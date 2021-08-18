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"Окопная война": "Моя аудитория - это люди, которые не боятся посмотреть правде в глаза", - поэтесса Евгения Чуприна о поездках на фронт. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В рамках нашей рубрики мы поговорили с украинской поэтессой Евгенией Чуприной, которая пишет нестандартные для обычного украинца стихи, и с ними Евгения приехала на фронт.

В первый раз Евгения приехала в зону боевых действий в прошлом году вместе с известным музыкантом Сергеем Жаданом и писателем Артемом Полежакой, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Как рассказывает Евгения, они ехали тогда фронтовыми дорогами 22 июня и очень переживали, чтобы россияне не стрельнули по ним. Ведь для оккупантов этот день чрезвычайно болезненный.

На этот раз Евгения приехала на фронт самостоятельно, здесь мы ее встретили и записали интервью.

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Она читает нестандартные для украинского ценителя стихи, но именно этот стиль является ее изюминкой.

Женя рассказывает историю российского Пушкина, тем самым развенчивает "миф" о "великом русском поэте"!

Женя рассказывает, как начала говорить и писать на украинском языке и это ей очень хорошо удалось. Хотя большую часть своей жизни она говорила по-русски, думала по-русски.

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Это на заметку тем русскоязычным, кто живет в Украине и считает, что им трудно говорить на государственном.

Подытожим. Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте всю правду о жизни в зоне боевых действий и за ее пределами.

Автор: Сергій Яковенко
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Молодець!"Окопна війна": "Моя аудиторія - це люди, які не бояться подивитися правді у вічі", - поетеса Євгенія Чуприна про поїздки на фронт - Цензор.НЕТ 3915
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18.08.2021 13:23 Ответить
...Людина !
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18.08.2021 15:20 Ответить
+
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19.08.2021 12:51 Ответить
 
 