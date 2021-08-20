В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Местные СМИ пишут, что проводить его в последний путь пришли десятки тысяч горожан.
Прощание с Константином Павловым состоялось в Криворожском драматическом театре им. Тараса Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус". У здания театра выстроилась многотысячная очередь пришедших проститься с мэром.
Церемонию прощания посетили мэр Днепра Борис Филатов и нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченко. Парламентарий рассказал журналистам, что общался с Павловым после его победы на местных выборах 2020 года. Также приехали однопартийцы Павлова из "ОПЗЖ" - Илья Кива, Юрий Загородний и Александр Качный.
После церемонии прощания Павлова отпели в Свято-Николаевской церкви. В церемонии отпевания покойного мэра Кривого Рога, судя по опубликованным снимкам, участвовал и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Новинский, который является диаконом УПЦ МП.
На кладбище с прощальным словом выступили родные и близкие погибшего.
Напомним, 15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Судебно-медицинский эксперт обнаруживший на шее Павлова странгуляционную борозду (след удушения) отстранен от расследования. Экспертное обследование передано в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
Они то установят диагноз, прошу прощения, истинную причину заболевания (смерти)...
небось этот труп еще и гордился что с Чмоторолой одну кличку по.носит))
блин тут уже не доктор нужен будет.... - санитары.
попы даже собак и прочих животных отпевали, лишь бы хозяин позолотил тапу
хрен вас сметунов с первого разу определишь.... )))
В Кривом Роге мэра убили.
В Киеве на КГГА заводят уголовные дела.
Где еще СН просрала выборы?
Видимо Днепру стоит приготовиться.
ах какая драма, какааая драма то.... мэр убит
Кива приехало? то есть привезли = мэр был ублюдком, ибо такое говно даже на похоро.нах не стерпят
И в Святомиколаєвськой церкви отпели,тоже. Эта церковь, бывший хороший кинотеатр им. Ленина, 50-х годов постройки, а на том самом месте где стоит гроб, мы смотрели фильмы Легенда о динозавре, Виннету сын Инчу-Чуна, и Высокий блондин в черном ботинке!🤫