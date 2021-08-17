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"Рыба просто умирает. И вонь такая - что капец!" - в Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
На Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в соцсети и публикует видео позеленевшего Днепра.
"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный, умоляющий о помощи и умирающий. Страшная вонь. Гибнущая от недостатка кислорода рыба", - пишет Фирсов в комментарии к записи
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госэкоинспекции с начала недели уже два задержания на взятках, но реакции заявлявшего о прозрачности руководства нет, - Фирсов
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+18 Alex Kalinin
показать весь комментарий17.08.2021 12:08
+14 JustDoIt
показать весь комментарий17.08.2021 12:17
+14 Rhodesian
показать весь комментарий17.08.2021 12:21
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А #еще_говорят, что когда-то так делали и у нас...
Просто посмотрите на набережную за мостом метро - где там урез воды!
Раньше вода была до ступенек, сейчас перед ступеньками три мера песка.
А вот два года назад Днепр был чище швейцарской горной речки.