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Талибы публично повесили двоих афганцев. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Талибы публично повесили двоих афганцев в одном из захваченных афганских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяется запись, на которой один из талибов рассказывает о чем-то на фоне тел повешенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики ХАМАС поздравили "Талибан" с захватом Афганистана

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+88
Животные , как и *********
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16.08.2021 17:49
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"Вменяемые люди", как сказала говорящая лошадь.
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16.08.2021 17:49
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Мирная передача власти
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16.08.2021 17:51
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ахметов с каламойцем висят
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16.08.2021 18:57 Ответить
к сожалению они никогда не будут висеть.
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16.08.2021 19:00 Ответить
Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 1857
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16.08.2021 19:03 Ответить
Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 7113
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16.08.2021 19:19 Ответить
Талибы случайно не коренные москвичи?
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16.08.2021 19:17 Ответить
Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 5559
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16.08.2021 19:24 Ответить
Талибы не коренные мац квичи, а вот коренные мац квичи были замечены среди талибов,фуфел рашистский...
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16.08.2021 21:17 Ответить
Если бы так во время революции достоинства, за убитых на майдане поразвешивали рыгов и олигархов, страна бы изменилась... а так получили большой ни#уяк... Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 2852
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16.08.2021 19:21 Ответить
Развешивание олигархлв не произошло, потому что не могло произойти. Потому что трибуной управляли ставленники группы олигархов. Например Яценюк и т.п.
Главная проблема в другом. Что даже после каждого майдана, как всегда, проходят не демократические, а олигархические выборы. А именно. Места в бюллетенях на выборах президента, "законным" образом, скупают ставленники олигархии через, невиданного нигде в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И из этого олигархического мусора избиратели вынуждены "выбирать". Поэтому наши майданы никак не ведут к уничтожению власти олигархов. Необходимы системные изменения, путем перехода на аналог польской демократической системы выборов. Там нет никакого залога, а содержимое бюллетеня определяют не олигархи, а сами избиратели. Определяют путем поддержки или не поддержки тех или иных претендентов на попадание в бюллетень умеренным количеством подписей (100 тыс.). Если бы у нас была такая система, то в бюллетени могли быть представители интеллектуальных коллективов. Например институтов АН или университетов. У нас из 40 млн. очень много достойных людей, но перед нами крутится один и тот же олигархический мусор десятилетиями, только конкурируя между собой.
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17.08.2021 03:26 Ответить
Если бы на майдане даже перевешали всех олигархов, то, если не изменить систему выборов, то сформируются новые олигархи. Этот залог ввели при Кучме в качестве фундамента укрепления олигархии. Но ни один президент даже не пытался уничтожить
этот залог. Не было у нас ни одного президента-демократа и патриота. И никогда мы не жили при демократии. Те кто говорит что у нас демократия, он или тупой или мошенник.
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17.08.2021 03:35 Ответить
Надо всем понять, что без изменения системы выборов демонтировать олигархию не удастся НИКОГДА. Поэтому одно из главных и необходимых действий революции должен быть демонтаж олигархической системы выборов. Без этого действия революция не будет революцией, так как она не приведет к изменению системы.
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17.08.2021 04:37 Ответить
да, все-таки в чем-то у талибов нужно учиться, причем - еще не поздно.
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16.08.2021 19:24 Ответить
вывод был позорный, больше похоже на бегство. все можно было обставить совсем по-другому.
Байден реально обосрался, опозорил Америку, неправильно оценил обстановку, думая,
что талибы будут захватывать страну на протяжении несколько месяцев, а оно вона как все оказалось внезапно и молниеносно.
Нужно было выходить по плану, более постепенно, ставя некоторые условия талибам.
И не прекращать огневое подкрепление правительственным войскам с воздуха.
Позор! Зачем, спрашивается, вбухали один триллион!!! баксов за двадцать лет, чтоб так позорно бежать?
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16.08.2021 19:24 Ответить
Байден передал этот геморрой Пуйлу. Скоро они просочатся на паРашу через Республики Средней Азии. Ждите на Юге пуйловского лаптестана исламский эмират Афганистан.Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 9774
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16.08.2021 20:24 Ответить
_Да-да-да, обязательно! На днях - а то и раньше - нападут на расию Луну и неверных лунатиков. Такой бред пишешь, верно и сам лунатик.
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16.08.2021 20:49 Ответить
А конкретно можете пояснити, чому то маячня? А то так, окремі фрази ні про що.
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16.08.2021 22:35 Ответить
_Таль-каида и рейх - союзники, а не враги, что тут объяснять! Союзники против США и вообще Запада! К тому же объеденены общими интересами по сбыту наркоты.
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16.08.2021 22:44 Ответить
А де кооператив "Озеро" зберігає свої гроші?
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16.08.2021 22:57 Ответить
В кетае - если есть мозги, только там их враг - Запад - не достанет.
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16.08.2021 23:00 Ответить
Так Китай Захід і підняв у 90-х. Чи він сам піднявся, як і голодна рашка в 90-х?
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16.08.2021 23:03 Ответить
_Ты не шызик случайно? Какое это отношение имеет к "В кетае - если есть мозги, только там их враг - Запад - не достанет"?
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16.08.2021 23:09 Ответить
Брєд не фантазіруй.
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16.08.2021 20:52 Ответить
Обоснуйте, будь ласка, а чому таке не може бути?
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16.08.2021 22:34 Ответить
В Кацапстані Алярм, ратуйте, пробі...- заборонених в РФ талібів з помпою приймали на Росії.?.?. Ємірат +Великий Туран+успішна , незалежна Україна- кінець, капець, гаплик Імперії Зла, Тюрми народів...!
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18.08.2021 07:39 Ответить
В Кацапстані Алярм, ратуйте, пробі...- заборонених в РФ талібів з помпою приймали на Росії.?.?. Ємірат +Великий Туран+успішна , незалежна Україна- кінець, капець, гаплик Імперії Зла, Тюрми народів...!
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18.08.2021 07:40 Ответить
За что повесили сообщают ? Недавно талибы на стадионе женщину расстреляли по приговору шариацкого суда , за то что та убила молотком своего мужа .
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16.08.2021 19:26 Ответить
Ісламські "скрепи" в усій красі.
Ці страти тільки початок, орки тільки входять в смак.
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16.08.2021 19:28 Ответить
Вообщем новая Сирия
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16.08.2021 19:28 Ответить
Что интересно талибы абсолютно игнорируют масочный режим и не соблюдают дистанцию , а ковид их массово не убивает . Как же так ?
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16.08.2021 19:35 Ответить
эти ослы в основном живут в горной местности в армию отбирают самых тупых и выносливых.
Все дело в том, что горы - особенное место. Где бы горы ни находились, там же будет и чистейший, совершенно безопасный, и, более того, полезный для организма воздух. Чистота этого воздуха может на короткий период даже ошеломить городского жителя - тот не привык к подобным концентрациям кислорода в атмосфере (разумеется, речь идет не о вершинах гор - там-то как раз воздух разрежен). Собственно, польза горного воздуха уже заключается в том, что он не вреден сам по себе. Легкие человека наполняются насыщающим ткани организма кислородом воздуха, никакого вреда, никаких примесей - лишь польза и здоровье. Немалое значение в этом плане могут оказать хвойные или иные леса - их полезные примеси в атмосферу не несут организму ничего, кроме общего укрепления и оздоровления.
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16.08.2021 19:55 Ответить
Тупой рашистский фуфел, озвучь статистику по Афгану на предмет ковида..
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16.08.2021 21:20 Ответить
Потому что это какая никакая, но армия. Куда идут самые сильные и выносливые. А может они и болеют там массово, но опять таки, это же армия, списали на небоевые потери и пошли дальше.
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17.08.2021 15:43 Ответить
Тварини
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16.08.2021 19:50 Ответить
Тварини. А потім дивуються, чому їх в цивілізованому світі не ******* і бачити не хотять.
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16.08.2021 19:51 Ответить
Армия Сдалась талибам вот и результат, далi буде...
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16.08.2021 19:51 Ответить
красные афганские кхмеры. зачем тратить патроны если есть верёвки, камни, сапачки и прочие простые механизмы уничтожения )
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16.08.2021 19:55 Ответить
вагнеровци в сирии крошили кисти рук и ног кувалдой, били по позвоночнику а потом отрезали голову, отрубали руки саперной лопаткой подвешивали в верх ногами, обливали и поджигали. выходит что талибы против россиян на много гуманнее, предоставляя быструю смерть.
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16.08.2021 20:13 Ответить
предоставляя быструю смерть.________ самая быстрая смерть при отрубании головы - 3-6 секунд, а за это время "голова" все видит и понимает... (фильм "Лики смерти", но при слабых нервах или "особых" наклонностях не рекомендую смотреть)
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17.08.2021 07:49 Ответить
не придирайся к словам. ты прекрасно понимаешь о чем речь. пытки и унижения. введи в поиск, вагнеровци пытают и убивают сирийца. НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ!!!
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17.08.2021 12:10 Ответить
А разве не этого хотел мудрый афганский нарид?
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16.08.2021 20:17 Ответить
пустіть до влади прихильників московського патріархату й побачите те саме на вулицях України, релігія - їбанацтво.
чи в 2014му на вулицях Луганська, Донецька було щось інше? ні, ті ж самі віруючі казаки, ті ж самі їбануті росіяни та чечени, ті ж самі падли-сєпари, ті ж самі страти.
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16.08.2021 20:21 Ответить
Талибы публично повесили двоих афганцев в одном из захваченных афганских городов. Источник: https://censor.net/ru/v3283037

2000 х тисячні повертаються в Афганістан....
Поргнозую падіння цін на героїн у всьому світі найближчим часом, бо збільщіться площа посівів опійного маку в Афганістані. Люмпен під прикриттям Корану буде тепер керувати Афганістаном.
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16.08.2021 20:51 Ответить
МИД РФ вздохнет с облегчением, денег ведь стало меньше, а потребность в опиуме не убавилась
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17.08.2021 11:31 Ответить
Не ясно за що їх повісили . Якщо розбій , грабежі чи мародерство , або якщо вони були комуністами - тоді все ОК .
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16.08.2021 21:10 Ответить
Ці дикуни будуть в Європі.Вже є
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16.08.2021 21:32 Ответить
Это лучше чем шшидобольшевики с красным террором.
Талибы нашли бы чем ответить на красный террор.
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16.08.2021 22:32 Ответить
..в Украине тоже ещё есть долбо.бы, которые мечтают:"путен введи"..
ну вот почему-то все жлобы-малоросы уверены, что обкуреные людоеды повесят не их, а кого-то другого.. а им, предателям, дадут все блага земные
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16.08.2021 22:07 Ответить
на кримє теж так думали.... але підвисили саме кримнаших.
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16.08.2021 22:36 Ответить
На очереди создание новых исламских валаятов. Сначала в улусах Средней Азии, а затем и в Моксель- Урду. Приспело время маскавитам ордынцам возвращаться к своим истинным корням и скрепам. Изгадили население строительством "светлого будущего" и опорочили перспективную идею. Затем останкинские хабалки закачав в мозги правосланутого люмпена дегенерата духовный сифилис и заразную имперскую азиопскую проказу догноили мозговую систему мутантов половиночников "получивших самое лучшее в мире совейское образование". Талибан дает многочисленным народам Орды надежду на справедливость. Аллах Акбар.!!!
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16.08.2021 22:09 Ответить
Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 4719
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16.08.2021 22:13 Ответить
ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ЯДЕРНОГО УДАРА !)
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16.08.2021 22:16 Ответить
Лаптемордi кацапи виходять з Афгана:
Таліби публічно повісили двох афганців - Цензор.НЕТ 1930

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17.08.2021 00:30 Ответить
СССР хотели захватить Афганистан, а затем приручив их сделать 16-й республикой. И посмотрите на карте, что для получения коридора до Индийского океана остается только кусочек по Пакистану. Наверняка планировалось, при удобном случае, пробить коридор и объявить захваченную пакистанскую территорию исконными афганскими землями.
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17.08.2021 04:48 Ответить
И этим животным будет даватьубежище Европа...
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17.08.2021 07:53 Ответить
В это време СОВБЕЗ ООН призывает создать там "единое правительство". Вижу первое заседание этого правительство прошло вполне успешно.
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17.08.2021 09:32 Ответить
Дикари, варвары!
Вот что происходит если "просто перестать стрелять"!!!!
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17.08.2021 10:20 Ответить
А из чего видно, что это коррумпированные чиновники?
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17.08.2021 10:44 Ответить
В Украине много кого повесить можно. Ничего страшного из факта такого наказания не вижу.
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17.08.2021 10:25 Ответить
Путєн, введи війська.
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17.08.2021 10:25 Ответить
Ось вона-мрія ************** пацюка щодо України і Києва зокрема.А мрія скабаки і машки-невмиваки- прокоментувати оноє відео,яке б було відзняте біля Золотих Воріт.
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17.08.2021 12:27 Ответить
Талібан - це як Лугандонія, зібралися докупи садисти, злочинці)
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17.08.2021 13:33 Ответить
Дикий народ! Дети гор. (с)
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17.08.2021 14:13 Ответить
А Украине и украинцам какое дело до этого? У них там своя атмосфера.
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17.08.2021 17:53 Ответить
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