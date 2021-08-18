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Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина в текущем сезоне уже собрала 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем по итогам прошлого сезона.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур, в этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - уточнил премьер-министр.

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При этом Шмыгаль сообщил, что создаваемый в настоящее время Государственный аграрный реестр (ГАР) будет способствовать увеличению конкурентоспособности украинского АПК и более удобному взаимодействию между всеми его структурными подразделениями.

"Это новый уровень отношений между государством и с/х производителем, базирующийся на принципах прозрачности, удобства и доступности. Сегодня мы утвердим распределение денег для Минагрополитики для обеспечения мер по созданию ГАР", - сказал премьер.

По его словам, реализация в ГАР принципа "единое окно" облегчит получение аграриями услуг и государственной поддержки. Кроме того, реестр даст возможность упростит доступ к банковскому финансированию.

"Аграрный реестр будет аккумулировать наиболее затребованные среди агропроизводителей услуги и, главное, минимизирует роль чиновников", - подытожил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+14
Когда мука и хлеб подорожает, уже заждались.
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18.08.2021 14:05
+11
тепер головне щоб миші не пожерли, а щурі не продали зразу ж за кордон як минулого року
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18.08.2021 14:05
+9
Если считать каждый колосок за отдельное дерево, то и программу в миллиард деревьев выполнили и рекордный урожай собрали. Слава Зе!!!
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18.08.2021 14:05
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Правила форума Совет форумчан
Когда мука и хлеб подорожает, уже заждались.
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18.08.2021 14:05 Ответить
Агробарони озолотяться,а нам будуть розповідати про динаміку світових цін на продовольство, та дерти з нас три шкури, тому що зерна зібрано багато , а бакс дешевшає.
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18.08.2021 14:27 Ответить
А у інших великих виробників світу неврожаї зернових, так що усе попливе за кордон, а ціни однозначно полізуть угору.
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18.08.2021 16:06 Ответить
если есть желание покушать хлебо-булочные по невысоким ценам, нужно отслеживать, куда идет импорт и соответственно туда переселяться, это по аналогии с местным подсолнечным маслом
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18.08.2021 16:34 Ответить
Если считать каждый колосок за отдельное дерево, то и программу в миллиард деревьев выполнили и рекордный урожай собрали. Слава Зе!!!
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18.08.2021 14:05 Ответить
Пані підлозі зе у щі насрав, так пані кацапка? Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7339
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18.08.2021 14:08 Ответить
В питанні соціального захисту та регулюванні цін, ЗЄЙЛО - скотиняка із скотиняк. Скоро шморда досягне рівня Гроцсмана.
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18.08.2021 14:30 Ответить
Як на мене то гросцмана він вже випередив по всіх параметрах. Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3918
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18.08.2021 14:33 Ответить
Ні, була вибудована така досконала система грабежу українців, що надалі можна лише вносити косметичні зміни. Типу БМВ останньої моделі.
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18.08.2021 15:03 Ответить
тепер головне щоб миші не пожерли, а щурі не продали зразу ж за кордон як минулого року
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18.08.2021 14:05 Ответить
І що поганого в продажі за кордон? Ась?
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18.08.2021 14:39 Ответить
Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!
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18.08.2021 17:01 Ответить
То що?
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18.08.2021 17:58 Ответить
коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть?
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18.08.2021 20:50 Ответить
До тебе? Ні- ти неадекват.
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18.08.2021 21:03 Ответить
Ну звісно! ))) Як я забув - ти ж тупе бидло))))))) Ти все життя так відповідаєшь на питання?
Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Серафим Полубес 5d6bf9af

Погано, коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву... ну, миші з'їли...жодна не подавилась!Виноградарь

То що?Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 1BetarD

коли зникає 2700 вагонів зерна з держрезерву. - Это преступление! Понимаешь?
Еще вопросы есть?Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8076 Виноградарь

До тебе? Ні- ти неадекват.
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19.08.2021 00:27 Ответить
Тобто потрібно щоб щури з мишами порозумілися?
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18.08.2021 15:31 Ответить
Треба очікувати підвищення цін на хліб,бо у нас кожний рекорд врожаю відмічається рекордом ціни. Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4645
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18.08.2021 14:06 Ответить
А что это зеленая барыга цены повышает на хлеб для простого нарида? Обещал же снизить и цены, и тарифы 🤢😒..
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18.08.2021 14:07 Ответить
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Виконуй закон України пані сєпар.
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18.08.2021 14:10 Ответить
Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Пределы моего языка - это пределы моего мира».
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18.08.2021 14:13 Ответить
Співчуваю пану пацаку ,бо навіть мій собака розуміє дві мови,і твій собачий язик.
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18.08.2021 14:17 Ответить
Да, у меня ещё и череп на 2 см больше.
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18.08.2021 14:20 Ответить
Велика злоякісна пухлина? Співчуваю. То у пана від окупації України. Забирайтесь геть з Криму і Донбасу, тоді й череп стане як у людей,без пухлин і селікону. Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 147
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18.08.2021 14:24 Ответить
Шановний добродію.
Назва "Силікон" походить від російської "Силикон", яка в свою чергу утворена з тілмачення латиньської назви кремнія "silicon"
Мені дуже шкода, але перевірочне слово не "селюк".
Звиняйте
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18.08.2021 14:51 Ответить
Пану селюку краще знати,не заперечую.
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18.08.2021 16:08 Ответить
не обращайте внимание, это местный сумасшедший Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2473
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18.08.2021 14:25 Ответить
Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1889Дякую.
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18.08.2021 14:36 Ответить
Всё, я переехал в Швецию. Теперь нормально? Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1549
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18.08.2021 14:16 Ответить
Пані забула забрати свою смердючу присутність і не смердіти на цензорі окупантом.
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18.08.2021 14:20 Ответить
А яким чином мовний закон має відношення до форуму Цензора? Чи може, я щось пропустив, та ми всі вже тут офіційні особи? Тоді я зголошуюся на прем'єр-міністра! Підете до мене заступником по інквізиції??
Застав дурня Богу молитися.....
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18.08.2021 17:10 Ответить
На посаду заступника пана дурня я не претендую,а якщо пан вивчив мову щоб отримати посаду головного дурня то не заперечую..
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18.08.2021 17:19 Ответить
Я українську мову не вчив, я з нею народився... А, Вам шановний, дійсно, краще до навіженої Фаріон, ваша "солодка парочка корисних ідіотів" зробить больше зла для Украіни, ніж весь російський Агітпроп...
Можете не дякувати....
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18.08.2021 17:26 Ответить
Я до пана не звертався і мені по цимбалах на його міністерську думку.
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18.08.2021 17:31 Ответить
кто такие "мы" в данном контексте? частные сельхозпредприятия собрали _свой_ урожай, вы-то каким боком к?
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18.08.2021 14:07 Ответить
Мы идем к вам с проверками и собирать сливки.
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18.08.2021 14:08 Ответить
Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8494
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18.08.2021 14:10 Ответить
Обьем может быть и рекордный...а качество в этом году отвратное...
Вчера разговаривал с фермером...он говорит вся пшеница третий сорт...из за дождей поперла амброзия...
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18.08.2021 14:07 Ответить
Та все они вечно ноют.а ездят на лексусах и отдыхают на мальдивах.если не выгодно пусть закрывает бизнес
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18.08.2021 14:23 Ответить
Как не странно ето хорошая новость. Плохое качество зерна значит его не вывезут за границу. А значит что у нас хлеб хоть говеный но будет. К тому же фуражное зерно удешевит мясо-молочные продукты.
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18.08.2021 14:26 Ответить
Давно голодуєте без хліба в Україні? Ти диви...)))
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18.08.2021 14:42 Ответить
Якщо не вивезуть , воно згніє . Потреби України , на рік , близько 9 млн тонн пшениці всіх сортів . Такий обсяг зерна (29 млн т. ) , у нас нема де зберігати . Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3208 .
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18.08.2021 15:08 Ответить
За столько времени можно было уже зернохранилища построить а не пафосно радоваться сколько мы урожая собрали и вывезли в Европу. Только с земли выжимают все соки а потом бросят как отравленную пустыню
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18.08.2021 15:18 Ответить
Потреби України , на рік , близько 9 млн тонн..)) То навіщо нам зерносховища ще на 20 млн тонн.? Якщо ми його прото фізично не можем спожити .? Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4900 .
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18.08.2021 17:51 Ответить
Пускай сеют то что народ ест а не то что легче вывезти за бугор. У нас уже грчка 50грн кг и литр подсолнечного масла 70грн. Что будет на следующий год? Брюкву жрать будем, потому что видите ли аграриям выгоднее сою и рапс на експорт толкать спустошая наши земли.
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18.08.2021 18:15 Ответить
ну я рад, что итальянцы будут есть наши макароны, правда в упаковках от итальянского производителя.
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18.08.2021 14:07 Ответить
Зернотрейдеры ласково потирают руки Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2589 Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7595
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18.08.2021 14:08 Ответить
Нет, не потирают. По требованию металлургов, для насыщения своего рынка, собираются ввести квоты на вывоз металлолома и пшеницы. Это я размечтался. Только металлолома.
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18.08.2021 14:16 Ответить
Следите за мышами! Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5615

Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9113
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18.08.2021 14:08 Ответить
Он намекает на то, что ему и ЗЕ есть что пиз...ть из закромов страны. Старые запасы они, эти крысы, то ещё в 2020 распиз....и.
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18.08.2021 14:08 Ответить
ЗеФакТи

Криза в Укрзалізниці може спровокувати серйозні проблеми у сільськогосподарський галузі.
У розпал жнивного сезону, коли на елеватори йдуть величезні об'єми зерна, аграрії та зернопереробні підприємства зіткнулись з величезною проблемою нестачі локомотивів та вагонів зерновозів.
Зерновики фактично паралізовані, не можуть приймати зерно та відвантажувати його, що абсолютно неприпустимо під час жнив.
Як повідомив на своїй сторінці у ФБ (https://www.facebook.com/zbarazh.khp.m) керівник Збаразького КХП, через відсутність локомотивів станція Тернопіль переповнюється вагонами, а елеватори вже «під зав'язку» заповнені зерном.
«Кагати із зерном просто неба починають псуватись. Окрім цього, зернові підприємства не виконують контрактів та своїх зобов'язань перед контрагентами, що призводить до зриву бізнес-планів, реальних загроз блокування надходжень коштів до державного і місцевих бюджетів».
Вагони, що завантажені зерном цілодобово стоять на під'їзних коліях проміжних станцій, очікуючи відправлення.
Нещодавно, новопризначений керівник УЗ розповів, що УЗ зірвала підготовку до зернового сезону - з 11 400 вагонів-зерновозів компанії готові тільки 3000.
УЗ не готова до зернового сезону не тільки за вагонами, а й за локомотивами. Проблема виникла через те, що не було вчасно закуплено всі необхідні ходові запчастини для ремонтів.
Зрив зернового сезону може призвести до значної втрати врожаю, і, як наслідок, можливого подорожчання хліба восени та взимку, який і так вже за рік суттєво подорожчав.
Цікаво, за таку «плідну» роботу Наглядової Ради та Правління УЗ із захмарними зарплатами, хтось буде відповідати? Чи звільнять «по-тихому» за долю невеличку і все?
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18.08.2021 14:09 Ответить
ОБС(одна бабця сказала)!
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18.08.2021 15:26 Ответить
Що саме Вам не зрозуміло у моєму тексті? Навіть посилання на фейсбук-сторінку Збаразького Комбінату Хлібопродуктів з цією інформацією надано... Чи просто буковок для Вас забагато? Україна цього сезону вже зібрала рекордний обсяг пшениці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2701
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18.08.2021 15:38 Ответить
"Збаразького Комбінату Хлібопродуктів" Это шо? Там клёпают правду-матку для Пэдриотов?
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18.08.2021 15:42 Ответить
Зелайно, пливи далі...
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19.08.2021 10:47 Ответить
не звизди !!!!
www.facebook.com/100009724624961/videos/146781624355251

Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 448 Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7430

...
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18.08.2021 14:09 Ответить
"Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль" - значит и мыши вырастут ещё больше, чем полтора землекопа!
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18.08.2021 14:15 Ответить
Мыши , на старте уже? Сколько грузовых локомотивов с пшеницей они сгрызут , делаем прогнозы
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18.08.2021 14:20 Ответить
Шмыгаль твое дело способствовать переработке,а не считать зерновозы уходящие за кордон
Сделаем хоть что нибудь сам а не записуй себе в заслугу количество осадков и урожай
фермеров,которых зеленая плесень выставит на распродажу через два года.
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18.08.2021 14:20 Ответить
А при чём здесь шмыгаль? Ведь это происходит вопреки ему.
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18.08.2021 14:20 Ответить
Залишилось ще відзвітувати про рекордний врожай соняшника та цукрового буряка
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18.08.2021 14:23 Ответить
Ждем подорожания хлеба. Независимо от урожая у нас все дорожает.
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18.08.2021 14:24 Ответить
О , це добре . Миші з держ резервів плюсують дану новину
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18.08.2021 14:24 Ответить
Спасіба, Владімссанич! Золото ти наше! Дайош ще приріст жирів у маслі! Ми в тєбья вєрім!
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18.08.2021 14:27 Ответить
"в этом году мы можем выйти на рекордные показатели". кто МЫ? вы причем, зеленожопые уроды! это происходит не как следствие, а вопреки всем вашим дебильным решениям!
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18.08.2021 14:33 Ответить
якщо дивитись. скільки розорано лук і пасовищ. то пшениці збирають до 50 млн тон кожні останні роки...ви ж в кабміні про це добре знали і знаєте...те що зверху . то ж вам в лопатнік...
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18.08.2021 14:41 Ответить
Не являюсь прихильником зеленого шапіто, але здорожчання ресурсів викликано друкуванням грошей в усіх країнах світу. Грошова маса це еквівалент праці людини і ресурсів, які використовуються в цьому процесі. Збільшення грошової маси призводить до здорожчання ресурсів, вартість праці збільшується також, але в меншій пропорції, бо 7 млрд особин дуже багато для Землі.
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18.08.2021 14:45 Ответить
Это значит что хлеб опять подорожает?
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18.08.2021 14:45 Ответить
хлеб подорожает, тревожный признак
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18.08.2021 14:48 Ответить
Спасибо Петру Алексеевичу за высокий урожай!
Пэдриоты так годится?
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18.08.2021 15:24 Ответить
Значит хлеб подорожает
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18.08.2021 15:45 Ответить
Вірна прикмета.
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18.08.2021 18:03 Ответить
І невдовзі, цей врожай, дуже швидко з'їдять торішні миші.
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18.08.2021 15:50 Ответить
Як же ваш схематоз легко читається! Завезли тонну, прийняли 50 тонн а відзвітували на 250 тонн, і реально на складі тонна за те на папері аж 301. Ось вам потім і миші.
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18.08.2021 16:27 Ответить
Після декількох років життя в Європі я ось уже 20 років майже не вживаю українського хліба. Наш хліб виготовлено з фуражного зерна а не з твердих сортів. Тому цим глевким та не смачним хлібом в "боротьбі за урожай" звикли годувати худобу та совкове бидло яким нас вважало керівництво СРСР. Нічого не змінилось за 30 років. Ми продовжуємо вирощувати лише винятково фуражне зерно і за копійки продавати його за кордон. Потрібно вирощувати тверді сорти, молоти на муку і торгувати високоякісним продуктом. Коли мені хочеться справжнього хліба то я купую закордонну муку з твердих сортів і роблю хліб сам. Це дорого але ж смачно!
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18.08.2021 16:47 Ответить
На скільки же збільшаться ціни на хлібобулочні вироби, лячно і думати бо який же не був врожай, але в Держрезерві із-за "ненажерливих мишей" він не затримається.
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18.08.2021 17:59 Ответить
Слава Богу!
Но вряд ли Создатель дождётся благодарности от народа...
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18.08.2021 18:30 Ответить
Держите мышей за хвосты, а то пожруть увэсь урожай! Скотыняки ненажэрлыви
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18.08.2021 18:58 Ответить
 
 