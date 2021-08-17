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Ривненщина (1139) янтарь (581) Казанский Денис (307)

"Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине существенно увеличилась за последние два года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский.

"Мы подняли в воздух квадрокоптер и увидели, что площадь разработок существенно увеличилась... Это значит, что несмотря на все репортажи и материалы журналистов здесь все еще нелегально добывают янтарь. Сверху действительно видно, что разграбление недр происходит в промышленных масштабах.., о которых местная власть и полиция точно не могли не знать", - говорит Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас за незаконную добычу янтаря придется отвечать. Не важно, сколько - пол килограмма или тонна, - глава СЭП Мельник

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+26
Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 17:05
+23
Ні такого якраз і не було.
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17.08.2021 17:07
+23
Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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17.08.2021 17:11
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дєкрєть о зємлє (а.зєлєнскій)
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17.08.2021 17:04 Ответить
зеленский и слуги урода грабят Украину под рукоплескания 73% "акакаяразница"...
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17.08.2021 17:11 Ответить
Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 17:05 Ответить
При "Шоколадке" такого не было (с)
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17.08.2021 17:05 Ответить
Ні такого якраз і не було.
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17.08.2021 17:07 Ответить
Було!!! Саме таке і було, але не треба пов"язувати з президентами) Рівненьска обл. Північніше с. Рудка на 3-4 км, не таке, але дуже схоже.
Фото в студію не скину(
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17.08.2021 18:24 Ответить
Тебе в детстве не досталось шоколадок?
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17.08.2021 17:08 Ответить
Мабуть було забагато тіх, що з *чоколадного глазу*
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17.08.2021 17:23 Ответить
как раз ТАКОГО - не было, и боролись постоянно.
Кстати, борьбой занимался аваков, единственный из оставшихся у зеленского.
И за последние два года масштабы незаконных янтарных выработток выросли на ПОРЯДОК..
угадай - кто виноват? "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 4154
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17.08.2021 17:13 Ответить
Та да, я такого грабежа во всех сферах не видел со времен овоща. Но ведь нравится же нариду, вот в чем парадокс. Прямо как анал табу, а опу аж бегом удовольствие.
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17.08.2021 17:55 Ответить
Чушь!!! дерибанили ВЕЗДЕ, как могли.
Это не связано с презедентами, в первую очередь с силовиками.
Хорошо, что аваковкие гослотореи ушли! Причина непонятна, может связано с легализацией.
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17.08.2021 18:27 Ответить
"потужно реформовані суды, полиция, прокуратура". Неужели нам вешали лапшу при шоколадном о "потужних реформах"?
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17.08.2021 20:18 Ответить
А при бубочке существенно увеличилось.
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17.08.2021 17:15 Ответить
не существенно, упали закупочные цены на янтарь.
но контроль полностью потерян(
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17.08.2021 18:28 Ответить
Так в том то и дело, что не было.
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17.08.2021 17:16 Ответить
ментам до этого нет дела, они заняты избиением неравнодушных граждан.
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17.08.2021 17:06 Ответить
Твари, чтоб вам тот янтарь поперек горла стал!!!
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17.08.2021 17:07 Ответить
Парашенка астанавись,що ти робиш?
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17.08.2021 17:10 Ответить
клятый барыга
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17.08.2021 17:10 Ответить
Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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17.08.2021 17:11 Ответить
На стадіон треба викликати Клована і ставити питання.
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17.08.2021 17:12 Ответить
Не на стадіон, а на ось цю "пустелю".
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17.08.2021 17:16 Ответить
таких пустель БАГАТО і не зараз почались(
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17.08.2021 18:29 Ответить
Ох чувствую их на РНБО Данилюк пропесочит! "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 3034
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17.08.2021 17:13 Ответить
А деякі балаболи вже навіть і корупцію подолали🤨
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17.08.2021 17:14 Ответить
І мульярд дерев одночасно висадили.
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17.08.2021 17:17 Ответить
Хіба що кущів канабісу
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17.08.2021 17:21 Ответить
Какаяразніца! Наркєт на героїні сидить
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17.08.2021 17:22 Ответить
Шоколад все знал и ничего не делал, и также преступно ничего не делает Зеленский, и шо украинцы тоже будут преступно молчать?
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17.08.2021 17:23 Ответить
За гундосика голосовал зепил?
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17.08.2021 17:28 Ответить
Шоколад не знал!, ему хватало других проблем. Презики не боги, что подсунут, то и видят.
Сейчас тема раскрыта и не знать про нее, типа не видеть, что у тебя в трусах ЛЕЖИТ)
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17.08.2021 18:32 Ответить
Это всё бесполезно. Чтоб остановить бурштыновых рагулей, нужно вводить армию и стрелять на поражение
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17.08.2021 17:31 Ответить
Не допоможе. Армія теж почне копати
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17.08.2021 18:09 Ответить
а сделать легалтньім никак?Скажем принимать государству янтарь по мировой цене?
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17.08.2021 17:33 Ответить
Вьідавать патент по мизерной цене и без бюрократии ,хотя о чем я то только у американцев на Аляске получалось.Государство еще от совка недалеко ушло
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17.08.2021 17:39 Ответить
При владі ж новиє літса. Як так? "Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський - Цензор.НЕТ 9258
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17.08.2021 17:50 Ответить
И что, столько времени никто ничего не видел???
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17.08.2021 18:09 Ответить
Нада просто пєрєстать капать
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17.08.2021 18:09 Ответить
Легализовать.Продавать лицензии старателям.Разрешить вывозить и ввозить янтарь.Сраузу появятся скупщики со всего мира.А это дополнительный приток валюты в страну!Дополнительные поступления в бюджет!После разработки участка пусть все разравняют по договору и посадят лес!И все!Все будут при своих интересах.
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17.08.2021 18:35 Ответить
на пісок всіх причетніх і з кудемета..... більше нічого не допоможе
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17.08.2021 18:49 Ответить
Бреше, ви що не бачите мільярд дерев?!
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17.08.2021 19:07 Ответить
Задолбали эти дрбытчики янтаря. Аваков звиздел, нифига не сделал, Петя звездел, Зелёный звездит. А эти твари продолжают копать. Грёбаный стыд.
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17.08.2021 19:13 Ответить
********** постращали, попуЖали, деньжат отжали и отпустили, круши неньку дальше(
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17.08.2021 20:42 Ответить
 
 