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Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был в отпуске пять дней и провел их в Николаевской и Одесской областях.

"Я был в отпуске 5 дней в Николаевской области и Одесской. У меня жена из Николаева. За границу не ездил, на государственной даче не отдыхал. Так что ничего интересного", - рассказал Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналиста, где он смог так загореть, спикер сказал: "Большая часть загара… это велосипед. Если нормально проехать, часа 3-4, то не надо солярия, не надо Мальдив".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия собирается потратить на отпуск с семьей $5 тыс.

Разумков также сообщил, что еще не проходил курс вакцинации от Covid-19, поскольку переболел короновирусной инфекцией в прошлом году, а в настоящее время многим людям вакцины нужны больше, чем ему.
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Топ комментарии
+21
ещё один велосипедист...
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17.08.2021 14:55
+16
Вот заливает, прям как наш глав. Зебил Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 6095
Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 7227
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17.08.2021 14:56
+9
Так трогательно, прям до слёз. Работали бы так, как педали крутите
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17.08.2021 14:56
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ещё один велосипедист...
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17.08.2021 14:55 Ответить
Золота людина. Отак би їхав, їхав , їхав до мокшанського кордону і далі.
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17.08.2021 15:12 Ответить
Вот заливает, прям как наш глав. Зебил Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 6095
Разумков об отпуске: Большая часть загара это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 7227
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17.08.2021 14:56 Ответить
та ще й став малорос під українськими рушниками. Краще знову йди до московської церкви, там ваше місце і благодать.
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17.08.2021 16:38 Ответить
Так трогательно, прям до слёз. Работали бы так, как педали крутите
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17.08.2021 14:56 Ответить
Разумков готовит глав-зебилу сюрпрайз =)
Папин фонд уже социологию правильную рисует, тенденции понятны)
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17.08.2021 14:57 Ответить
Слезу сейчас пущу ,простой ты наш парень,нигде он не был как народ,где ты катался на велосипеде по двору частного дома с 5 метровым забором?
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17.08.2021 14:59 Ответить
Хлопчик на лісапєдє у трусіках???
Бандерівців не боїться???
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17.08.2021 14:59 Ответить
Бандерівці, вони всюди...
до речі - було й таке - «Одеська криївка. Як Шухевич відпочивав на Чорному морі
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17.08.2021 16:10 Ответить
Ахаха...









Citizen of Kievan Rus

@citizen_of_Kiev


Моя младшую сестричку муж повез на Мальдивы. Днюха у малой. Оба украинцы, живут и работают в Польше. Он пиццу делает, она - маникюр. А пол-страны выло, когда миллионер-Порох летал туда.
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17.08.2021 15:00 Ответить
не надо Мальдив... подойдет ОМАН
Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 6688
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17.08.2021 15:12 Ответить
Зеля записал Разумкова в заклятые друзья так что будет от него избавляться так как шибко умный для клоунской свиты.. Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 427
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17.08.2021 15:02 Ответить
А он, что - ездил голым !?
Если одеть вело шорты, футболку, перчатки, вело шлем и очки - представляете какой загар у него загар!
Глаза на лоб лезут...... Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 7305
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17.08.2021 15:03 Ответить
так и хоцца спрасить:
- Вы в самодеятельности ...участвовали?
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17.08.2021 15:04 Ответить
Тепер зрозуміло чому півшостий так велосипеди "рекламує", це ж відкритий "тролінг" П'ятого Президента 🤭
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17.08.2021 15:04 Ответить
Разумков об отпуске: Большая часть загара - это велосипед. Если нормально проехать, не надо Мальдив - Цензор.НЕТ 195
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17.08.2021 15:04 Ответить
У Зе только лицо и язык загорелые. Вид спорта - "Марафонский киздеж на свежем воздухе."
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17.08.2021 15:36 Ответить
А смычок для пианины? Тоже ж рабочий инструмент Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 9096
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17.08.2021 15:47 Ответить
Мендель проводила секретное исследование и утверждает, что маэстро до черных клавиш прилично не достает, так что если что - невелика потеря. Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 8406
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17.08.2021 16:27 Ответить
Намекаешь, что отсох смычок на солнце? Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 3224
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17.08.2021 16:29 Ответить
Разумков, это ты участвовал в приведении к власти этого зельоного ублюдка-наркомана! И нефиг теперь про загар и лесопед! Ты - такая же тварь совкодрочерская, как и зельцман! Убейся об дверь оп!)))
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17.08.2021 15:06 Ответить
Риг на фоні рушників це нонсенс.
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17.08.2021 15:07 Ответить
Велосипед -это фишка зеленой плесени ! Они видят в нем близость к народу...Слугам угнетенного народа Мальдивы далековаты..можно погреться и поближе.
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17.08.2021 15:09 Ответить
Я так понимаю ехал он в одежде нудиста задрав лицо кверху чтобы загар равномерно ложился. Ну ладно 73% можно развешивать у них уши подготовленые, но ведь есть и те у кого наглая брехня вызывает чувство омерзения.
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17.08.2021 15:11 Ответить
Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 1170
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17.08.2021 15:16 Ответить
тьху....жлоб и нищеброд
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17.08.2021 15:17 Ответить
Омана точно не хватает
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17.08.2021 15:18 Ответить
И это правильно! "Крутить педали пока не дали" необходимо еще вчера надо было тренироваться. Только вам, беднягам, направление бы определить... Куда уйейзьовбывать будете? А велотренажеры и в колонии найдутся даже для вашего группового веломазохизма.
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17.08.2021 15:19 Ответить
"Умереть - не встать. Дал слепого патриота.
Ну и хитрожопый же вы, Ботвинник!"©
Это о Разумкове.
А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню не лишнее вспомнить, что именно "в тихом омуте черти водятся"©, а "нежданчики" от того "нежданчики", что всегда прилетают с оттудова, с откудова их не ждут.
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17.08.2021 15:24 Ответить
Я представляю как он загорит, когда будет работать на рудниках.
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17.08.2021 15:28 Ответить
Пусть покажет меньшую часть.
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17.08.2021 15:36 Ответить
"Велосипедисту" Разумкову звітують про хід "великого будівництва" на Миколаївщині)
Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 8621
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17.08.2021 15:37 Ответить
ще один волосопєдіст...
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17.08.2021 15:39 Ответить
Звичайно, "зеленим" пасує Оман і обман.
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17.08.2021 15:44 Ответить
А меньшая часть? Ошибка не обращать внимание на мелочи и меньшие части. Стоимость меньшей части загара глазарыбы больше пожизненных накоплений среднестатистического зебобика.
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17.08.2021 16:05 Ответить
может пучеглазенький тоже на дурь подсел?
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17.08.2021 16:25 Ответить
Угу. велосипед "Україна".
Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів - Цензор.НЕТ 6084
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17.08.2021 16:51 Ответить
был у нас уже один президент на велосипеде.. хватит, второй раз фокус этот не пройдёт)))
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17.08.2021 17:50 Ответить
 
 