане – после входа в столицу государства боевики захватили президентский дворец Кабула.
Российская пропаганда кричит, аж разрывается, о плохих американцах, которые всех "сольют". А Богдан Буткевич объясняет, почему надо держать голову холодной и не злоупотреблять сравнениями Афганистана и Украины.
Сейчас "Талибан" контролирует почти всю территорию Афганистана. Система, которую США выстраивали 20 лет, посыпалась за считанные месяцы. Как так получилось? Почему не стоит обвинять США в сливе союзника?
Почему не стоит проводить параллели между политикой США по Афганистану и Украине? И какие выводы мы должны сделать из этой истории?
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Сначала талибы десятилетиями вели антиамериканскую пропаганду + ислам.
Потом когда государство ослабло подняли бунт и прикрываясь местным населением (оно как правило добровольно после пропаганды). Местные власти практически поголовно были куплены, запуганы или опять таки пропаганда. Армия в это население стрелять не стала.
Как результат у них исламский эмират, а у нас лугандон.
Украинец не будет воевать за афганцев.
Бельгиец и немец не будут воевать за украинцев.
Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.
То жди прихода орков.
Только орки разного пошиба и разных скреп, такие хоть как русскомирные, готовы воевать веками.
PZDC Афганістану знову. Жінки знову без прав, ходити тільки в паранжі, ніякої освіти,
ТБ і Інтернет то шайтан і в тому ж дусі
Байден бідон дірявий....
Дивіться відповідні канали в Телеграм, там чимало відео, як люди чипляються за шасі американських літаків і не втримавшись розбиваються. Натовпи в аеропорту благають їх врятувати, проте вони приречені, тому що кількість транспортної авіації США в тому районі обмежена і всіх вони не візьмуть на борт. Вони таки злили союзників і це дійсно ганьба і жах, повторення ситуації з Південним В'єтнамом. Не дай Бог таких союзників... Сумно на це дивитись.
_В Турции, кстати, на раскопках Трои, которую историки почитали за выдумку, археологи обнаружили остатки троянского коня.
Волкер: США не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину и захватит Крым
_И если разведки США и Европы правда этого не видели и не понимали, а не врут, то они сборище никчёмных тупиц и плугов.
Принаймні на думку "73%"