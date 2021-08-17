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Хорошая реклама трудовой миграции не избавляет от рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика Общество

Среди иностранных фирм по подбору кадров вырос спрос на украинских специалистов, особенно технических специальностей. Но несмотря на казалось бы выгодные предложения, даже опытным специалистам не следует забывать о своей правовой защищенности, говорят эксперты. И предостерегают: случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, – на самом деле немало.

Об этом говорится в сюжете "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за более высоким доходом для своей семьи", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Он добавляет, что не только страны-соседки, но и дальние, например, азиатские, заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.

Пока же специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота заграницы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков, среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
А сколько украинцев кинули в Украине за последние 20 лет никто не считал? Ни одного желающего из США и Канады вернутся обратно не знаю, даже с официальными общинами народ уже не хочет иметь дел, настолько достали все эти "прэжыдэнты-депутаты-милиционеры-прокуроры-судьи-налоговики" и прочий мусор на шее налогоплатильщика. Вот такие реалии малята
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17.08.2021 19:37
+10
А що це зараз почали лякати? Це нікого не зупинить.
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17.08.2021 19:30
+10
Гарно попереджають !! А що Україна гарантує молоді ,якісь кар"єрний ріст ,якісь соціальні гарантіі???))))
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17.08.2021 19:40
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А що це зараз почали лякати? Це нікого не зупинить.
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17.08.2021 19:30 Ответить
А тому що нині проблема знайти електромонтера, кваліфікованого слюсаря, електрогазозварювальника, налаштувальника станків і т.д.
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17.08.2021 19:39 Ответить
В нас же хороші айтішники, юристи і політологи. Вони всі дири закриють. А якщо десь і ні, то будуть роботи працювати. 😊
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17.08.2021 20:01 Ответить
Роботи не ремонтують (на жаль) механічну частину верстата......
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17.08.2021 20:10 Ответить
Верстатник не народжуються ,ними стають завдяки праці та власного досвіда !!)))
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17.08.2021 20:15 Ответить
Я знаю. Це на форумах айтішники писали. Часто, вони відірвані від реальності.
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17.08.2021 20:19 Ответить
Айтишники уже всьо в скором времени. Закон приняли, который эту отрасль в скором времени угробит.
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17.08.2021 20:30 Ответить
вы знаете, на такие статьи внимание может и не обратят, но вот по опыту скажу, реально обманывают, обещают одно, а получается совсем другое, потом люди просят выслать родных деньги на обратную дорогу
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18.08.2021 08:28 Ответить
Расскажите это украинцам которые оплатили квартиры и их просто кинули...
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17.08.2021 19:31 Ответить
Покажіть мені інженерів, які повертаються ні з чим.
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17.08.2021 19:31 Ответить
Хорошая реклама трудовой миграции не лишает рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев - Цензор.НЕТ 650
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17.08.2021 19:34 Ответить
Вот же ты реально тупое.Кто по безвизу на работу устраивается?😂🌷×××
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17.08.2021 20:18 Ответить
Посылали сегодня?😂🌷×××
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17.08.2021 20:21 Ответить
Я устроился по безвизу в Венгрии. Тут по безвизу в любом городе можете устроиться официально- с медстраховкой( пригодилась таки), бесплатным жильём, картой на питание в столовой.
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17.08.2021 21:00 Ответить
А сколько украинцев кинули в Украине за последние 20 лет никто не считал? Ни одного желающего из США и Канады вернутся обратно не знаю, даже с официальными общинами народ уже не хочет иметь дел, настолько достали все эти "прэжыдэнты-депутаты-милиционеры-прокуроры-судьи-налоговики" и прочий мусор на шее налогоплатильщика. Вот такие реалии малята
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17.08.2021 19:37 Ответить
"Ось така х...,малята!" казав дід Панас !!!)))
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17.08.2021 19:41 Ответить
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 135
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17.08.2021 20:28 Ответить
Гарно попереджають !! А що Україна гарантує молоді ,якісь кар"єрний ріст ,якісь соціальні гарантіі???))))
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17.08.2021 19:40 Ответить
Голімий звіздьож і жодних реальних пропозицій !!!))))
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17.08.2021 19:43 Ответить
Голобородько ж сказав - ми всі президенти. Отакі от перспективи, малята.
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17.08.2021 21:40 Ответить
Моё любимое, про "польские яблочные концлагеря" уже было?
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17.08.2021 19:48 Ответить
зачем куда-то ехать, если в Украине можно остаться ни с чем бесплатно. это же базовое право всех граждан.
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17.08.2021 19:48 Ответить
в Украине можно остаться со всем, рядом с семьей, родным домом и пр.
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18.08.2021 11:57 Ответить
Пройдитесь по любой улице Левобережья: повсюду выходцы из средней азии продают арбузы и дыни, другие овощи; и ни один полицейский не поинтересуется, на каком основании тот или иной чурка находится в Украине? почему торгует в неприспособленных помещениях? про санкнижку чурка, размуеется, ничего не знает, но зато знает, что вся власть в Украине покупается и продается.
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17.08.2021 19:49 Ответить
Зато если здесь останется то его прям обсыпят всеми благами. Пенсией в размере 2200, никаких стаховок на производстве, медицина почти вся платная, зп вовремя и в полном объеме тоже не гарантирована.
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17.08.2021 19:51 Ответить
По словам Бортника , могут кинуть с медицинским обслуживанием и пенсией !!! А пенсия 2200гр. за 40 лет стажа и платные врачи в Украине это кидок или достойная старость? Не слушайте этих экспертов - хуже,чем в Украине не будет!
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17.08.2021 19:52 Ответить
Дорогая редакция!
Поржалуйста добавьте побольше подробностей про сексуальное рабство украинских сантехников в Польше Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 203
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17.08.2021 20:04 Ответить
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 8905
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17.08.2021 20:14 Ответить
Немецкие фильмы не видел разве? Как два сантехника помогают блондинке прочищать трубы. Вот теперь наверное и в Польше так украинские сантехники работают. Почему бы и нет.
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17.08.2021 20:25 Ответить
Очередные страшилки!
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17.08.2021 20:15 Ответить
Это не страшилки. Всякого отребья у нас всегда хватало. Сейчас поток эмигрантов усилился и много шахраив переквалифицировались на посредников-работодателей. Те-же риэлторы перекинулись на легкие деньги. Потому и участились случаи обмана и мошенничества.
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18.08.2021 18:42 Ответить
В Украине рисков поболее будет. Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 3853 Так что наш народ уже ничем не испугать и не удивить.
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17.08.2021 20:24 Ответить
Дорогая редакция!
Поржалуйста добавьте побольше подробностей про сексуальное рабство украинских сантехников в Польше Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 8549
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17.08.2021 20:43 Ответить
Поднимайте в Украине зарплаты до европейских, никто уезжать не будет.
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17.08.2021 21:02 Ответить
У нас наверное пенсия гарантирована. 35 лет стажа а в ЕС 15 на пенсию.
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17.08.2021 21:04 Ответить
это на какой работе 15 лет и на пенсию?)) полицейским, пожарником или военным)) такие сказки пишите, а все от незнания
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18.08.2021 08:27 Ответить
читайте и понимайте написанное. Я не сказал что через 15 лет на пенсию. Я сказал что стаж 15 лет должен быть, можно и меньше, в зависимости от контрибуций. И ждите 65ти.
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18.08.2021 11:00 Ответить
Тільки не експерти , а пі да ра си , найняті нашими скупими олігархами . Не поширюйте страшилки , бо з вас всі ржуть . Люди ж між собою спілкуються , якщо ви не знали .
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17.08.2021 21:42 Ответить
все правильно люди общаются и знают, что заработать норм можно и в нашей стране, главное желание.
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18.08.2021 11:56 Ответить
То заробляйте в Україні , ніхто ж не проти . А розумніші і працьовитіші , ті що щось реально вміють робити - нехай їдуть і заробляють за кордоном . Там зарплати вищі і якість життя краща . Якщо всі повернуться , в нас зарптати в п'ятеро знизяться . На щастя повертаються тільки старші і то , щоб знову поїхати і нормально заробляти .
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18.08.2021 12:33 Ответить
Сидите дома на минималке
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17.08.2021 23:05 Ответить
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 6059 Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 6043 Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 2999
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18.08.2021 10:59 Ответить
Та лучше за бугор валить, работать по 12 часов, а потом еврики домой отсылать, чтоб казна наполнялась валютой. Погодите, они еще налог введут на эти бабки и в стаж не засчитают. Тут им ума не занимать.)))
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18.08.2021 18:34 Ответить
крайне редко переезд за границу или поездки "подзаработать" хорошо заканчиваются, очень часто обманывают при чем свои же
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18.08.2021 08:26 Ответить
Знаю немало людей, которые ехали на заработки, возвращались, тратили тут все заработанное и по сути оставались у разбитого корыта
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18.08.2021 11:54 Ответить
А вы думаете зря, что-ли кругом трубят о смягчении оформления на работу за бугром? Куча кидал появилась именно в последнее время, когда отток кадров увеличился. И кидалово не прямое, как мы привыкли его видеть. Суть в том, что рабочей силы прибывает и работодатели уже начинают сортировать контингент, отбирать наиболее ценных и важных. Рынок труда насыщается и требования возрастают.
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18.08.2021 18:32 Ответить
Все верно. Посему и нужно соблюдать огромную осторожность и пользоватся только проверенными контактами для поиска работы. Так у меня друг тут https://www.bazar.club/rabota-truckdriver нашел себе работу водителем в США и нормально. Не нужно просто вестись на непонятные предложения и все.
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25.08.2021 13:36 Ответить
 
 