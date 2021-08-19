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Афганистан (599) эвакуация (1754)

"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В ночь на 16 августа украинский самолет смог вылететь из захваченного талибами Кабула и эвакуировать 79 человек благодаря тому, что стоял на дальней стоянке в аэропорту и толпа паникующих людей не успела добежать туда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом "ВВС News Україна" анонимно рассказала одна из пассажирок рейса, украинка, которая работала в Афганистане последние три года. Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане.

"Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер. В основном весь парк стоит в аэропорту, и люди просто разрушают самолеты. Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь", – описала она ситуацию в аэропорту 15 августа.

К утру 16 августа все гражданские рейсы из аэропорта Кабула отменили, очевидцы рассказывали, что толпы людей в панике бросались к самолетам, сидели под крыльями в надежде попасть на самолет.

Женщина рассказала, что помогала украинским властям со списками для эвакуации. Часть людей из этих списков уже уехали из Афганистана, но есть и такие, кто не спешит это делать, уточнила она.

"Некоторые хотели, но не смогли вылететь в этот день, потому что город был перекрыт и было очень сложно добраться до аэропорта. Если кто-то проживал далеко, он просто физически не смог. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие", – отметила украинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news

Она предположила, что в панике, которая была в аэропорту 15 августа, эвакуироваться было, возможно, опаснее, чем, например, через неделю, "когда в аэропорту наведут порядок".

"Я не успела испугаться. Но теперь понимаю, что сейчас некоторые мои коллеги ждут, когда будет возможность вылететь, например, в Ташкент. А еще мне очень жаль тех людей, которые там остались. Они вернулись в прошлое, от которого сами бежали. Они пытались построить совсем другое государство", – добавила женщина.

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен их эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.

Также известно, что 12 украинцев находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан". Посольство поддерживает с ними связь.
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Топ комментарии
+16
В Афганістані працювало багато міжнародних місій, куди можна влаштуватись навіть українцям, більш того в Кабулі довгий час працювала авіакомпанія "Українські крила"... Українці працюють і живуть по всьому Світу і у кожного свої на те причини.....
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19.08.2021 12:06
+13
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 12:01
+10
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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19.08.2021 11:58
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"Женщина не стала называть свое имя, так как не рассказывала родным, что работает в Афганистане." - ну тут уж как-то сомнительно это все...
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19.08.2021 11:56 Ответить
Наташя наверно "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 9489
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19.08.2021 11:58 Ответить
Да ну навряд ли.. там разве много заработаешь?
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19.08.2021 12:15 Ответить
Заработаешь... Мб солдат сша обслуживала
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19.08.2021 12:27 Ответить
Ну в принципе да, вы правы.
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19.08.2021 12:28 Ответить
Вот всегда в самых жопах мира уже ожидаешь увидеть наташу.... Это и смешно и печально))
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19.08.2021 12:26 Ответить
"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 7207
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19.08.2021 12:18 Ответить
эта бы и лошадь обслужила "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 3435
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19.08.2021 12:35 Ответить
лошадь вряд ли,а коня -да...впрочем общеголять расейскую императрицу все равно не сможет "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 8154.жалкий плагиат получится
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19.08.2021 12:55 Ответить
Жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.
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19.08.2021 11:57 Ответить
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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19.08.2021 11:58 Ответить
Всі такі нровоучітєля. Неначе ми звільнили Даунбас,Крим, не обрали Зє.Тай попередня влада була явно не народна. Немає чим нам похвалятися та учити інших.
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19.08.2021 12:14 Ответить
Шо, Вася, страшно коли про свободу пишуть? А ще страшніша попередня влада, яка "не наших" на Донбасі на добрива переробляла?
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19.08.2021 12:21 Ответить
Попередня влада в основному звізділа і крала. А ваших сєпарів преробляли в гумос доровольці та націоналісти. А,ще синок Югги служив в батареї 152 мм гаубиць. Так та бідолашна батарея по сєпарах з Кременчуга і не стріляла.
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19.08.2021 12:33 Ответить
Вася, а у вас розумніших за тебе нема? Скількі можна передвиборчу методичку цитувати?
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19.08.2021 12:41 Ответить
А тобі регулярно обновляють?
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19.08.2021 12:46 Ответить
Бачу питання щодо розумнішого було недоречним, Вася.
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19.08.2021 12:48 Ответить
Вася каких сепаров в Кременчуге ты собрался обстреливать из 152 мм гаубиц ?
Иди проспись ! "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 7316
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19.08.2021 14:06 Ответить
Ти доброволець? З окопу пишеш?
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19.08.2021 15:32 Ответить
Не отнимайте у детей конфету..
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19.08.2021 12:23 Ответить
вася все время одну и ту же канхвекту сосет...тузик
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19.08.2021 12:57 Ответить
акакаяразница, талибы или неталибы
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19.08.2021 11:58 Ответить
Лучше б она рассказала за каким чертом она там оказалась "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 752 "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 3192
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19.08.2021 12:00 Ответить
А ты за каким чертом оказался в Израиле? "Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга": гражданка Украины, рассказала, как ей удалось сбежать из Кабула - Цензор.НЕТ 2917
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19.08.2021 12:03 Ответить
В Афганістані працювало багато міжнародних місій, куди можна влаштуватись навіть українцям, більш того в Кабулі довгий час працювала авіакомпанія "Українські крила"... Українці працюють і живуть по всьому Світу і у кожного свої на те причини.....
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19.08.2021 12:06 Ответить
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 12:01 Ответить
"Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 6760
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19.08.2021 22:18 Ответить
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
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19.08.2021 12:02 Ответить
Свобода стоит всего.
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19.08.2021 15:28 Ответить
а ты как успела?
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19.08.2021 12:04 Ответить
По моему 80% желающих улететь молодые мужики, которые хотят под шумок свалить в Европу .Так лихо через забор перелазят.
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19.08.2021 12:15 Ответить
Мысль о том, что на тебя возможно смотрят в прицел сильно ускоряет процес лазания по забору.
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19.08.2021 12:34 Ответить
Омерзительный "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 1405 Дорогой дгруг , я здесь живу , у меня есть гражданство , вторая родина . А вы что подумали "Там панував хаос і штовханина. Люди давили одне одного": громадянка України, розповіла, як їй вдалося втекти з Кабула - Цензор.НЕТ 6629
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19.08.2021 12:34 Ответить
Родина может быть только одна.
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19.08.2021 12:37 Ответить
Вам мешают жить украинцы, зарабатывающие на жизнь не в Украине?
Ві антіглобаліст? У вас проблєми с самоідентіфікацієй?
Вазьміте ружжо і ГО наводить міровой порядок)
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19.08.2021 14:40 Ответить
- "Парк стоит на взлетных полосах, люди просто ломают самолеты".

Вопрос- зачем ломать?
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19.08.2021 12:56 Ответить
Не могу улететь сам-не дам и другому....
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19.08.2021 13:04 Ответить
Я так понимаю, именно этой "эвакуацией" был восхищен Запад по версии Кулебы?
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19.08.2021 16:43 Ответить
Американці залишили багато зброї і різної техніки --захищайтеся ! Але тисячі і тисячі віслюків зброю в руки не взяли для особистого захисту ! Вони поперли в аеропорт і хочуть "подорожувати світом" !Тому американці і плюнули на те бидло, бо скільки мільярдів не "вливай" -- користі "0" !!!
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19.08.2021 17:51 Ответить
 
 