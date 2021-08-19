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Греция (689) пожар (5566) Турция (3234) ГСЧС (4487)

Украинские спасатели защитили от огня села Спатари и Метохи в Греции, а летчики-пожарные совершили более 100 сбросов воды на очаги пожаров в Турции, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинские пожарные спасли от огня села Спатари и Метохи в Греции и совершили более 100 сбросов воды из самолетов на очаги пожаров в Турции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывается в специальном видеоролике, в котором подведены итоги работы украинских спасателей в Греции и Турции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Греции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Якуты нервно курят ягель на пепелищах своих хибар.
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19.08.2021 17:58 Ответить
Нет ягеля , сгорел . Дым от пепелища вдыхают .
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19.08.2021 17:59 Ответить
Дым отечества им сладок и приятен. (с)
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19.08.2021 18:08 Ответить
Забавно это читать под таким ником)))
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20.08.2021 10:07 Ответить
Помогать надо . Может быть , они нам тоже когда-нибудь помогут .
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19.08.2021 17:58 Ответить
Круто, а не то что "братья" - мало того шо на якутов насрали и полетели за бабло тушить пожары, так еще Эрдогану подкинули пару тонн аллюминия и пару кг. сгоревших дебилов на бывшем Бе-бе-бе - 200

название кстати точно - найми кацапов на Бебебе 200 и собери металл = выгодно Украинские спасатели защитили от огня села Спатари и Метохи в Греции, а летчики-пожарные совершили более 100 сбросов воды на очаги пожаров в Турции, - МВД - Цензор.НЕТ 5358
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19.08.2021 18:04 Ответить
200 Українські рятувальники захистили від вогню села Спатарі і Метохі в Греції, а льотчики-пожежники здійснили понад 100 скидів води на осередки пожеж у Туреччині, - МВС - Цензор.НЕТ 1917
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19.08.2021 22:32 Ответить
 
 