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Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российские военные нарушают договоренности и пропускают военную технику армии Армении на территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нарушения договоренностей опубликована самими же российскими "миротворцами".

"Так называемый миротворческий контингент РФ опубликовал кадры, на которых они сами же показали, что на территорию Карабаха впускаются армянских военных. То есть они уже и не скрывают того, что в Карабах въезжают армянские военные! Это беспрецедентное нарушение договорённостей!" - говорится в одном из комментариев к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+69
Російські "миротворці" це як "миротворці" талибан
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18.08.2021 10:13
+40
Слово росія пишеться з маленької в Україні. І взагалі, після 2014-го в Україні це слово замінили на *********.
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18.08.2021 10:20
+38
Кацапи, що поробиш...
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18.08.2021 10:14
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Російські "миротворці" це як "миротворці" талибан
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18.08.2021 10:13 Ответить
Оружие не обнаружено, но Уралы еле тянут колёса. Это типа как гумконвои в Ордло.
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18.08.2021 13:28 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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18.08.2021 10:14 Ответить
Хай пропускают. Горам Карабаха нужно удобрение в виде армян Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах - Цензор.НЕТ 4334
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18.08.2021 10:16 Ответить
армяшки хочуть створити там чорнозем , ну не знаю, українці віками рубали орду, чи вірмен стільки буде, щоб азербайджанцям чорноземи створити
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18.08.2021 17:11 Ответить
а то Алиев не знал что с кацапской мерзостью нельзя ни о чем договариваться....
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18.08.2021 10:16 Ответить
Думаю на самом деле договоренность у Рашки была с Турцией. Поскольку именно Турция была гарантом Азербайжана в той войне, то и ее договоренность была решающей
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18.08.2021 10:24 Ответить
Знал и знает, но ссориться с россией пока не готов.
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18.08.2021 11:29 Ответить
Чесно говоря, удивлен азерам, пошедших на миротворчество России.
Надо было б дожать Армению, чтобы не былоб у России даже повода там блудить.
Видимо примера Украины, им было не достаточно
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18.08.2021 10:16 Ответить
Слово росія пишеться з маленької в Україні. І взагалі, після 2014-го в Україні це слово замінили на *********.
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18.08.2021 10:20 Ответить
Мне нравится, как сайт Кавказцентр поступает с не признаным им Израилем: в любом тексте просто берет это слово в кавычки.
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18.08.2021 10:40 Ответить
то їхні традиції, у нас наші, такої країни як "росія" не існує, х..лостан, кацапія, раска федереска, парашка та як завгодно
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18.08.2021 17:13 Ответить
Политика - есть искусство возможного. Там была альтернатива : или победа и возврат 80% оккупированных территорий с тем, чтобы 20% "отложить на потом", или русские включатся по-полной (потому что полностью обделаться на Кавказе они не могли себе позволить по ряду геополитических и внутренних причин) и тогда можно потерять или частично потерять только-что отвоёванное либо получить существенно большие потери (даже если удержат) + дестабилизацию обстановки в Азербайджане.
Причём, напомню, там не только Алиев, но и Эрдоган работал, которого упрекнуть в нерешительности невозможно - но и он счёл правильным не дожимать пока что. Рано.
Такие партии играются "в длинную", как бы ни хотелось получить полную и безоговорочную победу над врагом.
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18.08.2021 12:20 Ответить
Руський (миротворець),це як негр блондин або жид колгоспник.
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18.08.2021 10:20 Ответить
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 3946Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5727
но русаков-миротворцев - не бывает точно)))
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18.08.2021 10:58 Ответить
Навіщо мені твій паспорт пан кацап?
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18.08.2021 11:08 Ответить
понятненько - расизмом попахнуло Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5622 (звонит Мартину Лютеру и Кину))
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18.08.2021 11:18 Ответить
Та більше кацапом смердить ніж расизмом.
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18.08.2021 11:22 Ответить
ты либо пьян либо совсем даже лайтовых шуток не понимаешь, скока те лет то? параноик шоле?
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18.08.2021 11:29 Ответить
Я х казав що смердить ******,геть не розумію козлячої фені. шолє скока пеан пацак.
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18.08.2021 12:38 Ответить
Так це коли не признають. А ми признаємо шо є така територія де живуть кацапи (на тюрській - живодери, м'ясники), вони ведуть себе агресивно, брешуть, крадуть все шо погано лежить та т.і. А зветься ця территорія українською хйлостан.
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18.08.2021 12:11 Ответить
Ви це хто лгбт товариство? Чи хто вам надав такі повноваження?
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18.08.2021 12:49 Ответить
Подивись на кількість лайків де я пишу про *********. Зроби висновок. Я один з більшості українців які так вважають. А якщо ти до цього ліпиш лбгт то скоріш за все кацап. Не важливо якої національності, кацап це не національність, а переконання, на кацапській состояніє.
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18.08.2021 13:24 Ответить
Состояніє це коли злий і тупий як три слонові дупи обтягнуті танковим брезентом. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2940
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18.08.2021 13:29 Ответить
Ну з таким успіхом я теж можу сказати шо ти тупе свинособаче бидло. А скоріше за все ти такий і є. Ти мабуть із тих тупорилих які хотіли на Алеї Небесної Сотні ставити совкові квартири та автомати газіровкі, да? Це ваше, блін, состояніє...
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18.08.2021 13:42 Ответить
На скільки мені відомо я з паном бидлом свинарчуків не пас,а для пана бидла ти це всі кого він бачить і чує перед собою в однині ,а ви для пана бидла це коли багато. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 6985
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18.08.2021 13:55 Ответить
Тупорила свиня, ти хоч сам зрозумів шо написалО? Чи ти так само собі заграло, само заспівало та самож собі оцінку поставило і собою пишалось? Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9010
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18.08.2021 16:23 Ответить
Пані такий злий,не кусається? Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9874
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18.08.2021 16:54 Ответить
Руський??? Що за маячню ви несете? Які кам кацапи-росіяни "руські"? Яке вони мають відношення до Русі?
Вчить українську, шановний. З російської мови слово "русский" перекладається українською виключно як "росіянин, російський" і НІКОЛИ як "руський"!!!
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18.08.2021 14:44 Ответить
Я десь до пана звертався чи просив пана повчати? Пан мабуть і в лайні такий добрий фахівець як у росіянах,тож нехай пан займаєхться своєю фаховою справою і не лізе туди де не просять.
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18.08.2021 16:06 Ответить
Ти, кацапе, написав на публічному форумі. І будь-хто має право тобі відповісти. Написав ти кацапьску пропаганду - бо лише кацапи кажуть, що "русские" та "руські" - це одне й те саме. А будь-який українець знає, що "руське" - це те, що має відношення до Русі, а не до Московії та московитів, а там, на півночі живуть РОСІЯНИ, а не руські!
Тому не ховайся за "паном" - бо від твого "руські" стосовно московитів смердить кацапом.
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18.08.2021 18:26 Ответить
Якби я на кожного козла звертав увагу то що б воно й було.Кожен дебіл має свою історію хвороби і ти не виняток,якщо тобі не подобається пан.Якесь смердюче лайно а й те лізе у вчителі.
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18.08.2021 19:03 Ответить
Проблема у тому, що козел тут саме ти.
Був би ти розумним українцем - подякував би за дуже важливе коригування твого прокацапського посту, але ж ти - цап, тобто - кацап. І тому замість дяки - ти плюєшся лайном і не визнаєш своєї неправоти - бо для кацапських скрєп житьтєво необхідно називати росіян "руськими".
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18.08.2021 19:20 Ответить
Пан козел і проблеми ніякої нема.А що до плювання лайном то не смерділо поки пан не мроззявив свою смердючу пащеку.Не смерди фу
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18.08.2021 19:25 Ответить
Дуже самокритично, кацапе. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2067
Іч як тебе проштормило від того, що тебе виправили, що ти, московіт, не руський, а росіянин. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 3285
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18.08.2021 19:27 Ответить
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9757
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18.08.2021 19:41 Ответить
Там всё идет по плану, на октябрь-ноябрь опять начнутся провокации ближе к годовщине прошлой войны. Одно они не учли, турки не евротолерасты, будут ипашить и "миротворцев" если те впрягутся.
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18.08.2021 10:22 Ответить
Ну там наверняка и из армян деньги за пропуск берут, и с азейбарджанцев - за информацию.
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18.08.2021 10:25 Ответить
ну да - гонят оружие за так, а деньги за проезд берут - да они им еще и сигареты дают за то шо те проехали, хотя там надо бы наркотики давать - обосранные ары туда не думаю что прям рвутся поехать, помня о зашкваре недавнем Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 8677
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18.08.2021 11:00 Ответить
Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах - Цензор.НЕТ 1992
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18.08.2021 10:29 Ответить
расейский миротворей = волк вегетарианец
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18.08.2021 10:38 Ответить
У Москві встановили «пам'ятник лайну» Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2680
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18.08.2021 10:41 Ответить
бгггг, а что ожидали от лапотников каких-то чудес в виде соблюдения договоренностей? странно...
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18.08.2021 10:51 Ответить
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5263(опять Вольдемар надул Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2408 )
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18.08.2021 11:01 Ответить
да как так-то? Россия нарушила договоренности??? Нет... это просто не может быть... выражаю всем лицом глубокую обеспокоенность
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18.08.2021 11:07 Ответить
Говорили Алиеву не верь свинособакам...
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18.08.2021 11:20 Ответить
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 8252
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18.08.2021 11:42 Ответить
А вы на что ожидали? Что с кацапами можно договориться? Почему то те кто предлогает договориться с кацапами бесят меня больше чем сами кацапы.
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18.08.2021 12:12 Ответить
А что мешает Азербайджану уничтожить военный грузовик с беспилотника ? Если оппоненты по-хорошему не понимают, то надо объяснить - и больше ездить не будут.
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18.08.2021 12:15 Ответить
А вы думали что с подписанием перемирия война закончилась? Не законченная война переходит по наследству вашим детям и внукам.
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18.08.2021 12:16 Ответить
Нарушение договора по росийским законам ето не преступление а военная хитрость. Жалко тех которые етого до сих пор не поняли.
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18.08.2021 12:22 Ответить
накрити колону і "их тама нету" і не було і не мало бути Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 7304
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18.08.2021 12:25 Ответить
Що може охороняти "миротворчий контингент" терористичної держави? Хіба що контрабанду...
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18.08.2021 13:16 Ответить
А байрактар не хочет по ней незаконно поработать?
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18.08.2021 19:56 Ответить
Ребят это вообще не карабах, это тупо фейковое видео. Обратите внимание как арм. флаг неграмотно нарисовали в углу, а в конце он резко пропадает, и еще у миротворцев совсем другая форма, есть сотни видео с ютюба, сравните сами! Не верьте всему, что видите или читаете. Зачем это нужно Цензору, не совсем ясно, фейки я имею в виду.
Пов сей видимости это видео было снято в Ю. Осетии. А азербайджанцам посоветовал бы не скрываться по укр. никнеймами и не писать гадости в адрес армян. В Украине проживает немаленькая диаспора армян, ещё во времен Киевской Руси, имеются арм.памятники архитектуры по всей стране, целая плеяда деятелей армян, которая была с Украиной и с её народом испокон веков. Не нужно смешивать политику с человеческими отношениями в нашей стране. А то "ары", "армяшки" и т.д. вызывает чувство сожаления у украинцев арм.происхождения , которые верой и правдой служат своей Родине-Украине. Мало кто из украинцев в реальности хоть на 10% понимает , что произошло в Карабахе и действительные причины этого конфликта. Армения избрала демократический путь развития, евроинтеграцию, свободу слова и находится в одном лагере с Украиной и Грузией, чего не скажешь о нефтегазоносном соседе Армении, где уже 30 лет правит такой же диктатор что и России. Поэтому взвшивайте пожалуйста ваши комментарии, что вы пишите и кому пишите.
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24.01.2022 18:48 Ответить
 
 