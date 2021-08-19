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Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х#йло!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Украинские военнослужащие во время репетиции парада ко Дню Независимости исполнили знаменитую фанатскую кричалку о президенте РФ Путине.
Соответсвующее видео на своей странице в Фейсбук разместил Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.
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"Несмотря на то, что видел в сети уже три таких видео, народ утверждает, что это монтаж пения харьковских ультрас. Однако есть и очевидцы, которые видели и слышали и уверяют, что видео реально. В том числе здесь в комментах. А я был бы рад услышать это от участников парада даже не в официальной части - возможно, когда-то еще созреют", - сообщил позже Сидоренко.
Топ комментарии
+84 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий19.08.2021 01:25
+72 Владислав Васильченко
показать весь комментарий19.08.2021 01:18
+65 Злий Грицько
показать весь комментарий19.08.2021 01:23
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но так ли было?) а то схоже со звуком от марша харьковских фанатов)
хотя если правда я только за, пусть и на параде споют) у кремлевских пригорит до фундамента кремля)
Ану, ще щось хрюкни, свинособако. Тільки міцно пляшку дупою тримай, бо загубиш.
Давай, набутилочнік, - на біс!
А ость тобі і стимулятор.