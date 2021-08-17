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"Рыба просто умирает. И вонь такая - что капец!" - в Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в соцсети и публикует видео позеленевшего Днепра.

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный, умоляющий о помощи и умирающий. Страшная вонь. Гибнущая от недостатка кислорода рыба", - пишет Фирсов в комментарии к записи

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госэкоинспекции с начала недели уже два задержания на взятках, но реакции заявлявшего о прозрачности руководства нет, - Фирсов

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+18
І держава у вигляді діючих ефективних інституцій, а не купа зелайна з родзинкою - зе!
Таке або схоже з природою було й раніше, але настільки брехливої та безпорадної влади ще не було
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17.08.2021 12:08
+14
Я сначала думал что это просто упоротые, но потом почитал, сопоставил и понял - это проплаченные. Нет, есть и упоротые, но в основном - если вы видите новость про стихийное бедствие, падение астероида или что-то вообще не о политике и тут возникает троль - знай, шоколадку от рошена он уже получил.
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17.08.2021 12:17
+14
сначала выбираешь дураков во власть, а потом у тебя пропадает паровое отопление и канализация. Разруха не в клозетах, а в головах. В головах таких упоротых зебилов, как ты!
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17.08.2021 12:21
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А это не толстолобик там на синезеленых жирует?!
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17.08.2021 14:16 Ответить
#говорят_что: в лесах и полях некоторых европейских стран нет энцефалитных клещей: леса-поля опрыскиваются какой-то химией, убивающих этих клещей.
А #еще_говорят, что когда-то так делали и у нас... "Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація - Цензор.НЕТ 9198
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17.08.2021 14:19 Ответить
Это я к чему? -- Всё можно, если осторожно...
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17.08.2021 14:20 Ответить
Сток Днепра уменьшается с каждым годом.
Просто посмотрите на набережную за мостом метро - где там урез воды!
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17.08.2021 14:28 Ответить
Коли "штовхають" воду з київського водосховища, урез води нормальний. От тільки "штовхають" якось дивно: чи то щось з дамбою не так, чи київські мости "втомилися"...
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17.08.2021 19:14 Ответить
При чём тут это?
Раньше вода была до ступенек, сейчас перед ступеньками три мера песка.
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18.08.2021 10:09 Ответить
и это только начиная с 2019.
А вот два года назад Днепр был чище швейцарской горной речки.
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17.08.2021 18:27 Ответить
Это стеб такой?
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17.08.2021 22:34 Ответить
а Вы как думаете?...
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18.08.2021 06:28 Ответить
Думаю что стеб. Ибо живу возле Днепра всю считай жизнь. А это более полувека. И проблема с водорослями все это время оставалась. После значительного потепления только усилилась. Она не вчерашняя и не позавчерашняя. Этой проблеме лет и лет. К средине осени цветение водорослей закончится и вода очистится от них. И так будет до конца июня начала июля следующего года. Так было всегда.
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18.08.2021 13:40 Ответить
Водосховища порушили природну течію Дніпра - подивіться, що коїться на київському водосховищі: вода насичена цим синьо-зеленим лайном, яке потім потрапляє у Дніпро. І тут температура чи дощі зовсім ні до чого: у маленькій річечці Бобрівня, що тече у парку Муромець, вода чиста і прозора, тому що тече. Повільно, але тече. А синьо-зє!лене лайно заводиться у стоячій воді. В Україні взагалі швах зі сміттям та якістю води - де хоча б якийсь сміттєпереробник, як спустити ці штучні моря? Ось виклики, а не "велике будівництво" доріг - для кого? Для російських танків? Ну-ну...
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17.08.2021 19:11 Ответить
зелень и тут нагадила....
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17.08.2021 19:21 Ответить
Сине-зеленые водоросли... Это как зеленые п.доры!
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17.08.2021 20:18 Ответить
Сине-зеленые... Это как зеленые п.доры!
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17.08.2021 20:20 Ответить
Дніпровська зелень владу не цікавить.Вона іншу по мішкам пакує.
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18.08.2021 06:05 Ответить
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