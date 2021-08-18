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саммит (1032) Кулеба Дмитрий (2639) Елена Зеленская (206)

Саммит первых леди и джентльменов о том, как изменить мир к лучшему, - Кулеба объяснил задумку супруги Зеленского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве, который анонсировала супруга президента Украины Елена Зеленская, станет первым подобным мероприятием в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это означает, что иногда вопрос решают оружием, принуждением, а иногда достаточно правильного гуманитарного проекта или инициативы, чтобы изменить мир к лучшему. Именно об этом саммит первых леди и джентльменов. Это первый подобный мировой саммит. Это нечто принципиально новое. Он о том, как изменить мир к лучшему, используя гуманитарные проекты, направленные на охрану здоровья, на образование, на обеспечение равных прав и возможностей", - рассказал Кулеба.

По словам министра, последние десятилетия показали, что в мире "мягкая сила может быть гораздо сильнее, чем твердая сила".

На вопрос, подпишут ли какую-либо декларацию по итогам саммита, глава МИД ответил: "Будет принята декларация саммита, она определит дальнейшее движение этой инициативы. Пока рано говорить о конкретных обязательствах, все должно эволюционно развиваться. Но я думаю, что здесь в Киеве 23 августа родится мировой альянс первых леди и джентльменов, которые объединяя усилия и обмениваясь опытом друг с другом, смогут гораздо больше добрых дел в мире сделать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская

Напомним, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, жены и мужья мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, которые встали перед странами мира в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", – отметила Елена Зеленская.
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Топ комментарии
+62
Орал :
Саммит первых леди и джентльменов о том, как изменить мир к лучшему, - Кулеба объяснил задумку супруги Зеленского - Цензор.НЕТ 6050
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18.08.2021 09:19
+39
Зачем мы должны за это платить? Соберитесь себе где то и поговорите если вам так хочется без этих саммитов.
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18.08.2021 09:14
+37
Господи-чим ці ідіоти не будуть тільки займатися аби тільки не займатися благополуччям народу
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18.08.2021 09:13
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Тут вже психіатри повинні працювати.
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18.08.2021 21:55 Ответить
як цей треш можна коментувати?!
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18.08.2021 22:58 Ответить
Напомним, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.
Источник: https://censor.net/ru/v3283331ххх
Одесские джентльмены будут? Без них и саммит не саммит, и первая ледь как последняя лядь
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18.08.2021 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Vel7y3lcqg
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19.08.2021 00:58 Ответить
Цікаво послухати пояснення Ріббентропа по фантазіях Єви Браун.
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19.08.2021 08:09 Ответить
Талибы тебе расскажут 🤦🤔🙄🤣🤣🤣🤣
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19.08.2021 08:22 Ответить
Маму Ріму покликати треба, щоб вона розповіла про наслідки відмови від аборту за радянських часів
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19.08.2021 08:49 Ответить
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