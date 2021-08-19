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Пытался перебежать проспект Бажана: в Киеве пешехода переехало несколько автомобилей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП в результате которого погиб мужчина. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как информирует Цензор.НЕТ, видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".
Внимание! Ненормативная лексика!
Отмечается, что пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса грузовика. После этого, как сообщается, по нему проехались еще несколько автомобилей.
От полученных травм мужчина погиб.
Топ комментарии
+49 Виноградарь
показать весь комментарий19.08.2021 11:10
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показать весь комментарий19.08.2021 11:12
+19 Tema9
показать весь комментарий19.08.2021 11:23
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они просто поржут и ничего больше
А потом все это так же осветят в СМИ.
Чтоб таким идиотам была наука.
Тут важно осветить максимально, что правонаследники такого индивида понесли наказание по кошельку. Чтоб таких индивидов в будущем было меньше.
https://ips.ligazakon.net/lawnews/doc/NZ212261-vlasnyk-avto-ne-zvilnyayetsya-vid-vidpovidalnosti-u-vypadku-vyny-poterpiloho-vs
Чого вартує лишень рішення 2020 р. про скасування дії п. 13 ч. 1 ст. 5 ЗУ "Про судовий збір" у частині учасників бойових дій.
от вони по одному й перестають.
чекаємо забігу головного віслюка
Явно у него с головой непорядок.