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Офицеры ФСБ РФ Демченко и Картавцев пытались завербовать сотрудника СБУ: интересовала информация о Запорожской АЭС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины. Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции, сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, который во время посещения РФ в личных делах был задержан сотрудниками ФСБ. Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - отмечается в сообщении.

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"Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", - акцентировали в СБУ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Запорожской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона.
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Топ комментарии
+29
и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
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19.08.2021 11:52
+13
думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
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19.08.2021 11:37
+11
А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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19.08.2021 11:58
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кацапы жадные, вместо бабла обещаниями кормят.
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19.08.2021 11:35 Ответить
кацапы жадные,
более того они - очень жадные...
их матери отправляют своих детей на войну в Украину,
за несколько сот тысяч рублёв ( если подохнет), даже не задумываясь
что они в этом случае - животные ,
кровожадные ,
но - смертные
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19.08.2021 16:32 Ответить
Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ. Источник: https://censor.net/ru/v3283568
а что!? они ещё не все завербованы!? Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС - Цензор.НЕТ 3823
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19.08.2021 11:36 Ответить
как видишь - нет, ватная ты падла.
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19.08.2021 12:56 Ответить
думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
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19.08.2021 11:37 Ответить
и шо?де вербовщики?
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19.08.2021 11:39 Ответить
и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
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19.08.2021 11:52 Ответить
ездил за офицерской линейкой 4 реактора
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19.08.2021 12:23 Ответить
На московії третина мешканців наші родичі. (адіннарот)
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19.08.2021 13:22 Ответить
Был летом прошлого года на отдыхе в Эстонии на курорте в Усть-Нарве: в 90 метрах от Ленинградской области: противно было даже смотреть в сторону Мордора с его берегом заросшим сорняками и заваленным мусором, не то, что ехать туда... Всякий раз, когда читаю, что в Моцковии арестовали приехавшего туда украинца типа Карпюка и прочих, то испытываю только лишь изумление по поводу идиотизма едущих в Мордор.
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20.08.2021 03:00 Ответить
А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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19.08.2021 11:58 Ответить
И бонус-новость.
В Астраханской области потерпел крушение самолет МиГ-29.
Хорошего дня всем.
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19.08.2021 12:42 Ответить
уже третья птичка за неделю
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19.08.2021 13:05 Ответить
Дякуємо, а посилання на подробиці можна?
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19.08.2021 15:22 Ответить
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Летчик погиб.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - отметили в военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС - Цензор.НЕТ 1964
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19.08.2021 12:47 Ответить
Це, мабуть, в Кап. Ярі. Там школа льотчиків - випробовувачів колись за срср-ії була?
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19.08.2021 15:26 Ответить
да, Ахтубинск. там ГЛИЦ находится.
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20.08.2021 03:39 Ответить
Пока мы не перекроем границу с рашкой и не запретим туда ездить гражданам Украины такая фигня будет продолжатся.
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19.08.2021 14:34 Ответить
в Энергодар маршрутка ходит, что там секретного то?)
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19.08.2021 20:36 Ответить
одне залишається незрозумілим - чому батько карового співробітника спецслужби поїхав "в особистих справах" до країни агресора - расєйской підєраціі, знаючи, що його син служить в СБУ????? це те саме, що наклеїти на лоба наліпку "завєрбуйтє мєня пажалуста" та рушити до московської орди ...
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19.08.2021 21:57 Ответить
Спроба вербування провалилась, бо більшість СБУ -шників давно завербовано Росією. А на чолі спецслужби - лейтенант запасу Баканов - друг дитинства Зеленського і керівник "Кварталу 95".
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19.08.2021 22:27 Ответить
А з батьком що ?
Якого біса він їздив на рашку, коли його син працює в СБУ ?
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20.08.2021 08:03 Ответить
 
 