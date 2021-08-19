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Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Репетиция военно-морского парада по случаю 30-летия Независимости состоялась 18 августа в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов и пролет авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения и военной техники сил безопасности и обороны и техники вооруженных сил стран-партнеров, различные показательные действия военных подразделений Украинские ВМС, в том числе, высадку десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантирования парашютистов и тому подобное.

По предварительной информации, в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

Также смотрите: Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж

Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в столице Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
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18.08.2021 22:30
+2
Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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19.08.2021 10:38
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Франц Йозеф Гайдн "Балєт на воді" Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе - Цензор.НЕТ 3889
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18.08.2021 22:27 Ответить
Навіщо паради? Це пафосно, казав найкоротший през.
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18.08.2021 22:30 Ответить
не вижу броненосца.... Князя Потемкина..с борщом из червей..... непорядок...
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18.08.2021 22:53 Ответить
Ну це не до нас, а до Езенштейна. Він і штурм Зимового палацу бачив, і борщ з червяків на Потьомкіні і дистанційно з евакувації був очевидцем масового вбивства жидів в Бабиному Ярі... Репетиція морського параду до Дня Незалежності пройшла в Одесі - Цензор.НЕТ 440
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18.08.2021 22:57 Ответить
Ватний ресурс.
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18.08.2021 22:38 Ответить
кароче буба кушал и одесские рапаны також..
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18.08.2021 22:48 Ответить
позорище
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18.08.2021 22:54 Ответить
По якому це ти пишеш?
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18.08.2021 23:08 Ответить
osso scriverlo in diversi modi, ma capirai?
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18.08.2021 23:14 Ответить
"Сагайдачный" в ремонте?
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18.08.2021 23:20 Ответить
Чортовий Порошенко, скільки техніки після нього залишилось!! За що ж Членограю порушити ще 100 криимінальних справ?
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19.08.2021 10:38 Ответить
Парад військових досягнень адміністрації Порошенка. Цирк на дроті...
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19.08.2021 11:10 Ответить
как в анекдоте за 19 год, что делал зеленский во время визита в Канаду? ты не поверишь, хвалил Порошенко, рассказывал про рост ВВП, сильную армию, и стабильный курс гривны.
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19.08.2021 12:33 Ответить
 
 