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СБУ изъяла в Борисполе контрабандный табак и электронные сигареты на 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Изъято более 2 тонн кальянного табака и 1,5 тонны электронных сигарет. Их незаконно ввезли в Украину под видом личных вещей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в СБУ.

Эта партия табака и электронных сигарет должна была стать первой в будущем канале контрабанды, который собирались наладить злоумышленники.

Но СБУ сумела узнать об этих планах от своих источников, и оперативники провели обыски на таможенном посту "Борисполь".

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"Свыше 2 тонн кальянного табака ТМ "Al Fakher" и 1,5 тонны электронных сигарет различных производителей, которые контрабандно перемещались на территорию Украины под видом "личных вещей граждан". Товар изъят. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет более 2 млн. грн", - рассказали в СБУ.

СБУ изъяла в Борисполе контрабандный табак и электронные сигареты на 2 млн грн 01
СБУ изъяла в Борисполе контрабандный табак и электронные сигареты на 2 млн грн 02

Автор: Ольга Лузан
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пздц!!! в Киеве на каждом углу продают с лотков контрабандные сигареты !!! сбу-мвд тупо не видят или в доле !?
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17.08.2021 22:55 Ответить
"Свыше 2 тонн кальянного табака ТМ "Al Fakher" и 1,5 тонны электронных сигарет различных производителей" А вот не надо на зеледента давить такой наглой конфискацией... Ему и так нелегко в джунглях ОПы смоктать тот самый болт без веселого порошка потому что айкосики конфисковали.
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17.08.2021 22:57 Ответить
СБУ займається табаком ... Іще раз: Служба безпеки України займається табаком. Це капець СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 1423 Напевно усіх шпигунів та диверсантів уже половили
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17.08.2021 23:51 Ответить
Должна была стать первой в будущем.... в таком количестве первый контрабас. Тянули уверенно, все в теме. А лохам лапшу вешают про первый раз
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18.08.2021 05:45 Ответить
Значить не поділилися з прикордонниками.
За гроші через кордон можна і на танкові проїхати і жоден прикордонник не помітить.
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18.08.2021 07:46 Ответить
 
 