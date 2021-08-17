"Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский. ВИДЕО
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Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине существенно увеличилась за последние два года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский.
"Мы подняли в воздух квадрокоптер и увидели, что площадь разработок существенно увеличилась... Это значит, что несмотря на все репортажи и материалы журналистов здесь все еще нелегально добывают янтарь. Сверху действительно видно, что разграбление недр происходит в промышленных масштабах.., о которых местная власть и полиция точно не могли не знать", - говорит Казанский.
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Фото в студію не скину(
Кстати, борьбой занимался аваков, единственный из оставшихся у зеленского.
И за последние два года масштабы незаконных янтарных выработток выросли на ПОРЯДОК..
угадай - кто виноват?
Это не связано с презедентами, в первую очередь с силовиками.
Хорошо, что аваковкие гослотореи ушли! Причина непонятна, может связано с легализацией.
но контроль полностью потерян(
Сейчас тема раскрыта и не знать про нее, типа не видеть, что у тебя в трусах ЛЕЖИТ)