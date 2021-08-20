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"Все во льду! Просто жопа!", - в Геническом районе Херсонщины прошел сильный дождь с градом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В поселке Нижние Сepогозы Херсонской области прошел сильный град с дождем, местная дорога покрылась льдом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места погодной аномалии опубликована на Telegram-канале Х#евый Херсон.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+31
И летит как в последний путь.
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20.08.2021 11:06
+23
Все во льду...а я на летней резине пру...😀
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20.08.2021 11:06
+17
Люди по обочинам жмутся, а это прет...
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20.08.2021 11:17
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Все во льду...а я на летней резине пру...😀
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20.08.2021 11:06 Ответить
Раніше не було ні лєтнєй ні зімнєй. Взагалі ніякої не було "Все во льду! Просто жопа!", - в Генічеському районі Херсонщини пройшов сильний дощ з градом - Цензор.НЕТ 5557
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20.08.2021 11:49 Ответить
а может у него всесезонка
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20.08.2021 16:50 Ответить
И летит как в последний путь.
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20.08.2021 11:06 Ответить
Люди по обочинам жмутся, а это прет...
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20.08.2021 11:17 Ответить
зато без тянучки
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20.08.2021 11:35 Ответить
Наголосовали, теперь хавайте
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20.08.2021 11:16 Ответить
А чё, только при зеленском дождь с градом бывает??? За кого голосовать, чтоб была хорошая погода?
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20.08.2021 11:19 Ответить
А ты помнишь при Порошенко такое?
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20.08.2021 11:23 Ответить
"Все во льду! Просто жопа!", - в Генічеському районі Херсонщини пройшов сильний дощ з градом - Цензор.НЕТ 2549
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20.08.2021 15:15 Ответить
Нафига так гнать?
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20.08.2021 11:18 Ответить
Жопа ето ты который летишь по етому льду вместо остановиться и переждать
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20.08.2021 11:19 Ответить
Це фура, їй пофіг.
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20.08.2021 11:19 Ответить
На резинки к дворникам денег нема...
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20.08.2021 11:21 Ответить
От їх якраз градом і побило. Купе нові на першій заправці.
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20.08.2021 11:24 Ответить
тот дебил, которому даже в голову не пришло остановиться?
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20.08.2021 11:23 Ответить
Невже коментуючі не розуміють що це їде фура ? І до речі не дуже й швидко вона їде
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20.08.2021 11:23 Ответить
А для фур закони фізики не працюють і на льоду чи мокрій дорозі їх не заносить. Так?
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20.08.2021 11:44 Ответить
Працюють, тільки у фури - навантаження на вісь більше, пятно контакту більше, коліс більше, інерція більше. Для неї це не лід, а чепуха.
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20.08.2021 12:10 Ответить
Фури на цій резині їздять і зимою і літом , для неї це не лід !
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20.08.2021 14:12 Ответить
Искоренять нецензурщину!!Мы-украинцы..
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20.08.2021 11:24 Ответить
за Геническ не переживай Украина - там меры-хлопцы хваткие, не раз доказывали...
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20.08.2021 11:27 Ответить
Ну если честно, то Н. Серогозы это уже по новому делению Генический р-н) Раньше это был отдельный район) Я живу в нескольких км от Геническа, то у нас и дождя почти не было)
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20.08.2021 16:49 Ответить
Кстати))) А тот известный мэр(не путать с Воробьевым) обычный зажопник) Правда тогда мы его загнали в такие рамки(информационные), что у него и выбора то не было)))
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20.08.2021 16:54 Ответить
знаю есть нормальные хлопцы в Геническe - не "меры Геническа" ни разу...
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20.08.2021 16:59 Ответить
Вот это настоящее лето! Пора лежебокам на солнце собирать монатки и дуть домой - лето было всего полтора месяца. Больше не будет. Уже осень, жары не будет, северный ветер сгоняет воду от берега, купаться в холодной воде можно и дома.
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20.08.2021 12:11 Ответить
Та ладно))) Сегодня норм погода) Да и вчера нас как то стороной все обошло)))
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20.08.2021 16:50 Ответить
Неужели такой скудный словарный запас, что по другому невозможно выразить свои эмоции!
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20.08.2021 14:27 Ответить
А с кем ему в фуре тренироваться в разговорном жанре?)))
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20.08.2021 16:57 Ответить
То есть, он школу в школу не ходил, литературу не читал, пересказываю и изложения не писал?
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20.08.2021 17:08 Ответить
Вы в написании текста умудрились "за троить", а тут человек почти интервью давал)))
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20.08.2021 18:32 Ответить
Я ж не от руки пишу. Компьютер сам иногда изменяет слово. Не увидела.
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20.08.2021 19:02 Ответить
 
 