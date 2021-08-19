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Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пророссийская пропагандистка Олеся Медведева рассказала, что их отношения с другим пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием испортились, после интервью с экс-активистом "Партии Шария" Никитой Роженко, в котором обсуждалась версия, что заказчиком нападения на Роженко является сам Шарий.

Об этом Медведева заявила в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ.

"Пришло время расставить точки над "і". Особенно после последнего видео Шария, где он очень возмутился, что мы взяли интервью у Никиты Роженко, после того как он на своей страничке в Фейсбуке выступил против Шария. Никита Роженко – это человек, которого очень избили в прошлом году. На местных выборах много людей голосовало за "Партия Шария" возмущаясь из-за этого ужасного преступления. То есть это был самый известный представитель "Партии Шария", кроме самого Шария. Мы решили узнать, с чем связан этот поступок Никиты. Мы взяли интервью", - заявила Медведева.

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"В тексте (интервью с Роженко. – Ред.) говорится о заказчиках (нападения на Роженко. – Ред.), а не исполнителях. … По заказчикам мы с Никитой поговорили о версии, которая очень широко обсуждается, в том числе и среди бывших членов "Партии Шария", о том, что сам Шарий мог заказать это преступление. И то, что эта версия обсуждается, понятно, сильно Шария злит. Еще назвал мразью нашего журналиста Юлию Корзун. … А кто тогда сам Шарий? Почему у него так бомбит от "Страны", - акцентировала Медведева.

Вместе с тем, главред "Страны" Игорь Гужва заявил, что Шарий постоянно устраивает разборки с кем-то в лагере тех, кто "за дружбу с Россией", тем самым вызывает у людей "желание проголосовать вообще за кого-то другого": За какого-то нового Зеленского, которого нам определят в американском посольстве. Собственно, этим успешно он занимался на выборах президента (на которых мочил ОПЗЖ) и парламента (мочил ОПЗЖ и Оппоблок) в 2019 году. И, судя по всему, планирует это повторить на бис. Делает он это просто сам по себе по своей программе? Либо это согласованная линия с властями и посольствами?".

Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева 01
Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева 02
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Топ комментарии
+13
пауки в банке, перегрызите уже друг друга
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19.08.2021 16:00
+11
Шо шарий гавно, шо гужва гавно и встериться бы им скорей с оленем бузиной Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 4962
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19.08.2021 16:01
+10
Этот помойник ещё живое?
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19.08.2021 16:00
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Фу-фу-фу. Совсем не интересно поведение одноклеточных фриков...
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19.08.2021 16:00 Ответить
+++
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19.08.2021 16:08 Ответить
А страна ЮА, це такаж помийка кацапів, як і шльодра шарік. Вони одного поляягоди, чи не ягоди а гівно, так що або піарять один одного, або замовлення топити. Будь-який варіант, що два гівна воюють за інтереси кацапів.
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19.08.2021 16:55 Ответить
пауки в банке, перегрызите уже друг друга
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19.08.2021 16:00 Ответить
те, що дурники з партії шарія стануть хлопчиками для биття заради провокацій, ФСБ вирішило ще минулого року і сам щарій тут нічого не вирішує
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19.08.2021 19:19 Ответить
Этот помойник ещё живое?
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19.08.2021 16:00 Ответить
Шо шарий гавно, шо гужва гавно и встериться бы им скорей с оленем бузиной Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 4962
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19.08.2021 16:01 Ответить
и байден гавно...и меркель тоже гавно...да?))
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19.08.2021 16:11 Ответить
а при чем тут наши западные партнеры в новости про ватных ублюдков? Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 248
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19.08.2021 16:12 Ответить
шарий це руцькая свынья -
цалуйте в сраку шария
а если в сраци красный шарик
то это будет -петушарик
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19.08.2021 16:01 Ответить
супер!!
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19.08.2021 16:05 Ответить
Хватит цитировать гавносми рашковании.
не обращайте на них внимания и они сами заткнутся
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19.08.2021 16:01 Ответить
Говно друг друга говном поливает.
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19.08.2021 16:02 Ответить
а так то американское посольство нам оказывается зелебобу подсунуло? Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 8445
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19.08.2021 16:03 Ответить
И где же они раньше были с этой новостью?))) На два года опоздали))) Все ватаны дружно голосовали за зелебобу)))
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19.08.2021 16:10 Ответить
Цензор, можно подавать новости без этого петушиного чмошника? тошнит от него, могу вырвать.
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19.08.2021 16:04 Ответить
Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 353
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19.08.2021 16:23 Ответить
Крысы грызутся за пирог в 20%))) А что им еще делать?) Ведь они прекрасно понимают, что именно рашка украла у них любые шансы на выборах, украв 5 млн избирателей)))
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19.08.2021 16:07 Ответить
сраний петушарiй...)))


Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева - Цензор.НЕТ 4352
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19.08.2021 16:21 Ответить
Пора уже понять тем,кто забрасывает Шария дерьмом что это абсолютно Шарию не вредит.Он играет с этим дерьмом,подбрасывает,показывает,совсем не стесняясь и при этом оставаясь чистым в глазах своих подписчиков,а их у него на минуточку два с половиной милиона...Такая бесхитростная,тупая борьба с ним не проходит,тут надо придумать что то более умное,многоходовое...Но на это не хватает мозгов...к сожалению...
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19.08.2021 17:44 Ответить
Пля, одинаково мерзко слушать шо Петушария , шо эту сучку. Бубочку кстати не намного приятней слушать....
Нафига её вообще тут пиарить?
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19.08.2021 17:54 Ответить
петушарий- это просто ходячее рвотное, от его вечно ухмыляющейся, лоснящейся рожи просто воротит....
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20.08.2021 18:52 Ответить
повесить их
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19.08.2021 23:53 Ответить
Монтаж ролика, откровенно помойный. Ощущение постоянного гавканья.
В результате, **** блеет про кобеля.
Ну не дебилы?
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20.08.2021 09:29 Ответить
 
 