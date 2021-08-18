Украина в текущем сезоне уже собрала рекордный объем пшеницы, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина в текущем сезоне уже собрала 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем по итогам прошлого сезона.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В Украине продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур, в этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - уточнил премьер-министр.

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При этом Шмыгаль сообщил, что создаваемый в настоящее время Государственный аграрный реестр (ГАР) будет способствовать увеличению конкурентоспособности украинского АПК и более удобному взаимодействию между всеми его структурными подразделениями.

"Это новый уровень отношений между государством и с/х производителем, базирующийся на принципах прозрачности, удобства и доступности. Сегодня мы утвердим распределение денег для Минагрополитики для обеспечения мер по созданию ГАР", - сказал премьер.

По его словам, реализация в ГАР принципа "единое окно" облегчит получение аграриями услуг и государственной поддержки. Кроме того, реестр даст возможность упростит доступ к банковскому финансированию.

"Аграрный реестр будет аккумулировать наиболее затребованные среди агропроизводителей услуги и, главное, минимизирует роль чиновников", - подытожил Шмыгаль.