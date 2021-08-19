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Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х#йло!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские военнослужащие во время репетиции парада ко Дню Независимости исполнили знаменитую фанатскую кричалку о президенте РФ Путине.

Соответсвующее видео на своей странице в Фейсбук разместил Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Несмотря на то, что видел в сети уже три таких видео, народ утверждает, что это монтаж пения харьковских ультрас. Однако есть и очевидцы, которые видели и слышали и уверяют, что видео реально. В том числе здесь в комментах. А я был бы рад услышать это от участников парада даже не в официальной части - возможно, когда-то еще созреют", - сообщил позже Сидоренко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+84
Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 6945
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19.08.2021 01:25
+72
Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7624
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19.08.2021 01:18
+65
Коли почув шо путєн ***** Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 741
Украинские десантники во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!" - Цензор.НЕТ 9403
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19.08.2021 01:23
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Страница 3 из 3
прикольно)
но так ли было?) а то схоже со звуком от марша харьковских фанатов)
хотя если правда я только за, пусть и на параде споют) у кремлевских пригорит до фундамента кремля)
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19.08.2021 20:36 Ответить
больше на фанатов спартака похожи чем на солдатов
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19.08.2021 20:44 Ответить
У скабеевой пердак порвался!!
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20.08.2021 16:32 Ответить
Срочно монтажную пену!
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21.08.2021 21:43 Ответить
Ну що казати?!! Вміють хлопці підняти настрій!
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20.08.2021 01:37 Ответить
эти хлопцы вас на фарш перекрутят и глазом не моргнут
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20.08.2021 23:16 Ответить
Судя по твоим фразам, то пустим на фарш конкретно тебя, шестерка **********. Потерпи, скоро придем.
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23.08.2021 06:55 Ответить
У скабеевой пердак порвался!!
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20.08.2021 16:33 Ответить
Ану скажи: путєн - *****!
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20.08.2021 18:27 Ответить
простите но мне не 12 лет чтобы публично материться
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20.08.2021 23:15 Ответить
Ну то гайда на пляшку, кацапа. Тут ти і спалився.
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21.08.2021 02:07 Ответить
этото ты спалился ***** зеленый
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21.08.2021 21:04 Ответить
Аштрісьот, аштрісьот!
Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 4334

Ану, ще щось хрюкни, свинособако. Тільки міцно пляшку дупою тримай, бо загубиш. Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 2919
Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 588
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21.08.2021 21:16 Ответить
ктото барабаны на видео видит или американцы прислали невидимые барабаны
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21.08.2021 04:20 Ответить
Краков'як із пляшкою в палаючій дупі - це ж так скрєпно! Так тільки ви, зайвохромосомні, умієте!
Давай, набутилочнік, - на біс! Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 5849 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7809 Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" - Цензор.НЕТ 7809

А ость тобі і стимулятор.
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21.08.2021 13:41 Ответить
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