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Талибы с оружием катаются на машинках в парке аттракционов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Боевики движения "Талибан" после захвата Кабула покатались на машинках и на карусели в парке аттракционов и занялись фитнесом в спортзале захваченного президентского дворца.
Видео их развлечений опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, что даже во время развлечений многие боевики не выпускают из рук оружие.
Топ комментарии
+53 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий17.08.2021 21:12
+39 Шутка Порпортука
показать весь комментарий17.08.2021 21:10
+30 Дмитрий Ч
показать весь комментарий17.08.2021 21:18
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водила на трассе тормозит кабриолет..
- простите меня пожалуйста, но больше за последние 40 минут никто тут не проезжал...
- че надо?
- понимаете я вез пингвинчиков в зоопарк...и обломался...а тут жара...вы бы не смогли...
- фигня вопрос... пересаживай...
проходит два часа к водиле поломанного авто подкатывает кабриолет с пингвинчиками в кепочках, с шариками и флажками...
- слыш...в зоопарк сводил, в Макдональдсе были, мороженки поели...забирай...
якщо вони не такі суворі як про них пишуть то така тенденція приведе до світської влади. А сам рух талібан назвуть в підручниках національно-визвільним, а вже потім ісламістським.
Почитайте их комменты кому интересно.
Скоро они будут целоваться в засос друг с другом.
СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН,
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИИ
И КАНАДОЙ.
В тот же день в Москву прибыли на переговоры представители запрещённой в России террористической организации "Талибан". И даже дали в Москве пресс-конференцию.
Многих этот факт шокировал.
В Москву на переговоры с МИДом приехали представители организации Талибан. Да да это не фейк, 8 июля талибы прибыли в Москву на переговоры. (Представители террористической организации).
Интересно сотрудники МИДа РФ комментируя итоги переговоров с талибаном будут говорить фразу, запрещённая террористическая организация в России или упустят этот момент?
Мария Захарова
Сколько ещё могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?
Эффектно же.
он подчеркнул,
ЧТО «НИКОГДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЛА "ТАЛИБАН",
КАК НА ЭТО УКАЗЫВАЛИ НЕКОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ…»
Если хотите завоевать Афганистан - постройте там несколько Диснейлендов. Все талибы и не талибы бросив оружие будут кататься на аттракционах.
При этом США быстро эвакуировали основную массу специалистов, которые несомненно были бы уничтожены талибами.
Разведка США прекрасно знала о ситуации в Афганистане и Байден спокойно уехал отдыхать, на фоне нарастающего развала и перехода Афганистана под контроль талибов.
При этом нужно особо обратить внимание - США категорически заявили, что власть талибов никогда не будет признана США.
А це паралелі погані для Америки
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.
За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов