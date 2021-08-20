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"Все во льду! Просто жопа!", - в Геническом районе Херсонщины прошел сильный дождь с градом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В поселке Нижние Сepогозы Херсонской области прошел сильный град с дождем, местная дорога покрылась льдом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места погодной аномалии опубликована на Telegram-канале Х#евый Херсон.
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