РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16324 посетителя онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество
18 645 62
заповедник (149) Карпаты (293) Польша (7486) туристы (97)

"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - в Карпатах украинские туристы развернули группу поляков, едущих на гору Петрос на квадроциклах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинские туристы развернули группу поляков, который двигались на квадроциклах на гору Петрос, проигнорировав запрет на использование такого вида транспорта в заповедной зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь Фейсбук Олексієв Олексій и публикует видео инцидента.

На записи видно, что гид пешеходной группы туристов стал перед первым квадроциклом в колоне и препятствует проезду. Мужчины несколько минут ругались на польском языке, а потом водитель квадроцикла начал разворачиваться. Дальше словесная перепалка произошла, вероятнее всего, с проводником группы на квадроциклах. После этого квадроциклы уехали.

"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - слышны на записи одобрительные возгласы туристов-пешеходов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+62
В Польше поляки законы соблюдают...потому что знают что наказание будет строгим..а в Украину приехали...и быдло быдлом..
показать весь комментарий
17.08.2021 16:20
+39
так они вряд ли со своими квадроциклами приехали, а там где они их на прокат взяли им наверняка дали и "карту проезда", так шо быдла везде хватает
показать весь комментарий
17.08.2021 16:34
+29
Молодець, вчинок українця, а не хохла якому "какая разница".
показать весь комментарий
17.08.2021 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Польше поляки законы соблюдают...потому что знают что наказание будет строгим..а в Украину приехали...и быдло быдлом..
показать весь комментарий
17.08.2021 16:20 Ответить
и наши такие же
показать весь комментарий
17.08.2021 16:25 Ответить
так они вряд ли со своими квадроциклами приехали, а там где они их на прокат взяли им наверняка дали и "карту проезда", так шо быдла везде хватает
показать весь комментарий
17.08.2021 16:34 Ответить
Юрчик герой, а остальные дули в кармане показывают.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:34 Ответить
Говорить должен один лидер, так вполне доходчиво, иначе это базар, так что не загоняй про дули в карманах
показать весь комментарий
17.08.2021 18:11 Ответить
Говорить должен один, а остальные стать стеной сзади него и этим выразить солидарность, а не с боку и снимать на телефон. Почему ты решил, что только криком можно помочь?
показать весь комментарий
17.08.2021 22:20 Ответить
поляки-говняки
показать весь комментарий
17.08.2021 16:22 Ответить
серед українців є ще більші жлоби, нажаль "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 291

не варто закциклюватись на етнічності, поляки то ж не роми..... "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 3527
показать весь комментарий
17.08.2021 16:32 Ответить
То є ляхи?? гонорові??
показать весь комментарий
17.08.2021 16:22 Ответить
жлоборові. або ж, скоріш за все, гід підставив, а у самих клепки не вистачили не пхатись на квадроциклах
показать весь комментарий
17.08.2021 16:33 Ответить
Юрчик уделал банду "квадробайкеров" "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - в Карпатах украинские туристы развернули группу поляков, едущих на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6263
показать весь комментарий
17.08.2021 16:23 Ответить
надо было вызывать полицию, фиксировать и депортировать с запретом въезда.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:23 Ответить
Поляки не сами туда поехали, колонну туда кто-то запустил, вот к нему и должны быть вопросы, но их, понятное дело, не будет.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:29 Ответить
там шлагбаумів чи воріт немає, сів і поїхав
показать весь комментарий
17.08.2021 19:20 Ответить
А нашу полицию совсем не интересует, кто пустил эту группу в заповедник.
И да, Юрчик один стоит перед колонной, остальные стоят в сторонке и снимают.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:27 Ответить
тот кто пустил уже в карман себе положил
показать весь комментарий
17.08.2021 16:30 Ответить
А що в Україні дієва поліція є?
показать весь комментарий
18.08.2021 08:52 Ответить
У себе такого не дозволили б собі. А тут...
показать весь комментарий
17.08.2021 16:29 Ответить
Всюди можна їздити на такому транспорті. Звісно, є дейкі зони в Європі, де навіть авто на ДВС не пускають, але це зазвицай не заповідники. В заповідниках на квадроциклах зазвичай можна їздити, як і на єндуро мотах
показать весь комментарий
17.08.2021 20:53 Ответить
кто то взял с них денег. вот они и возмущаються. по этому должна быть проверка и нах.... всех, зав. заповедником, лесничих, очасткового и ответственных из ОТГ. гнать ...раной метлой + штраф. поляки не виноваты. им сказали, МОЖНА...
показать весь комментарий
17.08.2021 16:35 Ответить
Молодець, вчинок українця, а не хохла якому "какая разница".
показать весь комментарий
17.08.2021 16:37 Ответить
Поляков попердолили. "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 1539
показать весь комментарий
17.08.2021 16:41 Ответить
а якщо це були б наші жлоби ? "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6481
показать весь комментарий
17.08.2021 16:53 Ответить
Це - наш гід. Юрчик - красава! "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 7242
показать весь комментарий
17.08.2021 16:42 Ответить
молодцы поляки ,поняли что не правы , развернулись и поехали. если бы наше быдло мажористое или просто быдло ехало, то все закончилось бы стрельбой и поножовщиной.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:46 Ответить
Местная петушня за бабки рада стараться. Поляк борзый, хочет быть отпердолиным.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:47 Ответить
Та то наше бидло прикинулись поляком.и не факт что то были поляки
показать весь комментарий
17.08.2021 21:56 Ответить
Все правильно, раз по закону нельзя на квадроциклах - значит нельзя. Поясните только одно, а почему нельзя? И можно ли на горных велосипедах, бо я не в теме ? "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 180
показать весь комментарий
17.08.2021 16:51 Ответить
Потому -что - заповедник- квадроцикл оснащен двигателем внутреннего сгорания и является средством передвижения повышенной опасности....
показать весь комментарий
17.08.2021 16:54 Ответить
Есть квадрики и на батареях.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:58 Ответить
На детской площадке))))
показать весь комментарий
17.08.2021 17:14 Ответить
запусти туда квадрики -перероют нах все дороги и послетают нах с тех гор...
показать весь комментарий
17.08.2021 18:22 Ответить
При мені троє поляків на мотоциклах пару років тому заїхали на вершину Петроса не по цій дорозі, де сьогодні зупинили квадроцикли, а по стежці з боку Ясиня. Там, де і пішки пройти непросто. А по цій дорозі маю навіть фото як джипами українці заїжджають. А з Козьмещика на перемичку між Говерлою і Петросом (середина Карпатського заповідника) місцеві на Уазах, шишугах і т.п. возять туристів аж під Говерлу по перемичці і в бік Квасів. Тому сьогоднішній епізод - просто дрібниця порівняно з тим бардаком, який зараз твориться у цьому заповіднику. А як вам колони легковиків і туристичних автобусів Ікарус від КП заповідника у Ворохті (10-й кілометр вул. Ворохтянська) до Заросляка вранці і ввечері у зворотному напрямку? А це теж Карпатський біосферний заповідник. Карпати стали популярними. Тому потрібно і в Карпатах навести лад. Бо там не тільки ліс рубають, що аж друзки летять.
показать весь комментарий
17.08.2021 20:12 Ответить
біосферний заповідник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
показать весь комментарий
17.08.2021 22:16 Ответить
Цензор как всегда нанимает на работу тупых! Не группа туристов а один Юрчик! За шо йому повага!
показать весь комментарий
17.08.2021 16:51 Ответить
Такие гонщики есть и тут. В начале лета повадились кататься между нашим задним двором и лесопарком. 4 раза( разные группы) вот так же выходил, вставал на их пути, останавливал, вежливо пояснял, шо им тут не рады. Без конфликтов. С тех пор такого не было.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:52 Ответить
пятый (жлобский) Интернационал "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6207
показать весь комментарий
17.08.2021 16:54 Ответить
Одна группа были подростки, их я еще как-то понял, сам в их возрасте был далеко не ангелом. А остальные - вполне взрослые мужики, вот это есть быдлячество. Правда, разговоры были вежливые, я пояснил, они поняли, пожали друг другу руки, разошлись.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:58 Ответить
всё равно не могу понять, что плохого если пяток квадрациклов проедет по горе? какой они вред принесут по сравнению с городами, дорогами, мегаполисами где ездят миллионы машин коптят и я уже молчу про заводы..

обыкновенное быдлячество показали пешие туристы
показать весь комментарий
17.08.2021 17:12 Ответить
Там стояли знаки.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:32 Ответить
для таких как ты и пишут правила в картинках
показать весь комментарий
17.08.2021 18:13 Ответить
бидлячество твоє існування
показать весь комментарий
17.08.2021 19:22 Ответить
А чому це не можна? Немає ту нічого такого.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:27 Ответить
поляков, который двигались на квадроциклах на гору Петрос, проигнорировав запрет на использование такого вида транспорта в Источник: https://censor.net/ru/v3283229
показать весь комментарий
17.08.2021 17:33 Ответить
Та я понимаю что знак, вопрос в том почему в принципе нельзя?
показать весь комментарий
17.08.2021 17:37 Ответить
чтобы не засирать природу
показать весь комментарий
17.08.2021 20:20 Ответить
Пердоль с моего краю! Поляк отвечает ты курва еще до мене приедешь.)
показать весь комментарий
17.08.2021 17:30 Ответить
Треба було отим камінцем перевірити на міцність шолом ляха.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:57 Ответить
Було б нормально мсрам найти и оштрафовать( хоть это и мизер) квадроциклистов
показать весь комментарий
17.08.2021 18:14 Ответить
ну всё как всегда - Юрчик закрывает грудью дорогу быдляхам, а остальные в сторонке снимают и "шо-шо"... "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
17.08.2021 18:18 Ответить
Гіду Юрчику Слава...Тричі!!!
показать весь комментарий
17.08.2021 18:51 Ответить
ПопєрдоЛяхи то є курви попєрдольооне
показать весь комментарий
17.08.2021 20:50 Ответить
У пшекостані зривають з автомобілів українців тризуби, жорстко штрафують за будь-які дрібні порушення. А от в Україні пшековські бидлани веду себе так само, як москальські.
показать весь комментарий
17.08.2021 22:45 Ответить
На каком языке они говорят?
показать весь комментарий
17.08.2021 23:05 Ответить
Сначала на польском, затем - на украинском.
Кацапы славянских языков не различают?
показать весь комментарий
18.08.2021 11:01 Ответить
С горы надо было скинуть.обрыв большой не нашли бы.
показать весь комментарий
17.08.2021 23:07 Ответить
В общем-то нет особенно разницы между московитами и пшендами. Разве что вторые не настолько дикие и сами по себе сцыкливые. А так - одно пальто. И у тех, и у других ирредентистский комплекс.
показать весь комментарий
18.08.2021 01:38 Ответить
Юрца пора назначать главой Закарпатской таможни.
показать весь комментарий
18.08.2021 02:44 Ответить
Ну хз, я був на горі Кукул цього року, там також є знак заборони пересування на квадроциклах, але коли я піднявся на вершину, то метрів за сто від мене стояли 2 квадрика(місцеві хлопці), які за гроші 💸 спускали туристів з вершини, так що нашим на заборони також вшистко єдно(
показать весь комментарий
18.08.2021 09:29 Ответить
судя по колее там квадрики не в первый раз и думаю не в последний
показать весь комментарий
18.08.2021 10:34 Ответить
пся крев бидло на квадрах
показать весь комментарий
18.08.2021 10:52 Ответить
 
 