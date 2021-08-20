В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местные СМИ пишут, что проводить его в последний путь пришли десятки тысяч горожан.

Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус". У здания театра выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с мэром.

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Церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченко. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года. Также приехали однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" - Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

После церемонии прощания Павлова отпели в Свято-Николаевской церкви. В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП.

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На кладбище с прощальным словом выступили родные и близкие погибшего.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.