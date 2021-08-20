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Кривой Рог (1131) мэр (1632) похороны (1499) Павлов Константин (28)

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Местные СМИ пишут, что проводить его в последний путь пришли десятки тысяч горожан.

Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус". У здания театра выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с мэром.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 01

Смотрите: Последние минуты жизни мэра Кривого Рога Павлова. ВИДЕО камер наблюдения

Церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченко. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года. Также приехали однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" - Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 02

После церемонии прощания Павлова отпели в Свято-Николаевской церкви. В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП.

Также читайте: Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 03

На кладбище с прощальным словом выступили родные и близкие погибшего.

В Кривом Роге похоронили мэра Павлова 04

Напомним, 15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство. 

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
так а самоубийц же вроде нельзя отпевать
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20.08.2021 00:45
+7
Унюхался и приклад с дулом перепутал
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20.08.2021 00:25
+7
Хороший рыг - мёртвый рыг 🙂
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20.08.2021 00:58
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Так від чого здох риг? Бо після гучного оголошення суцільна тиша в ЗМІ.
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20.08.2021 00:23 Ответить
Унюхался и приклад с дулом перепутал
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20.08.2021 00:25 Ответить
Хто шо пише

Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова странгуляционную борозду (след удушения) отстранен от расследования. Экспертное обследование передано в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
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20.08.2021 00:28 Ответить
важен не процесс, а окончательный результат В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 5107
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20.08.2021 00:32 Ответить
По вашому тексту якісь невідомі сайти вилазять. А взагалі ж резонанс. Цілий ригівський мер! На батьківщині гідранта! А кругом тиша...
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20.08.2021 00:37 Ответить
Хороший рыг - мёртвый рыг 🙂
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20.08.2021 00:58 Ответить
Погоджуюсь цілком і беззаперечно
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20.08.2021 01:01 Ответить
еще один судебно-медицинский эксперт, обнаруживший, что у пострадавшего брались анальные пробы, предположил существование жизни на Марсе и ушел с монастырь
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20.08.2021 01:56 Ответить
Нет, не правильно, надо "специалистов" из Шарите приглашать.
Они то установят диагноз, прошу прощения, истинную причину заболевания (смерти)...
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20.08.2021 07:58 Ответить
вбили його, 100%
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20.08.2021 09:45 Ответить
риг у розі - глямурненько В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 8888
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20.08.2021 00:31 Ответить
Не помню, Бабченко хоронили или нет? Может портретный грим?
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20.08.2021 00:35 Ответить
Його в лікарні воскресили і макаронами нагодували. Він на них й досі збирає.
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20.08.2021 00:41 Ответить
та его хотя бы типо убил киллер, а это говно, ой, павлова этого - сам павлов и убил типо - чего тут с гримом делать то?
небось этот труп еще и гордился что с Чмоторолой одну кличку по.носит))
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20.08.2021 07:17 Ответить
У кернеса было веселее
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20.08.2021 00:37 Ответить
Та такоє ж. На гепені похорони можна було прийти тільки аби плюнуть. Там теж натовп зігнали. Але ж були й ті, які щиро вірили що той щур - найкращий мер.
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20.08.2021 00:55 Ответить
Та чого. Півкраїни сваяткувало. В Харкові навіть салют був.
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20.08.2021 01:39 Ответить
Точно! Був салют!!! Знаки... Карма...
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20.08.2021 01:51 Ответить
если вас не стошнит от 95го гопака парашутистов?
блин тут уже не доктор нужен будет.... - санитары.
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20.08.2021 00:44 Ответить
так а самоубийц же вроде нельзя отпевать
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20.08.2021 00:45 Ответить
Да канєшно... За гроші кацапів можна і ядерні боєголовки святити. А тут якась фуйня...
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20.08.2021 01:05 Ответить
В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 9796
попы даже собак и прочих животных отпевали, лишь бы хозяин позолотил тапу
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20.08.2021 07:15 Ответить
Це той випадок, коли ряджені у попів знають більше ніж поліціянти стосовно причини смерті.
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20.08.2021 08:50 Ответить
Город ваты. Родина ЗЕбильно-рыговского люмпена
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20.08.2021 00:45 Ответить
в храме москвобадских попов..в тюрбанах на бошках..это нелегитмный шабаш и не комабатантный труп..он не летит в рай
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20.08.2021 00:48 Ответить
лайкать себя прекрати, тобик....

хрен вас сметунов с первого разу определишь.... )))
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20.08.2021 00:58 Ответить
Так самогубців не "відпівають".
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20.08.2021 01:06 Ответить
Это смотря какой тариф.
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20.08.2021 08:12 Ответить
земля ему стекловатой...
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20.08.2021 01:23 Ответить
В Харькове власть сменили.
В Кривом Роге мэра убили.
В Киеве на КГГА заводят уголовные дела.

Где еще СН просрала выборы?

Видимо Днепру стоит приготовиться.
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20.08.2021 01:26 Ответить
В гробу как живой )))
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20.08.2021 01:31 Ответить
ага, ща ОПЗЖ мавзолей строить начнет
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20.08.2021 01:58 Ответить
..зомби...((((((((((
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20.08.2021 03:35 Ответить
Если мог бы загадать желание золотой рыбке то загадал бы желание. Выхожу на речку а по ней плывут гробы с ватниками! Среди ватников есть и хорошие люди говорите вы. Так вот хорошие в хороших гробах плохие в плохих!
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20.08.2021 06:18 Ответить
В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 2873
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20.08.2021 06:19 Ответить
А что там с экспертом, который обнаружил признаки удушья на шее этого поца и отстраненный от работы? Жив, курилка?
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20.08.2021 06:25 Ответить
Уехал на раисю, ***** отчёт строчит
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20.08.2021 06:48 Ответить
Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре Источник: https://censor.net/ru/v3283719\\\\\\

ах какая драма, какааая драма то.... мэр убит В Кривом Роге похоронили мэра Павлова - Цензор.НЕТ 7724
Кива приехало? то есть привезли = мэр был ублюдком, ибо такое говно даже на похоро.нах не стерпят
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20.08.2021 07:03 Ответить
Походу стара схема, нагнали бюджетників, пенсіонерів і любителів опзж
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20.08.2021 10:21 Ответить
Помер Костянтин, ну і .... (далі по тексту)
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20.08.2021 10:25 Ответить
Зачем тушку опзжопинца притащили в театр им.Т.Г.Шевченко!?
И в Святомиколаєвськой церкви отпели,тоже. Эта церковь, бывший хороший кинотеатр им. Ленина, 50-х годов постройки, а на том самом месте где стоит гроб, мы смотрели фильмы Легенда о динозавре, Виннету сын Инчу-Чуна, и Высокий блондин в черном ботинке!🤫
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20.08.2021 10:58 Ответить
Господи ты Боже мой, сколько у нас только ваты, но рекорд гепы пока не побили
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20.08.2021 11:23 Ответить
От такі фотографії з опзжопцями мені більше всього подобаються - навперед більше, запроданці.
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20.08.2021 14:57 Ответить
 
 