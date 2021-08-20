Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Скабеева распинается, что "российско-украинским отношениям пришла хана", не задумываясь над тем, что это случилось еще в 2014 году.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал фрагмент передачи российского телевидения, в котором ведущая Ольга Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, распевая "Путин - х#йло".
"Кричалка "Путин- ...ло!", с которой маршировали на тренировке парада на Крещатике украинские десантники, разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!" - отмечает Бутусов.
Он пообещал быть завтра в 17:00 на репетиции парада и выразил надежду, что кричалку исполнят все участники шествия.
"Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке", - сообщил Бутусов.
"Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
НО!
Как только пересечена граница ул. Крещатик и закончена официальная часть - запеть что-то от души!
путін - ***** ла-ла-ла-ла!
-- Херомантия, дети мои.
.... Купаясь в Ванной - -ПИТЕРАСТ с питерсских подворотней , десятиШайбовый херкоист , дзюдоАист и бункерный самбист (ПУТКИН) --
- продолжает находить ДРЕВНИЕ АМФОРЫ и ЛОВИТЬ ОГРОМНЫХ ЩУК с Карандашами .. .
A в туалете 0БЛОМКИ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА ... . .
..
Но... с перепуга перед короновирусом и " выборами" -
- - НАЛОЖЫЛ ОГРОМНУЮ КУЧУ РУСССССКАГА ВЯЛИЧИЯ ,,,,.
.
............................ .
И это т перепуганец ****** рф ??????....???????
.
.
....
Тому і протестує