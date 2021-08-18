Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной в Киеве заявили о нападении титушек. ВИДЕО

Защитники исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной, 6 в Киеве заявили о нападении титушек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время блокирования заезда строительной техники на территорию усадьбы.

"Людей "любезно" начали оттягивать. По-спортивному одеты, в масочках, лиц не показывают. Нас пытались оттянуть, чтобы проехала техника... Скорее всего они хотят этим экскаватором разрушить этот дом... Представитель от застройщика говорит, что ему начихать на предписания Минкульта", - рассказали активисты, которые подозреваю, что на месте исторической усадьбы застройщик планирует построить многоэтажку.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео Богдана Кутепова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО