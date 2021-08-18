Бойцы Сил спецопераций ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО
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Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели учения на админгранице с оккупированным Крымом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВСУ, учения были направлены на обеспечение защиты гражданских и военных объектов от террористов. Задание учений - проведение контрдиверсионных мероприятий, отработка обнаружения и уничтожения ДРГ противника.
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