Немногочисленные женщины в Афганистане требуют не отнимать у них права. ВИДЕО

В Кабуле после захвата власти движением "Талибан" несколько женщин вышли на акцию протеста против ущемления их прав.

Женщины собрались в районе Вазир Акбар Хан: там расположены президентский дворец и большинство госучреждений.

Участницы акции хотят, чтобы афганские женщины участвовали в политике, управлении и экономике.

По словам журналиста NBC Ричарда Энгеля, на плакатах участников акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины".

