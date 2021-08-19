Украинские спасатели защитили от огня села Спатари и Метохи в Греции, а летчики-пожарные совершили более 100 сбросов воды на очаги пожаров в Турции, - МВД. ВИДЕО
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Украинские пожарные спасли от огня села Спатари и Метохи в Греции и совершили более 100 сбросов воды из самолетов на очаги пожаров в Турции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывается в специальном видеоролике, в котором подведены итоги работы украинских спасателей в Греции и Турции.
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