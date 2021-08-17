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Зеленский (16555) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры": Будут ли осенью бунты в Украине? Угрозы и вызовы в новом политическом сезоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Что больше всего угрожает Зеленскому? Чего боится власть и почему социальные бунты уже осенью – вполне реальный сценарий? Удастся ли избежать роста тарифов? Как будет спасаться Зе-команда? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует позиции основных игроков перед стартом политического сезона.

Рейтинг падает, потенциал "СНБО-шоу" исчерпан, на горизонте маячит очередной локдаун, газ в мире безбожно дорогой, а повышать тарифы с каждым днем ​​все необходимее и, вместе с тем, все страшнее.

Какие насущные проблемы возникают перед президентом Зеленским и властью в целом? Как этим воспользуются основные конкуренты - "Евросолидарнисть" и "Батькивщина"? И что там себе думает пророссийский лагерь?

Оставляйте комментарии и вподобайку под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молитвы кота Кокосика к Киве - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 7128
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17.08.2021 13:05
+5
Чому не ПРОТЕСТИ, а БУНТИ?
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17.08.2021 13:02
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Чому не ПРОТЕСТИ, а БУНТИ?
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17.08.2021 13:02 Ответить
потому что голодные
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17.08.2021 13:09 Ответить
Можуть бути і протести проти капітуляції.
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17.08.2021 13:35 Ответить
"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 7128
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17.08.2021 13:05 Ответить
Бунты? "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 3974
А чем народ не доволен?
Отопление уже поднимали в 2 раза, а сейчас только на 80%.
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17.08.2021 13:14 Ответить
Советское руководство Украины боится когда бунты возникают, но в годы семилетней войны бунты вряд ли будут, будет что то серьёзней, потому что крепостным украинцам есть чем защищаться и самое интересное что есть уже опытные ватажки. Наверное первое что сделают это все СМИ передадут в руки украинскому народу,,ленин их так учил "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 4158
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17.08.2021 13:18 Ответить
Главное не прошляпить момент как в 2014, власть имущих расстрелять и всё майно поделить "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 2149
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17.08.2021 13:39 Ответить
В 14 году нужно было не зелёнкой обмазывать среднее и малое звено чиновников а просто забрать у них награбленное ,а высшее звено чиновников, коррумпированное духовенством московкой Орды, вернулось бы к себе на Родину в Московию
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17.08.2021 13:46 Ответить
Если сильно подымут тарифы, тогда возможны народные протесты. А если нет, то и "протесты" будут такие как сейчас, за денюжку.
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17.08.2021 13:19 Ответить
бунти????????? в країні. по які плаче не соборність . а конфедерація? не смішіть...кому ми роздріблені ( порох - захід...медвечук - схід...ахмєтляшко - південь...бабаюля - центр) потрібні?????????
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17.08.2021 13:26 Ответить
У кого в руках СМИ Украины ,тот и делает погоду в Украине, покумекайте и потом поймёте почему государство Украина 30 лет находиться в подвешенном состоянии "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 3332
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17.08.2021 13:40 Ответить
какое сми? вы когда эту херь смотрели
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17.08.2021 13:50 Ответить
Спросите это у 73% "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 4058
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17.08.2021 14:29 Ответить
Думал у коров столько навоза... у борзописцев и ваты, оказывается больше.
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17.08.2021 13:40 Ответить
https://twitter.com/slavapolotence/status/1427574637009985671

> Як вони заїбали тулити цю штучну поплаву про «бунти», «протистояння» та «вуличні війни». З а ї б а л и.
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17.08.2021 14:16 Ответить
--Бунти ??? Стихійні...можливі і то за наявності НЕ стерпних. чергово-- зрадницьких зашкварів ЗЕ-лепухи...Наслідків НЕ матимуть... Навіть зараз. коли сруликами--- провадиться повномаштабне ЗАХОПЛЕННЯ нашої прадідівської ЗЕМЛІ---всюди тиш і благоденствіє...
. " А ми дивилися. та мовчали.
Та мовчки чухали чуби...
Німії. подлії раби... " / Т. Шевченко-- " І мертвим. і живим. і не народж..." /

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17.08.2021 16:31 Ответить
Если кое кто не предаст, как обычно, то и бунтов не будет
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17.08.2021 16:43 Ответить
Бунти то на заліссі.
В Україні народ здійснює владу безпосередньо, на Майдані і це є абсолютно конституційно.

"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." (ц) Конституція України
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17.08.2021 22:27 Ответить
 
 