Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах. ВИДЕО
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Российские военные нарушают договоренности и пропускают военную технику армии Армении на территорию Нагорного Карабаха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нарушения договоренностей опубликована самими же российскими "миротворцами".
"Так называемый миротворческий контингент РФ опубликовал кадры, на которых они сами же показали, что на территорию Карабаха впускаются армянских военных. То есть они уже и не скрывают того, что в Карабах въезжают армянские военные! Это беспрецедентное нарушение договорённостей!" - говорится в одном из комментариев к видео.
Топ комментарии
+69 Ziu Zou
показать весь комментарий18.08.2021 10:13
+40 Злий Грицько
показать весь комментарий18.08.2021 10:20
+38 vitaliymkua
показать весь комментарий18.08.2021 10:14
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Надо было б дожать Армению, чтобы не былоб у России даже повода там блудить.
Видимо примера Украины, им было не достаточно
Причём, напомню, там не только Алиев, но и Эрдоган работал, которого упрекнуть в нерешительности невозможно - но и он счёл правильным не дожимать пока что. Рано.
Такие партии играются "в длинную", как бы ни хотелось получить полную и безоговорочную победу над врагом.
но русаков-миротворцев - не бывает точно)))
Вчить українську, шановний. З російської мови слово "русский" перекладається українською виключно як "росіянин, російський" і НІКОЛИ як "руський"!!!
Тому не ховайся за "паном" - бо від твого "руські" стосовно московитів смердить кацапом.
Був би ти розумним українцем - подякував би за дуже важливе коригування твого прокацапського посту, але ж ти - цап, тобто - кацап. І тому замість дяки - ти плюєшся лайном і не визнаєш своєї неправоти - бо для кацапських скрєп житьтєво необхідно називати росіян "руськими".
Іч як тебе проштормило від того, що тебе виправили, що ти, московіт, не руський, а росіянин.
Пов сей видимости это видео было снято в Ю. Осетии. А азербайджанцам посоветовал бы не скрываться по укр. никнеймами и не писать гадости в адрес армян. В Украине проживает немаленькая диаспора армян, ещё во времен Киевской Руси, имеются арм.памятники архитектуры по всей стране, целая плеяда деятелей армян, которая была с Украиной и с её народом испокон веков. Не нужно смешивать политику с человеческими отношениями в нашей стране. А то "ары", "армяшки" и т.д. вызывает чувство сожаления у украинцев арм.происхождения , которые верой и правдой служат своей Родине-Украине. Мало кто из украинцев в реальности хоть на 10% понимает , что произошло в Карабахе и действительные причины этого конфликта. Армения избрала демократический путь развития, евроинтеграцию, свободу слова и находится в одном лагере с Украиной и Грузией, чего не скажешь о нефтегазоносном соседе Армении, где уже 30 лет правит такой же диктатор что и России. Поэтому взвшивайте пожалуйста ваши комментарии, что вы пишите и кому пишите.