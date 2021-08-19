Заключенные из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Мошенники создали поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, получали от потерпевших реквизиты их банковских карт и выводили с них деньги.
Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Схему организовал 20-летний мужчина, который находится в СИЗО. Помогали ему сокамерники.
"Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники предоставляли пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн гривен", - сказано в сообщении.
"Я получал деньги, создавая поддельные ссылки сайта. Люди переходили на них, вводили данные карты и скидывали деньги...", - рассказал полицейским на камеру один из участников схемы.
Деньги крали не только у украинцев. Группа действовала и на иностранных интернет-площадках, а среда потерпевших - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.
Подозрения в мошенничестве и создании преступной организации предъявили 9 людям. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Такі таланти і сидять у СІЗО?
- Серега ,ты ?
-да я ,ты неможеш мне долгонуть 5000 грн до завтра я тут в неприятную ситуацию попал нада деньги срочно ..Я тебе вышлю номер карты она на другого человека
прямо не СИЗО а курорт...
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Ботинки или ватник отберут?
Схема "бородата", і всі знають як вона робиться.. за розподілом ролей схему організовує начальник зони/сизо, він же забирає майже всі гроші, а затримані/засуджені отримають
послаблення режиму утримання.. є декілька розслідувань від журналістів на цю тему..
цікаво, що ЦЕНЗОР не чув про схему і її викриття як і поліцейський начальник..