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Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ютуб-канал Цензор.НЕТ получил серебряную кнопку, а ведущие проекта "Без цензуры" распаковали ее в прямом эфире. В дополнение к этой приятной новости у проекта есть еще одна - о том, как работа журналистов беспокоит власть. Ее представитель, злоупотребляя защитой авторских прав на Youtube, воюет с Цензор.НЕТ.

Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, известный как блогер ZPSanek, злоупотребляя защитой авторского права на Youtube, пожаловался на видео, содержащее его критику, и сервис удалил ролик.

Из-за поданной вручную жалобы канал получил предупреждение за нарушение авторских прав в сатирической программе "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" - там была шутка о "битве на телефонах" между Александром Куницким и Николаем Тищенко.

Мы опротестовали это предупреждение, Youtube принял протест и переслал жалобщику. Это значит, что протест легитимен. Если в течение 10 календарных дней жалобщик не подтвердит поход в суд, Youtube восстановит изъятое видео.

Видео было изъято жалобщиком по политическим соображениям, что, по мнению авторов, является наступлением на свободу слова, ведь есть все признаки добросовестного использования отрывка.

Продолжительность удаленного по жалобе видео – 31 минута, а фрагмент с участием жалобщика длился 20 секунд. Напомним, что регулирование на Youtube осуществляется согласно законам Соединенных Штатов Америки.

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Как указано в справке Youtube, в США авторские права ограничиваются принципом "добросовестного использования". Согласно ему, использование

защищенного авторским правом материала с целью критики, комментариев, сообщения в новостях, обучения, углубления знаний или исследования может считаться добросовестным.

Именно для этого в 31-минутном видео был использован 20-секундный фрагмент, который возмутил жалобщика. Это, напомним, видео проекта "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", который выходит в рамках реализации проекта по медиаграмотности при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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Фрагмент был использован в проекте по противодействию дезинформации для углубления знаний, комментирования и критики. Критика касалась члена провластной фракции "Слуга народа", которым является жалобщик Александр Куницкий.

Материал использовался в некоммерческих образовательных целях, при этом из оригинала был взят лишь небольшой фрагмент.

Кроме того, такое использование никак не мешало владельцу авторских прав получать доход от оригинального произведения.

По мнению авторов, в этой жалобе имеет место злоупотребление защитой авторского права и инструментами Youtube из-за критики представителя власти в независимом медиа-проекте.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+70
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4229
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19.08.2021 18:06
+57
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8094
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19.08.2021 18:16
+33
Что и требовалось доказать. Бениным холуям нужна тишина чтобы безнаказанно тырить деньги. С...ки одним словом.
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19.08.2021 18:15
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Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4229
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19.08.2021 18:06 Ответить
Делікатні питання, які наносять шкоду національним інтересам, це мабуть питання як краще надуть країну,та її народ у чужих інтересах, а цензор мабуть заважає - антизеленська істерія це воно і є ?
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19.08.2021 20:26 Ответить
Это просто шедевр. Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684 Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684 Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9684
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19.08.2021 19:33 Ответить
не дали биндеры саветской газировкм папить
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19.08.2021 20:14 Ответить
Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 6576
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20.08.2021 09:13 Ответить
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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19.08.2021 18:06 Ответить
100 тыс подписчиков
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19.08.2021 18:11 Ответить
нічого ви не розумієте: слуги народу служать народу!
чи наріду...
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19.08.2021 18:13 Ответить
Они служат только лишь олигархам, и им приближённым, а на народ им, просто наплевать.
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19.08.2021 18:27 Ответить
Бене с Ахметкой они служат и служили с самого начала.
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19.08.2021 18:35 Ответить
Что и требовалось доказать. Бениным холуям нужна тишина чтобы безнаказанно тырить деньги. С...ки одним словом.
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19.08.2021 18:15 Ответить
Серебряной пулей-каждой нечести...
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19.08.2021 18:40 Ответить
Из-за одного видоса прямо такие переживания, чуть ли не политические преследования? Я понимаю если бы жаловались бы на каждое второе видео, но в данной ситуации?Я же не жалуюсь, что ФБ со своим убогим искусственным ИИ сейчас банит налево и направо по поводу и без.
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19.08.2021 18:15 Ответить
Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8094
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19.08.2021 18:16 Ответить
Цель выбрана правильно. Пли !!!!
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19.08.2021 18:36 Ответить
Промазать невозможно)
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19.08.2021 18:43 Ответить
Ну, хоч тут паваюєтє Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 9235
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19.08.2021 19:02 Ответить
нехай зе - депутанти йдуть в окопи на передок,
та там повоюють, а не в "битве на телефонах" в Киеве в ВР
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19.08.2021 18:18 Ответить
воно мне надо- одно гузном будет трясти пред кизляками второе от ВСП по шее получать будет Серебряная кнопка и угроза. Как "Слуги народа" хотят закрыть рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 4995
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19.08.2021 18:23 Ответить
да уж, куницкий - это еще то гуано поганое
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19.08.2021 18:19 Ответить
особо вонючее, ЗЕленое. Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 3039
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19.08.2021 18:44 Ответить
Так прикол в том, что при прошлом президенте такого бардака не было как сейчас. И почему тебе не почитать новости на г+г или срана.юа, зачем сюда приперся?
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19.08.2021 18:31 Ответить
Зачем вы дезинформируете людей своим комментарием?Откройте архив новостей за январь-апрель 19 года и почитайте сколько там было новостей об оборонном скандале и т.д..Во вторых ПОП сейчас не у власти и всё информационное поле перетянул Зеленский со миллионом своих засшкваров.Цензор же не виноват в космических откатах по Великому Будівницстві,в сливе операции по вагнеровцам,в таких личностях как Куницуий,Джижанский или как его там?Тищенко,Ярмак,Шевченко?
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19.08.2021 18:38 Ответить
Пагаварили!!! =)
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19.08.2021 19:10 Ответить
Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия».01 июл. 2019, 12:31. Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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19.08.2021 18:46 Ответить
Очередной зеленый депутанг. Своим дурацким иском только поднял интерес к своей никчемной персоне.
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19.08.2021 18:47 Ответить
Смешно))))
Сами себя смотрят
Каменты завалили калом своиде 5тикопейкины)))
Вопрос - про 200000 грн. За ранение - правда или не?)))
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19.08.2021 18:48 Ответить
а я откуда знаю?
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19.08.2021 18:54 Ответить
"там была шутка о "битве на телефонах" между Александром Куницким и Николаем Тищенко." Пока восстановят, приведу из неё фрагмент:

Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 2417
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19.08.2021 18:51 Ответить
нет, то против топили, то уже за, вы определитесь
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19.08.2021 18:53 Ответить
Многих утопила? Глаза откройте...
Жду не дождусь, когда же настанет "Хуже не будет."...
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19.08.2021 19:04 Ответить
ролик был - два быка срут на судей = Кунилингуский - депутатом стал. так шо нехило уже можно удивляться на Аналотабушника и Киву
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19.08.2021 18:52 Ответить
Срібна кнопка і погроза. Як "Слуги народу" хочуть закрити рот Цензор.НЕТ на Youtube - Цензор.НЕТ 8516
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19.08.2021 19:06 Ответить
ну, Дубинский и Куник ходили сраться с судьей шоб израильтянина допустили к выборам и .... обосрали судью! судья(или там нач. избиркома местный, но и в суд тоже ходили) допустил Куника к выборам и тот наложил на конституцию - гражданин другой страны не может блаблабла
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20.08.2021 08:09 Ответить
Ниче не понял...но интерэсна!!!
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19.08.2021 21:11 Ответить
А сделайте про этого гражданина Израиля, соседа Зеленского, материал. Как благодаря Зеленскому,гражданин Израиля, сам описывающий свою службу в армии обороны Израиля, вдруг стал д4путатом Верховной Рады Украины!!!!
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19.08.2021 20:21 Ответить
От кунилингус двуликий. А как оно раньше верещало про закон и порядок.
Теперь вот мутит себе бизняк.
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19.08.2021 21:24 Ответить
Цензор топил Порошенко на выборах и всячески пиарил Зеленского. Теперь получают что заслужили
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19.08.2021 22:02 Ответить
Согласен с Вами, но меня год назад за пост примерно такого же смысла Цензор на неделю забанил.
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20.08.2021 09:06 Ответить
Александром Куницкимс стал Зе полупокером и тварью.
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20.08.2021 02:59 Ответить
С Цензором борются те, чей "легитимный и бескровный" приход во власть промоутил Цензор....
И скажите, что кармы нет...
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20.08.2021 08:25 Ответить
какая тяжёлая судьбина у алика куни - был украинцем (и наверно страдал) стал евреем (свер
шилось чудо!) но... пришлось опять стать украинцем и переезжать писать тупым хахлам их за-
коны..... как жаль человека какие страдания...........
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20.08.2021 08:49 Ответить
Этот Куницкий знатно получил по соплям от ветерана АТО на острове Хортица, когда Санек запарковал свою телегу на зеленой зоне в районе музея и хамски ответил на вежливую просьбу убрать машину. Сразу падла побежала жаловаться в ментуру, против которой он снимал свои видосики.
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20.08.2021 09:04 Ответить
Показово.
Далі буде.
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20.08.2021 15:33 Ответить
 
 