"Без цензуры": Будут ли осенью бунты в Украине? Угрозы и вызовы в новом политическом сезоне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Что больше всего угрожает Зеленскому? Чего боится власть и почему социальные бунты уже осенью – вполне реальный сценарий? Удастся ли избежать роста тарифов? Как будет спасаться Зе-команда? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует позиции основных игроков перед стартом политического сезона.
Рейтинг падает, потенциал "СНБО-шоу" исчерпан, на горизонте маячит очередной локдаун, газ в мире безбожно дорогой, а повышать тарифы с каждым днем все необходимее и, вместе с тем, все страшнее.
Какие насущные проблемы возникают перед президентом Зеленским и властью в целом? Как этим воспользуются основные конкуренты - "Евросолидарнисть" и "Батькивщина"? И что там себе думает пророссийский лагерь?
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А чем народ не доволен?
Отопление уже поднимали в 2 раза, а сейчас только на 80%.
> Як вони заїбали тулити цю штучну поплаву про «бунти», «протистояння» та «вуличні війни». З а ї б а л и.
. " А ми дивилися. та мовчали.
Та мовчки чухали чуби...
Німії. подлії раби... " / Т. Шевченко-- " І мертвим. і живим. і не народж..." /
В Україні народ здійснює владу безпосередньо, на Майдані і це є абсолютно конституційно.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." (ц) Конституція України