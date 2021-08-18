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Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6 в Киеве заявили о нападении титушек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время блокирования заезда строительной техники на территорию усадьбы.

 "Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты, которые подозреваю, что на месте исторической усадьбы застройщик планирует построить многоэтажку.

Видео Богдана Кутепова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+11
каждый владелец титушни таропитца,
пока клоуны банкуют...
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18.08.2021 13:11
+5
Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
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18.08.2021 13:38
+4
Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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18.08.2021 13:15
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каждый владелец титушни таропитца,
пока клоуны банкуют...
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18.08.2021 13:11 Ответить
По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают.


Так пандземия жи, ато штраф Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек - Цензор.НЕТ 2470
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18.08.2021 13:12 Ответить
Ви дозвіл від Кличка бачили? Чи аби ..?
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18.08.2021 13:16 Ответить
В основном за чемоданчики.
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18.08.2021 13:45 Ответить
Як на алеї Героїв Небесної Сотні?
Зебіли з ОПи дали усну вказівку встановити совяче лайно, для запису Бубиного відосіка, і плювати на закон.
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18.08.2021 13:47 Ответить
Для цього бидла не існує нічого святого, окрім можливості "срубить" бабло.
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18.08.2021 13:15 Ответить
Єдині для кого не існує нічого святого, це совково- колаборантське зелене бидло, яке зебіли вибрали владою.
" У Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці масових поховань учасників революції 1917-1921 років"

Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 661
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18.08.2021 13:51 Ответить
Коли зескоту немає чим аргументувати , воно переходить на образи.
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18.08.2021 14:22 Ответить
У центрі столиці не може бути поховань. Ні в якому іншому місті або селі -- для цього є кладовища або крематорій.
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18.08.2021 16:23 Ответить
Ти звідки приїхала така "розумна"?
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18.08.2021 16:51 Ответить
Київ- столиця забудовників. Скоро і Лавру зехохли забудують.
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18.08.2021 13:15 Ответить
Що пригорає у ЗебілоКлоунів? Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок - Цензор.НЕТ 4307
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18.08.2021 13:38 Ответить
Падлашата рулят....
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18.08.2021 13:46 Ответить
Лавру не забудують, хіба може, викурять звідти московських монахів.
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18.08.2021 16:27 Ответить
ну про що тут жаліти-говорити бо... епохи брехні та бідності вже закінчились...
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18.08.2021 13:20 Ответить
тут в отзывах брехуны в основном и заказуха!!! Где факты? Гоните на кого то как проплаченные или тупые по жизни
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18.08.2021 13:40 Ответить
Шо такое "усадьба Барбана" и кто там титушки? те кто защищают похоже! Наняли дабы денежку содрать!
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18.08.2021 13:53 Ответить
а что там должно быть? по мнению "активистов"?
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18.08.2021 14:08 Ответить
 
 