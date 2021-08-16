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Боднар Василий (137) пожар (5565) Турция (3231) вертолёт (1037)

"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Боднар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Частная компания "Украинские вертолеты" вместе с украинскими спасателями помогают тушить пожары в Турции.

Об этом заявил новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Это не только самолеты ГСЧС, это также компания "Украинские вертолеты", которая уникальным способом ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, которые ночью никто никогда не гасил авиационной техникой", - рассказал посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. ФОТО

Отмечается, что операции по тушению пожара ГСЧС проводит исключительно днем, а компания "Украинские вертолеты", благодаря модернизированным многофункциональным вертолетам Ми-8, может тушить пожары и в ночное время. В Европе этот способ пожаротушения использовался впервые.

Уже несколько недель компания "Украинские вертолеты" и ГСЧС Украины помогают в борьбе с пожарами в Турции. Посол считает, что такая помощь способствует укреплению имиджа Украины в Турции.

"Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то", - рассказал Василий Боднар.

Сейчас компания "Украинские вертолеты" продолжает работать и проводить операции по пожаротушению в Турции. Прошлой ночью вертолеты компании вылетели в район Милас (населенный пункт Сарикёй), где пожары разгорелись в районе местной ГЭС. Данная операция проходила в условиях повышенного риска, так как очаги возгорания возникли прямо под линиями электропередач. Было осуществлено 38 сбросов воды общим объемом 114 тонн, в результате чего пожары были полностью ликвидированы.

Украинские вертолеты помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Боднар 01
Украинские вертолеты помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Боднар 02
Украинские вертолеты помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Боднар 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары. ВИДЕО

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что Украина направила в Турцию вертолеты с приборами ночного видения. Эти машины задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Как сообщалось ранее, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе Президента Украины оказать помощь в тушении пожаров.
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Топ комментарии
+10
Але ти паскуда москальська, іди Якутію гаси клоун
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16.08.2021 15:26
+9
Пишаюся нашими пожежниками! Слава Україні!
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16.08.2021 15:18
+8
"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Бондар - Цензор.НЕТ 5572

https://youtu.be/_pyh2JIswaM
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16.08.2021 15:12
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Правила форума Совет форумчан
я так понял на видео секрет не показан ? ....но оооочень интерестно
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16.08.2021 15:05 Ответить
"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Бондар - Цензор.НЕТ 5572

https://youtu.be/_pyh2JIswaM
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16.08.2021 15:12 Ответить
секрет в тому що вночі не так жарко тушити, і пожежу краще видно.

а ще - нічні години роботи оплочуються в подвійному розмірі. ось і весь секрет
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16.08.2021 15:36 Ответить
За добро надо платить добром! Соседи зарабатывали деньги а получить не успели....
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16.08.2021 15:06 Ответить
почему ?успели...просто оказались в минусах "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 8323
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16.08.2021 15:31 Ответить
Компания частная, а вертолёты украинские?
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16.08.2021 15:12 Ответить
что не так с украинской компанией, владеющей украинскими вертолетами?
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16.08.2021 15:26 Ответить
а ты погугли - жулики украли вертолёты и рубят бабло...
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16.08.2021 15:29 Ответить
и что есть дела от "потужно реформованих прокуратур и судов"?
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16.08.2021 15:32 Ответить
брешешь как всегда.не украли,а взяли в аренду.лучше было бы ,если б эти вертолеты валялись разукомплектованными на "базах хранения"?и шоб какой нибудь гриценко реализовал их за бесценок как избыточное имущество?
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16.08.2021 15:35 Ответить
быдлу всё "папередники винаваты"...
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16.08.2021 15:41 Ответить
опять брешешь...
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16.08.2021 15:53 Ответить
чувак, тебе нравиться когда тебя, лоха, разводят?
ну радуйся себе.
твои высеры типа "брешеш" засунь себе в ж.пу.

Если бы ты был нормальным - то привёл бы факты опровергающие. А так - просто серешь...
тьфу...
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16.08.2021 16:12 Ответить
я тебе и привел факты,шо вертолеты взяты в аренду.а шо толик-палковник торговал избыточным имуществом-полный гугл фактов.а так как у быдла рабов нету-шукай сам. "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 6736
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16.08.2021 16:27 Ответить
Радію.Аж підскакую.

"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці

Тут ще цікавіше:

"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....

ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
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17.08.2021 05:32 Ответить
А ты погуглил? И ?
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16.08.2021 21:23 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76694965

https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76695009

Радію.Аж підскакую.

"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці

Тут ще цікавіше:

"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....

ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
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17.08.2021 05:31 Ответить
Пишаюся нашими пожежниками! Слава Україні!
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16.08.2021 15:18 Ответить
Старый вертолет, ведро, веревка= уникальнейший способ.
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16.08.2021 15:18 Ответить
Але ти паскуда москальська, іди Якутію гаси клоун
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16.08.2021 15:26 Ответить
посмотри видео ночных полетов на вертолете и не будешь болтать ерундой
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16.08.2021 15:27 Ответить
та да...проще как нарасее забор воды производить непосредственно из горных ручьев "Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 5115
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16.08.2021 15:37 Ответить
катайся, дудко на беееее-200..- долго не проживешь...)))
кстати- за турское баблишко, а не без корысти...(((((((((
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17.08.2021 01:11 Ответить
Якось все це дивно: Приватна компанія... безкоштовні послуги...
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16.08.2021 15:35 Ответить
быдлоналогоплательщики заплатят...
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16.08.2021 15:41 Ответить
Как скромно всячески обходят вопрос - Кто платит ЧАСТНОЙ компании из бюджета? Турция точно не платит.
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16.08.2021 16:04 Ответить
На видео - классно тушат пожар!
"Українські вертольоти" допомагають гасити пожежі в Туреччині унікальним способом, - посол Боднар - Цензор.НЕТ 821
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16.08.2021 16:24 Ответить
Что то не помню помощи Турции
Когда горели леса в чернобыльской зоне
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16.08.2021 16:30 Ответить
А в Чернобыльской зоне много туристов из Турции отдыхает?
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16.08.2021 17:05 Ответить
Щось я не пом'ятою, щоб просили допомоги в Туреччини на гасіння пожеж в зоні відчудження. Особисто моя думка, що всі ми громадяни однієї планети Земля. І було б дуже добре, щоб були МЧС масштабу планети Земля, щоб країни мали змогу об'єднатися і гуртом загасити пожежі в Канаді, Туреччині, Греції, Чорногорії, Ізраїлі і навіть в клятій Московії…. Я особисто бачила, як гвинтокрили та амфібії в районі Манавгату набирали морську воду, щоб відрізати полум'я від заправок. Було б дуже добре, щоб світ об'єднався і «каскадом» гасив пожежі, а не какая разница нас это не касается.
П.С. Друже, не хотіла образити чи зачепити.
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16.08.2021 18:35 Ответить
Це утопія. Як ви собі уявляєте Талібів що гасять пожежі в США? Чи росіян в Грузії? Це працювати не буде до появи світового уряду. А він не появиться бо багато країн очолені царьками. Вже не кажучи за те що на таку структуру треба буде регулярно виділяти гроші, відсоток як на НАТО. І знайдуться популісти які запропонують худобі проїсти ці гроші...
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16.08.2021 20:15 Ответить
Лаптеногие! Бегом тушить тайгу ведрами. Хватит здесь пастись.Не подадут.
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16.08.2021 18:17 Ответить
я вот не понимаю заяем помогать эрдогану этой путинской подстилке
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16.08.2021 18:41 Ответить
 
 