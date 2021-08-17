Талибы с оружием катаются на машинках в парке аттракционов. ВИДЕО

Боевики движения "Талибан" после захвата Кабула покатались на машинках и на карусели в парке аттракционов и занялись фитнесом в спортзале захваченного президентского дворца.

Видео их развлечений опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что даже во время развлечений многие боевики не выпускают из рук оружие.

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