"Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Кто решил поставить советскую инсталляцию на месте, где убивали людей, которые боролись за свободу? Как оправдываются организаторы и как им "прилетает" за своеобразные вкусы?
Марина Данилюк-Ярмолаева посетила Аллею Героев Небесной Сотни, где 17 августа появилась непонятная инсталляция с советской мебелью и автоматами с газированной водой.
Утром в сети начали распространяться фотографии с изображением конструкций, которые устанавливают на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Среди "артефактов" - вещи очевидно советской эпохи: автоматы с газированной водой, холодильные камеры с мороженым-пломбиром, мебель, комнаты, детские авто и тому подобное.
Общественность раскритиковала такую инициативу, авторство которой пока неизвестно. Что думаете об этой установке?
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тогда их просто сметут
ой, он же ничего не должен, забыла
Тут на думку спадає два варіанти:
- у тебе обмежений запас слів і значення деяких з них ти навіть не розумієш, або
- є проблеми зі здоров'ям психологічного характеру.
Може ще хто що додасть, але перше, що спало на думку саме мені. І, на твоє щастя, обидва варіанти мають рішення
на выборах
Было правильнее ввести что-то типа "паспорта избирателя", который и дает право на голосование, но для его получения нужно было бы сдать экзамен что ты имеешь "когнитивное мышление", в состоянии критически воспринимать информацию, проверять, анализировать....Совсем конечно правильно, было бы ввести категорию граждан (которые в праве выбирать) и неграждан. Доказал что ты в праве называться гражданином - получи гражданство, нет - в выборах и референдумах не участвуешь, на государственные должности не притендуешь
противно
а на айфоне номера набирать............
- це дуже коротко про препздунську зєліну зекомандУ
рилочка сальце цибулька.... угощать же не запрещено этож не за деньги.
Если на халяву там раздавать, то они рюмками цистерну горилки за добу винесуть, та потім на olx продадуть.
на один зуб понятно что на улице охотников найдётся немало и на такое но тут не надо лить
цистернами достаточно часика "поработать" чисто для святотатства... просто человек так уст
роен чужая боль не понятна пока сам не испытает тоже самое.....
На ній же ж взагалі не було нічого про тих, хто протягом сотень років боровся за нашу Незалежність!
только на месте гибели и расстрелов... ото должно было инсталировать????
а чего перед ОП не втулили (между питухом и стенкой) ото шо радует зельцу глаз и сшибает слезу воспоминания у его родителей (которые судя по декорации из кухни так и остались в коммуналке...ибо даже сыночку-преЗЕдента негде холодным окорочком из АТБ побаловать...
Какая в жопу советская выставка?
Задумана была серия плакатов "истроя Украинской независимости", начиная с киевской Руси.
Куда ЕСТЕСТВЕННО входил и совок УССР