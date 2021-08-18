Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах. ВИДЕО

Российские военные нарушают договоренности и пропускают военную технику армии Армении на территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись нарушения договоренностей опубликована самими же российскими "миротворцами".

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"Так называемый миротворческий контингент РФ опубликовал кадры, на которых они сами же показали, что на территорию Карабаха впускаются армянских военных. То есть они уже и не скрывают того, что в Карабах въезжают армянские военные! Это беспрецедентное нарушение договорённостей!" - говорится в одном из комментариев к видео.

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