Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек. ВИДЕО
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Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6 в Киеве заявили о нападении титушек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время блокирования заезда строительной техники на территорию усадьбы.
"Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты, которые подозреваю, что на месте исторической усадьбы застройщик планирует построить многоэтажку.
Видео Богдана Кутепова
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