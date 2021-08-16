"Украинские вертолеты" помогают тушить пожары в Турции уникальным способом, - посол Боднар. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Частная компания "Украинские вертолеты" вместе с украинскими спасателями помогают тушить пожары в Турции.
Об этом заявил новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Это не только самолеты ГСЧС, это также компания "Украинские вертолеты", которая уникальным способом ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, которые ночью никто никогда не гасил авиационной техникой", - рассказал посол.
Отмечается, что операции по тушению пожара ГСЧС проводит исключительно днем, а компания "Украинские вертолеты", благодаря модернизированным многофункциональным вертолетам Ми-8, может тушить пожары и в ночное время. В Европе этот способ пожаротушения использовался впервые.
Уже несколько недель компания "Украинские вертолеты" и ГСЧС Украины помогают в борьбе с пожарами в Турции. Посол считает, что такая помощь способствует укреплению имиджа Украины в Турции.
"Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то", - рассказал Василий Боднар.
Сейчас компания "Украинские вертолеты" продолжает работать и проводить операции по пожаротушению в Турции. Прошлой ночью вертолеты компании вылетели в район Милас (населенный пункт Сарикёй), где пожары разгорелись в районе местной ГЭС. Данная операция проходила в условиях повышенного риска, так как очаги возгорания возникли прямо под линиями электропередач. Было осуществлено 38 сбросов воды общим объемом 114 тонн, в результате чего пожары были полностью ликвидированы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что Украина направила в Турцию вертолеты с приборами ночного видения. Эти машины задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.
Как сообщалось ранее, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе Президента Украины оказать помощь в тушении пожаров.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/_pyh2JIswaM
а ще - нічні години роботи оплочуються в подвійному розмірі. ось і весь секрет
ну радуйся себе.
твои высеры типа "брешеш" засунь себе в ж.пу.
Если бы ты был нормальным - то привёл бы факты опровергающие. А так - просто серешь...
тьфу...
"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
Тут ще цікавіше:
"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....
ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3282249/76695009
Радію.Аж підскакую.
"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
Тут ще цікавіше:
"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....
ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
кстати- за турское баблишко, а не без корысти...(((((((((
Когда горели леса в чернобыльской зоне
П.С. Друже, не хотіла образити чи зачепити.