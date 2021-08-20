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Новости Видео Политика УкраиныЗа рубежом "Путин - х#йло" на параде
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парад (624) Путин (29870) Бутусов Юрий (3916) Скабеева (43)

Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Скабеева распинается, что "российско-украинским отношениям пришла хана", не задумываясь над тем, что это случилось еще в 2014 году.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал фрагмент передачи российского телевидения, в котором ведущая Ольга Скабеева возмущается, что во время репетиции парада украинские военнослужащие прошли по Крещатику, распевая "Путин - х#йло".

"Кричалка "Путин- ...ло!", с которой маршировали на тренировке парада на Крещатике украинские десантники, разорвала российские государственные СМИ на мелкие куски!" - отмечает Бутусов.

Смотрите: Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х@йло!". ВИДЕО

Он пообещал быть завтра в 17:00 на репетиции парада и выразил надежду, что кричалку исполнят все участники шествия.

"Одно из подразделений уже конкретно подтвердило, что повторит исполнение песни на тренировке", - сообщил Бутусов.

"Скабеевой надо вспомнить, что российско-украинским отношениям пришла хана еще в 2014-м, а когда придет время и наша армия освободит Донбасс, хана придет и многим российским оккупантам", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+187
путін - *****!!!
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19.08.2021 22:57
+124
Воистино *****! Аминь!
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19.08.2021 22:59
+104
Уровень - не уровень. А я за любой кипишь по разрыву любых взаимоотношений с агрессором.
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19.08.2021 23:00
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Страница 4 из 4
Нет, есть подтверждения и видео с разных ракурсов.
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20.08.2021 10:03 Ответить
Я ПРОСМОТРЕЛ КОЕЧТО И ПОНЯЛ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК .... ПОЭТОМУ Я ПРОСТО РАД И СЧАСТЛИВ ЧТО ЭТО БЫЛО!!! ЭТО ПРОСТО ЗДОРОВО!!!! И ХОЧУ УСЛЫШАТЬ СНОВА ЭТО НА ПАРАДЕ У ТЕЛЕВИЗОРА! Я УЖЕ ЭТО ВИДЕО СЕПАРКАМ РАЗОСЛАЛ.... ХАХАХА
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20.08.2021 10:07 Ответить
Разрывом кацапских пердаков, удовлетворён!
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20.08.2021 10:02 Ответить
кацапам нужно срочно найти и показательно наказать потомков погибших в хатыни, которые горели и кричали гитлер-*****
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20.08.2021 10:03 Ответить
Поступить нужно тонко - на самом официальном параде маршировать официально.
НО!
Как только пересечена граница ул. Крещатик и закончена официальная часть - запеть что-то от души!
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20.08.2021 10:04 Ответить
Буде ще й ветеранська хода, там можно не стримуватись. Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 6386
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20.08.2021 10:12 Ответить
Воістину *****! Слава Україні!
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20.08.2021 10:18 Ответить
Якщо за порєбріком істеріка, значить йдемо вірним шляхом.
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20.08.2021 10:25 Ответить
Ху из містер путін?
путін - ***** ла-ла-ла-ла!
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20.08.2021 10:28 Ответить
--Святой ОТЕЦ, скажите, а презерватив - это одеяние или облачение?
-- Херомантия, дети мои.
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20.08.2021 10:35 Ответить
Интересно дальнейшая судьба пропогандистов ***** после того как он и его клоны подохнут?А Скабеева почему-то тупо не замечает что уже и в кацапском парламенте проскакивает слово *****.
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20.08.2021 11:11 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 5633
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20.08.2021 11:13 Ответить
Славно подгорело
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20.08.2021 11:27 Ответить
Крашої пісні не чув у житті. Коли почув її від малечі, яка ганяла по місту на велосипедах з українськими прапорцями, вперше не засудив дітей за матюк. Тоді ж і зрозумів, що не подолає орда Україну, а було це в 2014 році. ПУТІН - *****!!!
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20.08.2021 11:38 Ответить
Мне всегда нравились фотки ********** в наших инет.изданиях. Эту сучку всегда показывали с открытым членоприемником. Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 8066
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20.08.2021 12:10 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 5810
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20.08.2021 13:43 Ответить
Фу как не хорошо а та та!!! Но в точку, из песни слов не выкинешь!!! Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 6090
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20.08.2021 14:01 Ответить
Дырявая опа подхватила и разнесла этот фейк ....
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20.08.2021 12:11 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 4661
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20.08.2021 12:52 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 2998
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20.08.2021 12:54 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 7297
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20.08.2021 13:07 Ответить
Да ладно, вова. Ты *****, да еще какое..
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20.08.2021 14:04 Ответить
Скабеева закликає усіх знайти це відео і передивитися ще раз.
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20.08.2021 13:09 Ответить
Почему раз? Я это видео сегодня смотрел раз двадцать и получаю от него удовольсткие.
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20.08.2021 14:08 Ответить
Говорят ......
.... Купаясь в Ванной - -ПИТЕРАСТ с питерсских подворотней , десятиШайбовый херкоист , дзюдоАист и бункерный самбист (ПУТКИН) --
- продолжает находить ДРЕВНИЕ АМФОРЫ и ЛОВИТЬ ОГРОМНЫХ ЩУК с Карандашами .. .
A в туалете 0БЛОМКИ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА ... . .
..
Но... с перепуга перед короновирусом и " выборами" -
- - НАЛОЖЫЛ ОГРОМНУЮ КУЧУ РУСССССКАГА ВЯЛИЧИЯ ,,,,.
.
............................ .
И это т перепуганец ****** рф ??????....???????
.
.
....
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20.08.2021 13:24 Ответить
Бачок тріснув.
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20.08.2021 13:28 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 607
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20.08.2021 13:39 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 9011
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20.08.2021 13:41 Ответить
***** стоит в такой позе, будь-то его поставили раком.
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20.08.2021 14:06 Ответить
педофіл-путін-***** сцарь кріпостних московитів.московити та їх колаборанти "какаяразніца"хочуть,щоб так було і в Україні.
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20.08.2021 15:06 Ответить
На латышском будет - Putins ir pipele (или pimpis кому как больше нравится)! la la la la la la la lā
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20.08.2021 15:52 Ответить
Якщо Хутін - пуйло, то ця дамочка - подфуйловниця.
Тому і протестує Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 8196
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20.08.2021 16:33 Ответить
Як славненько співали, а ********* хай слухає і казиться!
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20.08.2021 16:51 Ответить
Чітко і впевнено Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 2702
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20.08.2021 17:20 Ответить
внести кричалку по форме"СЛАВА ГЕРОЯМ"! если стрелять не разрешают... Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 211 Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 4406
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20.08.2021 17:33 Ответить
Не нужно путать русских с россиянами. Русских среда россиян - кот напрлакал.
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20.08.2021 17:58 Ответить
знатно бомбануло убогую,раскосую матрёху-карлицу с вЯликай рюзьге Итиль-ряки))
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20.08.2021 18:24 Ответить
подох на рассеюшке...)) 45 лет...пора...

Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 4234 Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 9125
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20.08.2021 18:28 Ответить
Нехай земля йому буде.... ковдрою товщиною в 2 метри. Прости, Господи!
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20.08.2021 19:05 Ответить
Істерикою ********** задоволена!!!
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20.08.2021 19:01 Ответить
Да даже в сраном Яндексе пусть Скабеева наберет слово "*****" и 300 последую.щих страниц будут про Путина!
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20.08.2021 19:21 Ответить
к миньету готова!
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20.08.2021 20:28 Ответить
никто не сомневался что подгорит!
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20.08.2021 21:27 Ответить
Ну зачем истерить? Пусть по червоному майдану біля кремля пройдуть гиркіни бородаями, и споют опровержение : " путен НЕ *****....лалалалалала". Вот это будет ответ.
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20.08.2021 21:27 Ответить
птнпнх
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20.08.2021 22:29 Ответить
задрочка косорылая!!! Украинско-ПИД,,,рашенским "отношениям" хана настала в 14 году, когда вы козломордые уроды 80% которых зачаты под боярышник и рожденные через жо..у посчитали себя "хозяевами жизни"......
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20.08.2021 23:35 Ответить
А тут за слово ПУТИН ***** не банят?
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26.08.2021 18:49 Ответить
за правду не банят Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду - Цензор.НЕТ 7982
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27.08.2021 10:58 Ответить
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