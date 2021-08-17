Талибы публично повесили двоих афганцев. ВИДЕО 18+

Талибы публично повесили двоих афганцев в одном из захваченных афганских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяется запись, на которой один из талибов рассказывает о чем-то на фоне тел повешенных.

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