Украина рискует отстать от цивилизованного мира из-за остановки развития возобновляемой энергетики, - Гройсман. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Экономика
Решение украинских властей ограничить развитие возобновляемой энергетики путем введения дополнительного акцизного налога на "зеленую" энергию приведет к отставанию Украины от стран цивилизованного мира.
Об этом заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина24".
"К 2050 году в мире глобально инвестировано 130 триллионов долларов в возобновляемые источники, декарбонизацию экономики, уменьшение выбросов и т.д. То есть, они (другие страны мира, - прим.) ищут деньги, чтобы дать возможность модернизироваться. Что наши делают? Они вводят акциз на возобновляемые источники энергии. Хуже решение придумать невозможно", - заявил экс-премьер.
Он отметил, что в условиях глобального перехода к "зеленой" энергетике решение украинских властей противоречит здравому смыслу.
Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.
Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Кроме того, Кабинет Министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.
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"Нам" це кому?
Бєні з Клоуном!
Так пусть докладут эти деньги Шмыгалю или кто там щас на месте Гройсика сидит в его кресле?
еще бы озаботились что сами покупают тут лес - а у себя леса - лелеют, и если какой-то Франсуа срубит дерево - то устриц не будет кушать два года(только креветки) на зоне
Лузеры, мля, откуда вы такие беретесь?
Какой в дупу Ахметов?
Эти годы как было?
Ты офисный планктон, хочешь стартонуть. Было два направления. Стартапы в IT сфере не твое, ладно.
Как еще найти инвестиции? Правильно. Альтернативная энергетика.
Знаю разных людей, что и биогазовые установки понаставили (25-100 000 000 млн. евро инвестиций), и СЭС, и ВЭС тоже.
Нормальный гарантированный бизнес (хоть и не слишком доходный).
Было?
Было.
А теперь что?
Всьо!
И те, кто понабирался запредельно огромных обязательств - всьо.
Куля в лоба ))
Не, ну там же когенерация э/э за счет того, что газ из говна горит, пар крутит турбину, турбина фигачит киловатты ))
кстати,г-н(не господин)Гройсман,нефти,газа и урана,хватит ещё лет на 300 как минимум,ну и на кой хер изобретать велосипед?
Та ***** ідіть з такими "інвестиціями" - вкинути гривню щоб витягти долар, і пархатим бігать по всім куткам жаліючись на те що головбуха та електрика ванюшу позбавили заробітної плати по 10 коп на рило з тієї гривні.
Станом на Березень 2020 року діють такі ставки зеленого тарифуТип генерувальних потужностейТариф, коп./кВт-годСонячна енергія460,43 тобто 4,61 грн за кВТ а ви отримуєте електроенергію по якій цені??? 1,68грн за кіловат ...у скільки разів різниця майже в три рази. Так далі собівартість електроенергії від атомних тец і вугільних в 2020 році: атомних -0,60 грн, вугільних(теплових)- 0,75 грн
Тепер головне матиматика для лохів скласти 2+2: 1,68-0,75=0,92грн з них половина постачальнику 0,92/2=0,46грн з них поливна траспортувальнику 0,46/2=0,23 грн ось приблизний чистий прибуток енерговиробника23 коп з кВт
Тепер питання дл лохів як з 0,23грн прибутку , візмим енергоатом , можна сплатити за зелений тариф баригам в розмірі 4,61 грн Це треба 4,61/0,23- 20приблизно ..тобто 20кВт виробленої електроенергії іде на погащення лище одного кВт сонячної..
*** та тут не те що енергоатом тут держава нахрін вся в борги піде..
Тому люди ви не пиз...іть а розбирайтеся .. не хоченте ідіть нах і живіть собі в свойому лайні далі
І це все було прийнято в 2015 році..))) От тепер як що є чим міркувати міркуйте ЛОХИ
Уважать перестану!