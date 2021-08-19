Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе. ВИДЕО

Репетиция военно-морского парада по случаю 30-летия Независимости состоялась 18 августа в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

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В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов и пролет авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения и военной техники сил безопасности и обороны и техники вооруженных сил стран-партнеров, различные показательные действия военных подразделений Украинские ВМС, в том числе, высадку десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантирования парашютистов и тому подобное.

По предварительной информации, в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

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Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в столице Украины.