"Рыба просто умирает. И вонь такая - что капец!" - в Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация. ВИДЕО

На Днепре из-за активного цветения сине-зеленых водорослей сложилась катастрофическая экоситуация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в соцсети и публикует видео позеленевшего Днепра.

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный, умоляющий о помощи и умирающий. Страшная вонь. Гибнущая от недостатка кислорода рыба", - пишет Фирсов в комментарии к записи

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