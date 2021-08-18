"Окопная война": "Моя аудитория - это люди, которые не боятся посмотреть правде в глаза", - поэтесса Евгения Чуприна о поездках на фронт. ВИДЕО

В рамках нашей рубрики мы поговорили с украинской поэтессой Евгенией Чуприной, которая пишет нестандартные для обычного украинца стихи, и с ними Евгения приехала на фронт.

В первый раз Евгения приехала в зону боевых действий в прошлом году вместе с известным музыкантом Сергеем Жаданом и писателем Артемом Полежакой, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Как рассказывает Евгения, они ехали тогда фронтовыми дорогами 22 июня и очень переживали, чтобы россияне не стрельнули по ним. Ведь для оккупантов этот день чрезвычайно болезненный.

На этот раз Евгения приехала на фронт самостоятельно, здесь мы ее встретили и записали интервью.

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Она читает нестандартные для украинского ценителя стихи, но именно этот стиль является ее изюминкой.

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Женя рассказывает, как начала говорить и писать на украинском языке и это ей очень хорошо удалось. Хотя большую часть своей жизни она говорила по-русски, думала по-русски.

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Это на заметку тем русскоязычным, кто живет в Украине и считает, что им трудно говорить на государственном.

Подытожим. Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте всю правду о жизни в зоне боевых действий и за ее пределами.