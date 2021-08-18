Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Украина в текущем сезоне уже собрала 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем по итогам прошлого сезона.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Украине продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур, в этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - уточнил премьер-министр.
При этом Шмыгаль сообщил, что создаваемый в настоящее время Государственный аграрный реестр (ГАР) будет способствовать увеличению конкурентоспособности украинского АПК и более удобному взаимодействию между всеми его структурными подразделениями.
"Это новый уровень отношений между государством и с/х производителем, базирующийся на принципах прозрачности, удобства и доступности. Сегодня мы утвердим распределение денег для Минагрополитики для обеспечения мер по созданию ГАР", - сказал премьер.
По его словам, реализация в ГАР принципа "единое окно" облегчит получение аграриями услуг и государственной поддержки. Кроме того, реестр даст возможность упростит доступ к банковскому финансированию.
"Аграрный реестр будет аккумулировать наиболее затребованные среди агропроизводителей услуги и, главное, минимизирует роль чиновников", - подытожил Шмыгаль.
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Серафим Полубес 5d6bf9af
Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!Виноградарь
То що? 1BetarD
коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть? Виноградарь
До тебе? Ні- ти неадекват.
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Виконуй закон України пані сєпар.
Назва "Силікон" походить від російської "Силикон", яка в свою чергу утворена з тілмачення латиньської назви кремнія "silicon"
Мені дуже шкода, але перевірочне слово не "селюк".
Звиняйте
Застав дурня Богу молитися.....
Можете не дякувати....
Вчера разговаривал с фермером...он говорит вся пшеница третий сорт...из за дождей поперла амброзия...
Криза в Укрзалізниці може спровокувати серйозні проблеми у сільськогосподарський галузі.
У розпал жнивного сезону, коли на елеватори йдуть величезні об'єми зерна, аграрії та зернопереробні підприємства зіткнулись з величезною проблемою нестачі локомотивів та вагонів зерновозів.
Зерновики фактично паралізовані, не можуть приймати зерно та відвантажувати його, що абсолютно неприпустимо під час жнив.
Як повідомив на своїй сторінці у ФБ (https://www.facebook.com/zbarazh.khp.m) керівник Збаразького КХП, через відсутність локомотивів станція Тернопіль переповнюється вагонами, а елеватори вже «під зав'язку» заповнені зерном.
«Кагати із зерном просто неба починають псуватись. Окрім цього, зернові підприємства не виконують контрактів та своїх зобов'язань перед контрагентами, що призводить до зриву бізнес-планів, реальних загроз блокування надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів».
Вагони, що завантажені зерном цілодобово стоять на під'їзних коліях проміжних станцій, очікуючи відправлення.
Нещодавно, новопризначений керівник УЗ розповів, що УЗ зірвала підготовку до зернового сезону - з 11 400 вагонів-зерновозів компанії готові тільки 3000.
УЗ не готова до зернового сезону не тільки за вагонами, а й за локомотивами. Проблема виникла через те, що не було вчасно закуплено всі необхідні ходові запчастини для ремонтів.
Зрив зернового сезону може призвести до значної втрати врожаю, і, як наслідок, можливого подорожчання хліба восени та взимку, який і так вже за рік суттєво подорожчав.
Цікаво, за таку «плідну» роботу Наглядової Ради та Правління УЗ із захмарними зарплатами, хтось буде відповідати? Чи звільнять «по-тихому» за долю невеличку і все?
www.facebook.com/100009724624961/videos/146781624355251
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Сделаем хоть что нибудь сам а не записуй себе в заслугу количество осадков и урожай
фермеров,которых зеленая плесень выставит на распродажу через два года.
Пэдриоты так годится?
Но вряд ли Создатель дождётся благодарности от народа...