РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14242 посетителя онлайн
Новости Видео Технологии
5 891 8
космос (771) ракеты (2738) Южмаш (58) Южное (23)

Ракета-носитель Vega с украинским двигателем в 17-й раз успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии

17 августа 2021 в 4:47 по киевскому времени с космодрома Куру, что во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с украинским двигателем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП "Конструкторское бюро "Южное".

Ракета-носитель Vega с украинским двигателем в 17-й раз успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане 01

Ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 4 массой около 920 кг. Это уже второй из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением (30 см).

Также на орбиту было выведено еще четыре вспомогательные полезные нагрузки: кубсаты RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT по заказу ЕКА и кубсат BRO-4 по заказу стартапа Unseenlabs.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени ракеты-носителя Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведения спутников на различные орбиты. Всего с 2012 года ракета-ностель Vega стартовала 19 раз.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошая работа ! Днепровцам браво!
показать весь комментарий
17.08.2021 23:56 Ответить
Приятная духоподъемная новость. Побольше таких новостей. Респект днепровским конструкторам, инженерам и рабочим.
показать весь комментарий
18.08.2021 00:32 Ответить
ау зебельные ! айкосы трускавецкие, инсталяции савецкие и сосны корабельные -
вы всё ещё в дрёме? не пора ли строить свои корабли и космодромы?
показать весь комментарий
18.08.2021 00:19 Ответить
Чего так завёлся на ночь глядя? Обнадёжила продажа пары двигателей размером с пылесос? Забудь, итальянцы уже готовят им замену.
показать весь комментарий
18.08.2021 00:26 Ответить
ну твоїм то хазяям давно заміну знайшли
показать весь комментарий
18.08.2021 02:46 Ответить
це що твій пердак після сидіння на бутилці?
показать весь комментарий
18.08.2021 06:33 Ответить
Хороша новина!
показать весь комментарий
18.08.2021 07:36 Ответить
Слава націі !
показать весь комментарий
18.08.2021 08:12 Ответить
 
 