Офицеры ФСБ РФ Демченко и Картавцев пытались завербовать сотрудника СБУ: интересовала информация о Запорожской АЭС. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины. Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ.
По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции, сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, который во время посещения РФ в личных делах был задержан сотрудниками ФСБ. Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - отмечается в сообщении.
"Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", - акцентировали в СБУ.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Запорожской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона.
Пожалуйста, подождите...
более того они - очень жадные...
их матери отправляют своих детей на войну в Украину,
за несколько сот тысяч рублёв ( если подохнет), даже не задумываясь
что они в этом случае - животные ,
кровожадные ,
но - смертные
а что!? они ещё не все завербованы!?
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