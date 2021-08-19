Талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Общество
Несмотря на объявленную всеобщую амнистию, талибы расстреляли бывшего начальника полиции афганской провинции Бадгис Хаджи Муллу. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись расстрела опубликована в соцсетях.
На записи видно связанного мужчину с повязкой на глазах, сидящего на коленях и слышен голос мужчины, который о чем-то говорит или читает молитву. После слов "Такбир. Аллаху акбар" начинается беспорядочная стрельба по связанному мужчине. Она продолжается несколько секунд. Потом в кадре появляется тело расстрелянного мужчины. Талибы сделали еще около десятка выстрелов по уже убитому человеку.
Топ комментарии
+62 Scorpman Y
показать весь комментарий19.08.2021 13:43
+40 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.08.2021 13:41
+27 fg cbn
показать весь комментарий19.08.2021 13:46
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Орки из Донбабве - это украинские талибы.
Если перестать стрелять то такие же видео казней будут из Киева и Львова.
Ну а Запад будет как всегда глубоко озабочен и всегда найдет сказку-отмазку-оправдание.
Поэтому очередной раз повторяю, только собственная сильная армия, сильная экономика и патриотическая власть являются гарантами суверенитета Украины
побежали все дружной толпой...
Ви нічим не відрізняєтесь від путінських окупантів, від Луки, від північнокорейського виродка і т.д.
Хорошее напоминание всем тем, кто спешит дать под хвост во имя западных ценностей, и нагнуть абсолютное большинство украинцев ради торжества либеральной шизофрении в Украине.
К черту либерашек, мы сами можем строить страну, без запада и без востока. С украинскими ценностями и традициями.