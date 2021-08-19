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Во время пожара 6-летний мальчик заживо сгорел в сарае с сеном на Житомирщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Маленький мальчик живьем сгорел в селе Большая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области. Пожар произошел в сарае с сеном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 18 августа. Пожар вспыхнул на территории домовладения в сарае, где хранилось сено.

Родители мальчика вызвали спасателей. По их словам, в объятом огнем сарае мог находиться их шестилетний сын.

Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали возгорание, но в сгоревшем сарае обнаружили тело ребенка.

По предварительным данным, мальчик играл с огнем и случайно поджег сарай с сеном. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Жахлива смерть .... Царствіе Небесне тобі хлопчику , співчуття рідним і близьким ...
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19.08.2021 22:29
+5
Ой лишенько. Сам такий був.
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19.08.2021 22:31
+4
Жесть... (((
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19.08.2021 22:07
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Не повезло Во время пожара 6-летний мальчик заживо сгорел в сарае с сеном на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7384
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19.08.2021 21:34 Ответить
Хорошее название села..Большая плесень...
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19.08.2021 21:34 Ответить
😭😭😭
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19.08.2021 21:37 Ответить
Жесть... (((
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19.08.2021 22:07 Ответить
Жахлива смерть .... Царствіе Небесне тобі хлопчику , співчуття рідним і близьким ...
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19.08.2021 22:29 Ответить
Ой лишенько. Сам такий був.
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19.08.2021 22:31 Ответить
Земля пухом
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19.08.2021 23:18 Ответить
Не догледіли за дитиною.
Страшна смерть.
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20.08.2021 01:09 Ответить
Сірниками грався в сіні. Колись мої знайомі, коли були малими сільську хату спалили - в загаті зробили "піч".
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20.08.2021 07:54 Ответить
 
 