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Террористы "ДНР" использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии. ВИДЕО

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Российские оккупанты из ОРДО используют дезертировавшего стрелка-помощника гранатометчика 2-й роты 1-го механизированного батальона 53-й механизированной бригады ВСУ Виталия Красозова, 2002 года рождения, для создания фейков и дискредитации украинской армии. В 53-й ОМБр опровергли слова предателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 августа террористы "ДНР" заявили, что 11 августа к ним якобы "добровольно" дезертировал гранатометчик 2-й роты 1-го механизированного батальона 53-й механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется в Северодонецке, Виталий Красозов, 2002 года рождения. При этом, у террористов не рассказывают, каким образом и зачем этот "солдат" попал с Луганщины в оккупированную Донецкую область.

Террористы уверяют, что Красозов перешел на сторону оккупантов якобы из-за "дедовщины и неудовлетворительных условий службы".

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Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 01

"Для подтверждения добровольности перехода Виталий передал нам большое количество служебных документов своего соединения с различными грифами секретности, раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих", - заявили российские оккупанты.

Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 02

"Показанные доки, если кому-то интересно, к Виталику никакого отношения не имеют. Да и актуальность их весьма сомнительная. Просто бакланам очень надо было хоть что-то показать", - прокомментировал обнародованные документы блогер Necro Mancer.

16 августа оккупанты обнародовали видео с дезертиром Красозовым. В видео предатель рассказал, что его якобы заставили пойти на контрактную службу в ВСУ, а также он пожаловался на условия службы.

"Кормили раз в день. Хоть и продукты свежие были, но есть их было невозможно. Давали бутылку воды на день. Кормили только в обед вновь прибывших, тот, кто не состоял на должности, не был в учебке. Выдали порванный бронежилет, каску с дыркой, спальный мешок, сумку из химчистки б/у, спальный мешок не застегивался", - заявляет на видео дезертир Красозов.

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Вместе с тем, 53-я механизированная бригада ВСУ обнародовала заявление побратимов Красозова, в котором опровергла все утверждения предателя

"Нам жаль, что в наши ряды попадают предатели и лгуны. Предатель Красозов под давлением врагов нашей страны дал лживое интервью. Все, что он сказал о ВСУ - ложь. Вот фото, где он получил новый бронежилет и новый шлем", - заявили в 53-й ОМБр.

Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 03
Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 04
Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 05
Террористы ДНР использовали дезертира ВСУ Красозова для создания фейков и дискредитации украинской армии 06
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Топ комментарии
+23
Интересно,какие секреты и документы имел помощник гранатометчика?
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20.08.2021 10:59
+13
Дурне теля...
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20.08.2021 11:01
+10
Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії - Цензор.НЕТ 6458
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20.08.2021 11:33
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Интересно,какие секреты и документы имел помощник гранатометчика?
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20.08.2021 10:59 Ответить
Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії - Цензор.НЕТ 6458
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20.08.2021 11:33 Ответить
Які міг мати секрети помічник гранатометчика? Як на нього подивитися, то Северодонецьк залишив на ньому свій слід "патріота". А тайна Красозова не про дирявий бронежелет і шолом, а диряву ложку і миску.
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20.08.2021 11:43 Ответить
Ну і прізвище відповідно....,ну майже КРАСНОЗАДОВ)
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20.08.2021 10:59 Ответить
Дурне теля...
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20.08.2021 11:01 Ответить
"тематические группы" на личной странице ярко говорят о содержании ржавого котелка!
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20.08.2021 13:45 Ответить
Ценную информацию добыл путем чистки канализации или при уборке территории?
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20.08.2021 11:01 Ответить
Фуфел,который сдохнет.
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20.08.2021 11:15 Ответить
щось мені це лайно дуже нагадує сьогоднішнього пріпіЗдєнта зелупу,а наш "мудрий" нарід уміє обирати в гетьмани малоросів-зрадників.
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20.08.2021 11:16 Ответить
Чувак пришел к успеху. Теперь заживет в процветающей республике. Там любят таких, у кого меньше 10 классов образования. Это почти элита
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20.08.2021 11:26 Ответить
Путинские русские - это не солдаты и офицеры- это враги!!!!! Сами аккуратно, берегите себя!!!
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20.08.2021 11:27 Ответить
"Добровольно" или по принуждению ,но текст он читает....Пацан не из здоровяков и сломать такого не трудно. Секретов ему никто доверять не мог и на Штирлица он не тянет. У ордынцев нагадить нам к празднику лучшего не нашлось.
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20.08.2021 11:32 Ответить
это он старшине дал по морде?! Да на него чихнуть, он полдня заикаться будет...
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20.08.2021 11:34 Ответить
ещё много раз пожалеет о том что сделал,но это будет потом...
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20.08.2021 11:50 Ответить
наше зебілятко виміняє нещасного хлопчика та хоч на сотню головорізів які сидять в українських тюрмах.
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20.08.2021 11:51 Ответить
Те що воно з головою не дружить то фігня,просто цікаво на що воно розраховує далі в майбутньому,гарне життя десь в центрі Донецька,нііііііі,копать,копать и еще раз копать,ну і каналізація без неї ни как...
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20.08.2021 12:06 Ответить
Почему у всех врагов такие отвратительные рожи? А этот просто какой-то недоразвитый. Видно, зачат попьяне в семейке лишнехромосомных почитателей параши.
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20.08.2021 12:08 Ответить
У тебя тоже сыпь, но мы прощаем.
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20.08.2021 12:18 Ответить
Ты братец этого дебила?
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20.08.2021 12:26 Ответить
А ни у кого не возникла мысль, что интервью это записывалось под дулом автомата?
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20.08.2021 15:51 Ответить
Не возникла, потому, что эта мразь сама к жопучленцам перебежала.
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21.08.2021 00:30 Ответить
Охренеть! Чистил канализацию всю службу и убирал территорию и имел доступ к секретной информации!!! Интересно, сколько секретной информации с канализации он прихватил с собой в днр! Там ведь в днр и своей канализационной информации хватает…
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20.08.2021 12:11 Ответить
малолітня мразота... з отари "какая разница"... розбиратись тільки по закону воєнного часу.
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20.08.2021 12:23 Ответить
В армии Израиля пленным официально разрешено делать и говорить все что поможет спасти их жизнь.
Украинцам прежде чем осуждать пленных за интервью под дулом пистолета, стоит встать с дивана и подумать что информацию даже если он и передал, то ее уже и так знает разведка врага. Главное остаться живым и вернуться на родину. Техника заменима, а людей нужно учить годами
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20.08.2021 12:37 Ответить
Ребята... Не торопитесь давать оценку Красозову .... Попавший в плен - себе не пренадлежит... Его слова ничего не стоят...
Пусть ему оценку ставят ТЕ, с КЕМ он служил непосредственно !
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20.08.2021 12:40 Ответить
А как он вообще в плен попал? От Северодонецке до Донецка 150 км по прямой
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20.08.2021 13:38 Ответить
Так снимите видео, в котором будут показаны условия проживания. Пусть комиссия приедет и проверит как кормят солдатов, какое у них обмундирование, есть ли недокомплект, в каком состоянии техника. Только так можно будет что-то опровергнуть. А короткого ролика, в котором одетые в маски люди с оружием говорят, что это все неправда, явно мало...
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20.08.2021 13:42 Ответить
Что еще снять? Все снимем, лишь бы ты, и маленький калоцапчик были довольны
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20.08.2021 14:41 Ответить
я нашел в словах этого казла одну правильную фразу, что таких руководителей страны нужно расстреливать
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20.08.2021 14:57 Ответить
Оскільки Ви з США, треба розуміти - Ви говорите про Джозефа Байдена. Чи не так?
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21.08.2021 05:05 Ответить
ніколи не був. не знаю як, але у мене чомусь помінявся прапорець.
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21.08.2021 11:57 Ответить
Вот зачем брать в армию тех кто ни хочет служить, сколько таких инцидентов должно повторится прежде чем нашим армейцам дойдет?
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20.08.2021 15:25 Ответить
Людина в полоні сил, котрі почали і продовжують війну за рахунок і завдяки пропаганді-нехай говорить що завгодно.
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20.08.2021 15:32 Ответить
 
 