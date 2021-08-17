Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был в отпуске пять дней и провел их в Николаевской и Одесской областях.
"Я был в отпуске 5 дней в Николаевской области и Одесской. У меня жена из Николаева. За границу не ездил, на государственной даче не отдыхал. Так что ничего интересного", - рассказал Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналиста, где он смог так загореть, спикер сказал: "Большая часть загара… это велосипед. Если нормально проехать, часа 3-4, то не надо солярия, не надо Мальдив".
Разумков также сообщил, что еще не проходил курс вакцинации от Covid-19, поскольку переболел короновирусной инфекцией в прошлом году, а в настоящее время многим людям вакцины нужны больше, чем ему.
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А Пеетр Алексеевич против!...
Папин фонд уже социологию правильную рисует, тенденции понятны)
Бандерівців не боїться???
до речі - було й таке - «Одеська криївка. Як Шухевич відпочивав на Чорному морі
Citizen of Kievan Rus
@citizen_of_Kiev
Моя младшую сестричку муж повез на Мальдивы. Днюха у малой. Оба украинцы, живут и работают в Польше. Он пиццу делает, она - маникюр. А пол-страны выло, когда миллионер-Порох летал туда.
Если одеть вело шорты, футболку, перчатки, вело шлем и очки - представляете какой загар у него загар!
Глаза на лоб лезут......
- Вы в самодеятельности ...участвовали?
Ну и хитрожопый же вы, Ботвинник!"©
Это о Разумкове.
А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню не лишнее вспомнить, что именно "в тихом омуте черти водятся"©, а "нежданчики" от того "нежданчики", что всегда прилетают с оттудова, с откудова их не ждут.