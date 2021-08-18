Ракета-носитель Vega с украинским двигателем в 17-й раз успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. ВИДЕО
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17 августа 2021 в 4:47 по киевскому времени с космодрома Куру, что во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с украинским двигателем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП "Конструкторское бюро "Южное".
Ракета-носитель Vega вывела на орбиту космический аппарат Pléiades Neo 4 массой около 920 кг. Это уже второй из четырех спутников, которые после полного развертывания созвездия (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) смогут посещать любую точку земного шара два раза в день и обеспечат коммерческих и институциональных потребителей изображениями с высоким разрешением (30 см).
Также на орбиту было выведено еще четыре вспомогательные полезные нагрузки: кубсаты RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT по заказу ЕКА и кубсат BRO-4 по заказу стартапа Unseenlabs.
Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени ракеты-носителя Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".
Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведения спутников на различные орбиты. Всего с 2012 года ракета-ностель Vega стартовала 19 раз.
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