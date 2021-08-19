Во время пожара 6-летний мальчик заживо сгорел в сарае с сеном на Житомирщине. ВИДЕО

Маленький мальчик живьем сгорел в селе Большая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области. Пожар произошел в сарае с сеном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 18 августа. Пожар вспыхнул на территории домовладения в сарае, где хранилось сено.

Родители мальчика вызвали спасателей. По их словам, в объятом огнем сарае мог находиться их шестилетний сын.

Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание, но в сгоревшем сарае обнаружили тело ребенка.

По предварительным данным, мальчик играл с огнем и случайно поджег сарай с сеном. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

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